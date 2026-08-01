Самая дорогая Toyota Corolla в истории: компания представила автомобиль по цене 5,1 млн ₽

Toyota представила новую спортивную версию Corolla — GRMN Corolla, сообщили в пресс-службе компании. Автомобиль оценили в $64 360 тыс. (около 5,1 млн рублей) — это вдвое больше стоимости обычной GR Corolla на японском рынке. Высокую стоимость производитель объясняет небольшим тиражом всего в 730 экземпляров.

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Автомобиль стал легче и получил доработанную трансмиссию

GRMN Corolla отличается от оригинальной версии более агрессивным внешним видом, увеличенным задним спойлером и облегчёнными кузовными панелями из углепластика.

Из автомобиля также убрали задний ряд сидений — это позволило снизить массу на 30 кг. При этом кузов остался четырёхдверным.

Кроме того, инженеры доработали систему полного привода и механическую коробку передач, а также оснастили машину дополнительной системой охлаждения, чтобы двигатель лучше работал при быстрой езде.

Турбомотор сохранили, но увеличили крутящий момент

Под капотом остался прежний 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 300 л.с. Однако за счёт новых настроек максимальный крутящий момент вырос с 400 до 410 Н·м*Н·м (ньютон-метр) — единица измерения крутящего момента двигателя. Чем выше этот показатель, тем легче автомобилю разгоняться и тянуть на низких оборотах.

В общей сложности Toyota выпустит 730 экземпляров GRMN Corolla для мирового рынка. Именно ограниченный тираж компания называет главной причиной почти двукратной разницы в цене по сравнению с базовой GR Corolla.

Контекст

По итогам первой половины 2026 года Toyota в очередной раз стала крупнейшим автопроизводителем мира, реализовав более 5,39 млн автомобилей. Самыми востребованными моделями в линейке бренда остаются гибридные автомобили.

При этом продажи компании в годовом выражении снизились на 2,8%. В компании связывали это с ослаблением спроса на Ближнем Востоке и сокращением продаж в Китае.