«Возможность конкурировать с криптобиржами — вызов»: в России появится законопроект по регуляции рынка криптовалюты

По мнению участников российского рынка криптовалют, на сегодняшний день в России насчитывается 10-20 млн пользователей децентрализованных средств. По мнению участников рынка, первая инфраструктура для проведения сделок может быть создана уже через 1 или 2 года. Сейчас значительная часть операций с криптовалютой проходит вне официального правового поля.

В дискуссии приняли участие представители финтех-компаний и Минфина

28 апреля в рамках Альфа-Саммита прошла сессия «Цифровые валюты и токенизация: будущее финансовых рынков». В ней приняли участие представители компаний и органов власти:

Алексей Яковлев, директор департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации,

Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС»,

Дмитрий Мачихин, основатель BitOK,

Дмитрий Витман, операционный директор корпоративно-инвестиционного бизнеса Альфа‑Банка.

Модератором дискуссии выступил Сергей Хитров, основатель Listing.help, Blockchain Life Forum, Jets.Capital.

Эксперты обсудили начало регулирования рынка криптовалют в России, выгоды, риски и возможности для бизнеса, главные вызовы и перспективу ближайших лет.

Рынок криптовалют объединят с ЦФА в единую систему

Ключевым этапом развития рынка участники назвали начало его полноценного регулирования. Оно будет распространяться и на криптовалюты, и на цифровые финансовые активы.

Эксперты сообщили, что государство формирует единую экосистему для работы с криптовалютами и ЦФА: биржи, брокеры, депозитарии и обменники. Кроме того, органы усиливают контроль за подобными инструментами — власть создаёт законодательные нормы и налоговое регулирование для рынка криптовалют.

Однако создать инфраструктуру для криптовалют не просто, подчёркивает президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов.

«Времена, когда шесть айтишников за два месяца создали криптобиржу и вышли на рынок, уже ушли. Сейчас криптобиржи во всем мире — это крутые капитализированные структуры с высоким уровнем сервиса, глобальным доступом. Возможность конкурировать с ними — это вызов», — поделился президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов.

Токенизация станет инструментом привлечения капитала

Эксперты считают, что токенизация — перевод реальных активов в блокчейн-токены — является одним из ключевых механизмов развития рынка криптовалют и ЦФА.

По оценке участников дискуссии, она позволит снижать издержки бизнеса через смарт-контракты (самоисполняющиеся цифровые договоры), ускорять операции со средствами и активами и выводить их на глобальный рынок. Среди активов для токенизации:

интеллектуальные права,

ценные бумаги,

доли в ООО,

в перспективе — товары и недвижимость.

Например, с помощью цифровых инструментов российские компании могут привлекать капитал со стороны зарубежных инвесторов, проводить расчёты вместо SWIFT. Также компании смогут использовать криптовалюты для расчётов во внешнеэкономической деятельности.

Среди преимуществ применения криптовалют участники выделили:

высокую скорость транзакций,

низкие комиссии за переводы,

отсутствие посредников.

Одновременно применение криптовалют влечёт за собой риски: санкционные ограничения, возможные блокировки, проблемы кибербезопасности и отсутствие страхования операций.

Главный вызов — инфраструктура и доступ к ликвидности

Участники подчеркнули, что ключевая проблема рынка — инфраструктура, ликвидность и интеграция с глобальными рынками.

Одним из ключевых трендов будущих лет станет постепенное «обеление» крипторынка. Сейчас значительная часть операций остаётся вне официального правового поля.

Ближайшие 1–2 года станут определяющими для рынка криптовалют

По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что ближайшие годы станут ключевыми для формирования рынка криптовалют. Полноценная экосистема будет развиваться постепенно, а первая инфраструктура может появиться в течение 1–2 лет.

Крипторынок станет частью финансовой системы, и преимущество получат те игроки, которые начнут работать с ним уже сейчас, не дожидаясь окончательной ясности регулирования.