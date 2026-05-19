Владимир Скворцов: «Наша задача — снизить страховые риски клиента и быстро выплатить, если что-то случится»

Можно ли назвать отрасль высокотехнологичной и как страхование становится прозрачным и честным партнёрством — в интервью Russian Business рассказывает генеральный директор компании «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов.

С какими вызовами сталкивается страховой рынок? Как он менялся последние несколько лет?

Высокая ключевая ставка и прочие факторы, которые оказывают давление на российскую экономику, в первую очередь повлияли на сегменты рынка, тесно связанные с кредитованием. Получить кредит стало сложнее, люди начали реже покупать квартиры, брать автомобили в лизинг и приобретать новые, а соответственно, и страховать имущество. Корпоративные клиенты теперь жёстче подходят к своим бюджетам, что тоже отразилось на нас. Кроме того, на фоне высокой инфляции в 2025 году наблюдался значительный рост выплат, особенно в каско и ОСАГО.

Также в последние годы мы наблюдаем устойчивый тренд на увеличение доли онлайн-продаж. Люди всё чаще покупают электронные полисы на сайтах страховых компаний, через мобильные приложения, а также у партнёров.

Если говорить об изменениях структуры рынка, то за последние два года сильно выросла доля инвестиционного страхования жизни — этот инструмент прочно закрепился в линейке страховых компаний.

Да, но 1 января 2026 года на смену инвестиционному страхованию жизни пришло долевое.

Долевое страхование жизни (ДСЖ) безусловно перспективно: оно подходит для массового клиента, который менее искушён в сложных финансовых инструментах. Однако оно пока не охватило значительную долю рынка. Продукт требует внутренней донастройки с точки зрения налогового режима и взаимодействия между страховой и управляющей компаниями. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) при этом всё- таки не должно уходить с рынка, поскольку это продукт для квалифицированных инвесторов. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с ЦБ и Минфином.

А как на отрасль повлияли повсеместная цифровизация и внедрение ИИ?

Цифровизация давно коснулась дистрибуции не только в сегменте онлайн-продаж, но и в оформлении полисов через партнёров: страховых агентов, дилеров, турагентов. Сейчас все страховки клиенты покупают буквально за пару кликов.

Изменились и внутренние процессы на всех этапах клиентского пути. Например, котировки формируют сложные математические модели. Они оценивают клиента и выдают тариф, который, с нашей точки зрения, наиболее соответствует его профилю. Плюс они же генерируют предложения по продуктовому наполнению. В автостраховании искусственный интеллект проверяет автомобиль и клиента по множеству критериев. Нашим продавцам также помогают ИИ-ас систенты: они мгновенно ответят, например, покрывает ли полис падение дерева на крышу дома. Мы стараемся максимально освободить сотрудников от рутинных процессов. Но если клиент попал в аварию, заболел, на его запрос ответит не чат-бот, а живой человек.

Страховой рынок сегодня растёт очень медленно. Как страховщикам расширить своё присутствие и что предложить клиентам помимо выплат?

Классический подход — при возникновении страхового случая клиент приносил пакет документов, потом по требованию страховой компании добирал недостающие бумаги, ему неспешно выплачивали деньги и прощались — больше не работает. Сегодня мы, страховщики, должны встать на сторону клиента и решить его проблему полностью. Даже если речь идёт только о денежной выплате, процесс должен быть максимально быстрым и бесшовным.

Что «АльфаСтрахование» может предложить в этом смысле?

Возьмём, например, страхование пассажиров от задержек рейсов — очень востребованный сейчас сегмент. Количество выплат в нём в 2025 году выросло в четыре раза и в текущем году продолжает расти. Эту услугу мы предлагали давно. Чтобы её усовершенствовать, мы интегрировали внешние системы, которые отслеживают задержки рейсов раньше, чем мы узнаём о них от клиентов. Что это дало? По прилёте клиент получает от «АльфаСтрахования» сообщение о том, что мы в курсе ситуации. Он подтверждает реквизиты и в течение нескольких секунд получает деньги на счёт. Наш рекорд — 16 секунд после приземления.

