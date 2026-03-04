Выручка «Аэрофлота» за 2025 год достигла 902,3 млрд ₽: чистая прибыль группы выросла вдвое — до 105 млрд ₽

Группа «Аэрофлот» опубликовала финансовый отчёт по МСФО*МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности) — это международные правила, по которым компании составляют финансовую отчётность. по итогам 2025 года. По информации компании, «Аэрофлот» перевёз 55,3 млн пассажиров и увеличил выручку до 902,3 млрд рублей. Чистая прибыль группы составила 105,5 млрд рублей против 55 млрд рублей годом ранее.

Доходы от регулярных рейсов выросли на 5,8% за год

Выручка группы «Аэрофлот» за 2025 год составила 902,3 млрд рублей, что на 5,3% больше показателя 2024 года, говорится в отчёте. Основным источником дохода остаются пассажирские перевозки — они принесли компании 848,3 млрд рублей.

Доходы от регулярных пассажирских рейсов выросли на 5,8% и достигли 844,4 млрд рублей. Компания связывает это с увеличением пассажирооборота и повышением доходных ставок.

Выручка от грузовых перевозок снизилась на 4,4% — до 32,98 млрд рублей на фоне сокращения объемов перевозок на 10,8%. Прочая выручка увеличилась на 17,6% и составила 20,9 млрд рублей.

Занятость кресел в самолётах «Аэрофлота» достигла 90,2%

Пассажиропоток группы по итогам года составил 55,3 млн человек и практически не изменился по сравнению с 2024 годом. На внутренних линиях показатель снизился на 1,4% — до 42 млн пассажиров.

Международные перевозки, напротив, показали рост на 5,2% и достигли 13,4 млн пассажиров. Занятость кресел увеличилась до 90,2% (рост — 0,6 п.п.).

Пассажирооборот вырос на 3,4%, а количество доступных мест на рейсах выросло на 2,7%.

Расходы «Аэрофлота» на персонал выросли на 30%

Операционные расходы выросли на 8,6% и составили 864,2 млрд рублей. Основные причины — рост себестоимости в цепочке поставок и увеличение объёмов перевозок.

Расходы на оплату труда выросли на 30,7% — до 130,5 млрд рублей. В компании объяснили это повышением заработной платы сотрудникам и улучшением условий труда.

Расходы на техническое обслуживание воздушных судов увеличились на 19% и достигли 67,9 млрд рублей, а расходы на обслуживание пассажиров и аэропортовые сборы выросли на 11,2%.

Расходы на топливо выросли на фоне сокращения демпферных выплат

Выплаты по топливному демпферу*Государственная компенсация нефтяным компаниям и косвенно авиаперевозчикам, которая сглаживает разницу между внутренними и экспортными ценами на топливо. сократились с 44,6 млрд рублей до 9,8 млрд рублей. Это произошло на фоне укрепления рубля и снижения экспортной цены керосина.

Несмотря на снижение средней стоимости авиакеросина на 4,1%, расходы на топливо в целом выросли из-за сокращения компенсации по демпферу.

Страховое урегулирование принесло компании 68 млрд ₽

В 2025 году «Аэрофлот» завершил страховое урегулирование по 30 самолётам. Благодаря этим сделкам компания отразила в отчетности неденежный доход на 68,4 млрд рублей.

Дополнительный эффект дала курсовая переоценка: из-за укрепления рубля по лизинговым обязательствам компания зафиксировала ещё 41,9 млрд рублей дохода.

Чистый долг группы сократился на 10%

Общий долг компании на конец 2025 года составил 609,4 млрд рублей, что на 13,4% меньше показателя годом ранее. Чистый долг снизился на 10,5% — до 535,5 млрд рублей.

Кредитная задолженность при этом выросла в 3,7 раза — до 167 млрд рублей. Это связано с размещением биржевых облигаций на общую сумму 75 млрд рублей в апреле и сентябре 2025 года.

Контекст

Группа «Аэрофлот» — крупнейший авиаперевозчик России, в который входят несколько авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Россия» и «Победу».

Отчетность группы за 2025 год показывает рост выручки и сохранение пассажиропотока на уровне прошлого года. При этом в структуре показателей заметно увеличение международных перевозок, рост операционных расходов и влияние разовых факторов, которые отразились на итоговой прибыли компании.