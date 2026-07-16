Бизнес просит ужесточить проверку карточек на маркетплейсах — сейчас товар можно свободно продать под чужим брендом

Русская ассоциация участников фешен-индустрии и Ассоциация текстильщиков России направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением доработать постановление о проверке карточек товаров на маркетплейсах, сообщает Forbes. Бизнес настаивает, чтобы проверка касалась всех данных в карточке, влияющих на решение покупателя: названия бренда, фото, описания и категории. До марта 2027 года любой продавец может без подтверждающих документов указать в карточке чужой бренд — и формально не нарушить правила.

Правительство обязало маркетплейсы проверять карточки товаров — но механизм не охватывает бренды и описания

Постановление, принятое правительством в начале июля во исполнение закона о платформенной экономике, предусматривает проверку маркетплейсами данных в карточках товаров. Однако бизнес считает, что в текущей редакции механизм не обеспечивает равных условий для добросовестных производителей.

По словам президента Русской ассоциации участников фешен-индустрии (РАФИ) Татьяны Белькевич, процедура проверки в нынешней редакции ограничена: она не затрагивает название бренда, фотографии, описание, категорию размещения и поисковые признаки. В результате продавец, указавший корректные технические коды, пройдёт проверку маркетплейса и получит доступ к размещению, даже если остальное содержание карточки вводит покупателя в заблуждение.

Проверка прав на товарные знаки начнётся только в марте 2027 года

Отдельную обеспокоенность у отраслевых объединений вызывает отсрочка проверки прав на товарные знаки — она начнёт действовать только с 1 марта 2027 года. До этого момента фактически сохраняется «серая зона»: любой продавец может без подтверждающих документов указать в карточке принадлежность к известному бренду или использовать его обозначения, отметил президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров в письме.

Шамхал Ильдаров подчеркнул, что для производителей, которые годами инвестируют в качество и репутацию, это создаёт серьёзные риски недобросовестной конкуренции. Ильдаров предложил сократить отсрочку на проверки прав по товарным знакам и определить порядок действий маркетплейсов при выявлении несоответствий.

Российские и китайские продавцы на маркетплейсах работают в неравных условиях, заявляют в РАФИ

Татьяна Белькевич также указала на неравные условия конкуренции между селлерами из России и Китая. В письме она подчеркнула, что отечественные предприятия выполняют полный объём регуляторных обязательств, включая подтверждение соответствия, техническое регулирование, маркировку и уплату налогов.

При этом на тех же площадках активно работают иностранные продавцы — прежде всего из Китая, — для которых действуют иные налоговые и регуляторные условия. По её мнению, такой дисбаланс создаёт серьёзные препятствия для развития отечественного производства.

Контекст

Закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября 2026 года. Он устанавливает единые правила для маркетплейсов и других крупных онлайн-площадок.

В июне 2026 года Wildberries, Ozon и «Авито» подписали обновлённую версию меморандума о добросовестных практиках. Платформы договорились установить единые комиссии для российских и иностранных продавцов, а также закрепили за селлерами право отказываться от скидок за счёт площадки без каких-либо штрафов. Кроме того, компании обязались активнее применять искусственный интеллект для модерации карточек товаров и выявления поддельных отзывов.

Кроме того, Минэк предложил разрешить продавцам переносить карточки товаров между маркетплейсами. По идее Минэкономразвития, карточка товара перестанет быть исключительной собственностью платформы и станет активом, принадлежащим продавцу. Это позволило бы селлеру при переходе на другую площадку сохранить все наработки.