Рекорд по выплате ОСАГО — меньше часа вместо нескольких дней и даже недель, которые требовались на весь процесс ещё несколько лет назад. Клиент попал в ДТП, сразу заявил об этом через мобильное приложение, прислал фотографии с места аварии, мы посчитали размер ущерба и быстро выплатили деньги. Такая высокая скорость стала возможна благодаря внедрению ИИ, СБП, интеграции с «Госключом».

Этих же принципов стремимся придерживаться в работе с корпоративными клиентами. Недавно в бензовоз одного нашего очень крупного клиента влетел БПЛА. Мы решили выплатить деньги ещё до получения всего комплекта документов. Понятно, что их всё равно надо собрать, но зачем тянуть с выплатой, когда нет никаких сомнений в том, что машина уничтожена? Клиент получил деньги в течение нескольких дней. Он очень удивился, что, оказывается, можно и так.

То есть первый пункт — высокая скорость выплат. Что ещё?

Мы помогаем клиентам предотвратить страховые случаи или, по крайней мере, сделать всё, чтобы снизить их вероятность.

В первую очередь — риск-инжиниринг в корпоративном страховании: перед заключением договора наши инженеры осматривают предприятие клиента и дают рекомендации. Как бы быстро мы ни платили, в случае ЧС клиенту приходится тратить время на восстановление производства, терять из-за этого поставщиков, подрядчиков, клиентов. Минимизировать риски — в его интересах тоже. Пока этот сервис доступен только крупным корпоративным клиентам, но в будущем планируем масштабировать его на средний и даже малый бизнес.

В рамках ДМС мы предлагаем корпорациям программы управления здоровьем персонала: проводим чекап, составляем «паспорт здоровья предприятия», рекомендуем, каких врачей надо привлечь. Это позволяет выявить серьёзные заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает вероятность выздоровления. А для ещё более продвинутой заботы о здоровье сотрудников есть программа превентивной медицины, не только чекапы, но и генетические анализы и консультации врачейпревентологов.

Какие сегменты покажут наибольший рост в этом году? И какой из видов страхования, на ваш взгляд, самый недооценённый?

Будет расти спрос на медицинское страхование. Тема здоровья актуальна в силу разных причин: тут и демография, и просто внимание людей к своему здоровью. И мы уже сейчас видим, что ДМС выходит далеко за рамки крупных городов. Кроме того, спрос формируется не только в сегменте крупного и среднего бизнеса, но и в микробизнесе.

Пока недостаточно быстро развивается киберстрахование, хотя в современных реалиях киберугрозы растут семимильными шагами. Можно тратить сколько угодно на информационную безопасность, но риск всё равно остаётся. С нашей точки зрения, такие программы должны стать естественной частью цифровой безопасности компаний.

Также недостаточно развит сегмент страхования имущества физлиц (домов, квартир). Мы читаем про ужасные наводнения, пожары. Вы можете следить за исправностью проводки, газового оборудования, но иногда случается непредвиденное. Для обычного человека дом — важнейшая базовая история, поэтому страховать его нужно обязательно. Если что-то произойдёт, купить новое жильё очень непросто.

То же самое относится к собственникам предприятий. Не может спокойно спать генеральный директор, если его предприятие не застраховано от разных ситуаций: в один момент можно потерять всё. У одного из наших клиентов на производстве древесно-стружечных плит случился пожар: в шесть утра сама по себе взорвалась взвесь древесных опилок. Стоял цех — и вот его нет. Мы вместе с собственником за год восстановили производство, оплатили покупку и установку оборудования, строительство помещений. Через полтора года производство запустилось.

Принято считать, что страховая компания и клиент находятся по разные стороны баррикад. Но сегодня наша задача — перейти этот барьер и изменить восприятие индустрии. Мы должны встать на сторону клиента в борьбе с пожарами, наводнениями, короткими замыканиями, болезнями, предложить качественный и быстрый сервис и сделать это стандартом рынка. Это долгий и сложный процесс, но всё возможно. Нужно только приложить усилия.