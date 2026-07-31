«Аэрофлот» отчитался за I полугодие 2026 года: компания получила убыток 0,6 млрд ₽ — против прибыли годом ранее

Выручка «Аэрофлота» за I полугодие 2026 года выросла на 4,4% год к году, до 365,6 млрд рублей, следует из отчётности компании по РСБУ. Компания получила чистый убыток в 0,6 млрд рублей против прибыли 107,8 млрд рублей годом ранее. Во II квартале 2026 года «Аэрофлот» всё же заработал 12 млрд рублей чистой прибыли — на 76,6% меньше, чем год назад.

На международных рейсах пассажирооборот «Аэрофлота» вырос на 20,6%

Рост выручки обеспечило увеличение производственных показателей. Пассажирооборот «Аэрофлота» вырос на 7,7%, в том числе на 20,6% на международных линиях. Занятость кресел выросла на 2,7 п. п., до 90,8%.

Росту показателей способствовало открытие новых международных направлений, отмечается в отчётности. При этом компании пришлось отменить часть рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.

Во II квартале расходы на авиатопливо выросли на 29,8%

Себестоимость продаж за I полугодие выросла на 8,1% до 377,9 млрд рублей. Причинами роста расходов стали повышение цен на закупаемые товары и услуги и расширения производственной программы:

расходы на авиаГСМ* АвиаГСМ (авиационные горюче-смазочные материалы) — общее наименование топлив, масел, смазок и специальных жидкостей, которые применяются при эксплуатации авиационной техники. увеличились на 15,0 млрд рублей (+16,0%) — во II квартале рост ускорился до 29,8% на фоне подорожания керосина в российских и зарубежных аэропортах;

увеличились на 15,0 млрд рублей (+16,0%) — во II квартале рост ускорился до 29,8% на фоне подорожания керосина в российских и зарубежных аэропортах; расходы на наземное обслуживание выросли на 3,8 млрд рублей (+10,1%) — из-за роста тарифов аэропортов, аэронавигационного обслуживания и расширения международной программы;

расходы на персонал увеличились на 4,8 млрд рублей (+17,9%) — компания повысила оплату труда бортпроводников и инженерного персонала с начала 2025 года.

Расходы на техобслуживание и ремонт воздушных судов, напротив, снизились на 7,1 млрд рублей (-17,6%).

Скорректированный убыток «Аэрофлота» за I полугодие составил 1,5 млрд рублей — против прибыли 15,8 млрд год назад

Валовый убыток за I полугодие составил 12,3 млрд рублей против прибыли 0,7 млрд рублей годом ранее. Коммерческие и управленческие расходы выросли до 4,5 млрд и 7,9 млрд рублей соответственно. В результате убыток от продаж за полугодие составил 24,7 млрд рублей, из которых 15,5 млрд пришлись на II квартал.

Чистый убыток за I полугодие составил 0,6 млрд рублей против прибыли 107,8 млрд рублей годом ранее — та прибыль почти полностью была обеспечена курсовыми переоценками и разовым эффектом страхового урегулирования. На результат также повлиял традиционно слабый для авиакомпаний первый квартал.

Во II квартале 2026 года компания получила 12 млрд рублей чистой прибыли, включая дивиденды «Победы» и эффект курсовой переоценки. Во II квартале 2025 года «Аэрофлот» заработал 51,2 млрд рублей чистой прибыли.

Без учёта курсовых переоценок скорректированный убыток «Аэрофлота» за полугодие составил 1,5 млрд рублей против скорректированной прибыли 15,8 млрд рублей годом ранее. Скорректированная прибыль за II квартал — 6,4 млрд рублей против 4,1 млрд рублей год назад.

Контекст

В I квартале 2026 года «Аэрофлот» получил чистый убыток в размере 11,9 млрд рублей. По итогам 2025 года выручка группы по МСФО достигла 902,3 млрд рублей, увеличившись на 5,3%. Выручка компании по РСБУ за тот же период составила 760,4 млрд рублей.

В мае 2026 года совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 21 млрд рублей — 100% скорректированной прибыли. В июне 2026 года акционеры утвердили дивиденды в размере 5,29 рубля на акцию.