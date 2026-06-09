Ozon может открыть собственные аптечные склады — компания уже зарегистрировала бренды Ozon Аптека и Ozon Ветаптека

Ozon планирует запустить пилотный проект по доставке безрецептурных препаратов, сообщили «Известия». По данным издания, в будущем компания может открыть сеть складов, на которых можно будет хранить препараты. Весной 2026 года компания подала заявки на регистрацию брендов «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека».

Ozon обеспечит хранение лекарств в специальных условиях, подходящих для фармпрепаратов

По информации «Известий», Ozon рассматривает несколько вариантов развития бизнеса в сегменте лекарственных препаратов. Один из сценариев предполагает запуск специализированных аптечных дарксторов, где лекарства будут храниться в помещениях с условиями, соответствующими требованиям для фармацевтической продукции.

Кроме того, компания изучает возможность развития курьерской доставки лекарств. В Ozon сообщили «Известиям», что давно планировали протестировать подобный формат и рассматривают его как одно из перспективных направлений развития сервиса.

Ozon не планирует доставлять препараты через ПВЗ

По данным источников «Известий», в будущем маркетплейс оценивает различные варианты развития фармнаправления — от собственных аптечных точек до коллаборации с партнёрами на рынке фармпрепаратов. Окончательное решение будет зависеть от результатов текущего пилотного проекта. В компании сообщили изданию, что получение лекарств через обычные пункты выдачи заказов сейчас не рассматривается.

Весной 2026 года компания подала заявки на регистрацию собственных аптечных брендов, которые охватывают широкий спектр услуг — от продажи медикаментов до логистики и доставки продукции конечному покупателю.

Онлайн-продажи лекарств занимают 16% от фармацевтического рынка

Фармацевтический рынок остаётся одним из немногих сегментов потребительской экономики, где спрос сохраняет устойчивость при почти любых рыночных условиях. По оценкам отраслевых аналитиков, на которых ссылаются «Известия», доля онлайн-продаж лекарств продолжает увеличиваться и уже достигает 16% от всего фармрынка.

Растущий интерес к направлению подтверждают и результаты продаж фармпрепаратов самого Ozon. По данным издания, за прошлый год через площадку было реализовано свыше 5,8 млн упаковок безрецептурных препаратов на сумму около 3,3 млрд рублей: например, через аптеки-партнёры, в которых покупатели могут получить свой заказ. Денежный объём продаж увеличился более чем на пятую часть по сравнению с предыдущим годом.

Крупные компании ранее уже начали развивать аптечные сервисы

За последние годы фармацевтический рынок привлёк внимание сразу нескольких крупных цифровых экосистем. Развитием аптечных сервисов уже занимаются Яндекс, Wildberries и Магнит. Например:

«Яндекс Аптеки» работают в сотнях российских городов,

Wildberries сотрудничает с аптечными партнёрами,

«Магнит» продолжает расширять собственную сеть аптек — Магнит Аптеки

Эксперты считают, что появление новых игроков будет способствовать дальнейшей цифровизации отрасли и усилению конкуренции за покупателя.

Потребительский спрос на лекарства стабильный, считают эксперты

Аналитики «Известий» связывают интерес крупных платформ к аптечному сегменту с его устойчивым спросом со стороны потребителей. В отличие от многих товарных категорий, лекарства относятся к покупкам первой необходимости и меньше зависят от колебаний потребительской активности.

Именно поэтому фармацевтическое направление всё чаще рассматривается маркетплейсами как потенциальный драйвер дальнейшего расширения бизнеса и укрепления экосистемных сервисов.

Ранее завершился трёхлетный эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов

Одним из ключевых ограничений для развития онлайн-фармацевтики остаётся регулирование дистанционной продажи рецептурных лекарств.

Весной 2026 года завершился трехлетний эксперимент по продаже препаратов с электронным рецептом через интернет. В нём участвовали крупные федеральные и региональные участники рынка, у которых было разрешение на торговлю фармакологическими препаратами: например, Еаптека, Самсон-Фарма и другие. Электронный рецепт сравнивали с базой данных подобных документов.

Окончательные решения о масштабировании механизма пока не приняты, сообщили «Известия». Регуляторы продолжают обсуждать способы контроля за оборотом рецептурных препаратов, включая использование системы электронных рецептов.