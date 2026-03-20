Платформенная экономика — 2026: как новый закон меняет рынок и доходы селлеров

Маркетплейсы, сервисы доставки и агрегаторы годами росли быстрее, чем их успевало регулировать право. В 2026-м ситуация меняется: федеральный закон № 289-ФЗ, принятый в июле 2025 года, вводит правила работы платформ, обязывает их тщательнее проверять партнёров, контролировать информацию на карточках товаров и более качественно выстраивать отношения с бизнесом и пользователями. Вместе с экспертами разобрались, как теперь будет устроена платформенная экономика, какие новые правила вступают в силу и чем чреваты для бизнеса.

Коротко о законе

● 289-ФЗ — базовый закон о регулировании платформенной экономики в России, который вступает в силу с 1 октября 2026 года

● Закон устанавливает единые правила для всех платформ — маркетплейсов и других крупных онлайн-площадок, которые помогают взаимодействовать продавцам и покупателям

● Появляется специальный реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП) — по данным «Ведомостей», Минэкономразвития РФ планирует запуск не позже 2 ноября 2026 года

● Главная цель принятия закона: сделать работу платформ, продавцов и исполнителей прозрачнее, а защиту пользователей и бизнеса — понятнее

Что такое платформенная экономика

Платформенная экономика — это экономическая модель, в рамках которой компания не реализует товары или услуги, а создаёт онлайн-среду для взаимодействия разных сторон рынка: продавцов, исполнителей, заказчиков и их клиентов. Платформа масштабирует транзакции партнёров и зарабатывает на организации сделок, данных, логистики, поиска и правил работы внутри экосистемы.

К платформам относятся маркетплейсы, сервисы доставки, платформы поиска специалистов, агрегаторы такси и другие цифровые сервисы, которые соединяют спрос и предложение.

Экосистемы — это крупные платформы, которые объединяют в одной цифровой среде сразу несколько сервисов и тем самым удерживают пользователя внутри собственного контура.

Михаил Болдырев, руководитель практики «Цифровизация» аудиторско-консалтинговой группы КСК ГРУПП, отмечает, что ценность платформенной модели заключается в возможности многостороннего взаимодействия участников.

Отличия платформенной экономики от цифровой и традиционной

Цифровая экономика — понятие более широкое: к ней относится почти любой бизнес, где используются данные, ИТ-система, онлайн-каналы и электронные сервисы. Платформенная экономика — отдельный сегмент цифровой. Традиционная модель, напротив, строится по линейной логике: компания сама производит товар, продаёт его и контролирует весь процесс.

Тип экономики Принципы работы На чём строится бизнес-модель Традиционная Компания владеет активами, производит товары или услуги и сама доводит их до клиента На собственном производстве, продажах и контроле цепочки Цифровая Бизнес использует данные, средства автоматизации, онлайн-каналы и цифровые технологии На повышении эффективности, скорости и удобства Платформенная Платформа соединяет разные стороны рынка и задаёт правила взаимодействия На сетевых эффектах, данных, масштабировании и координации участников рынка

Ключевые участники платформенной экономики

В платформенной модели обычно выделяют три стороны: платформа, провайдер и пользователь. В 289-ФЗ используются более прикладные определения: оператор платформы, партнёр и пользователь. Михаил Болдырев, руководитель практики «Цифровизация» аудиторско-консалтинговой группы КСК ГРУПП, обращает внимание на важное различие: в экономике речь идёт о роли внутри экосистемы, а в праве — о статусе участника и его обязанностях.

Платформа — это цифровая среда для размещения товаров или заказов, поиска, оформления сделок, оплаты и иных форм взаимодействия. Она задаёт правила, предоставляет технологическую инфраструктуру, обрабатывает данные и открывает доступ к аудитории.

Провайдер, или партнёр платформы, — это продавец, исполнитель или поставщик услуг, который использует платформу как канал продаж и работы с пользователями.

Пользователь — это покупатель или заказчик, который через платформу выбирает товары, услуги или исполнителей. Именно ради его удобства платформа обычно выстраивает интерфейс, формирует рейтинг, организует поиск товаров в каталоге, доставку и другие сервисы.

Почему платформенная экономика стала трендом

Платформенная модель оказалась удобна сразу всем сторонам рынка:

● Пользователь получает быстрый поиск, широкий выбор и понятный формат заказа

● Бизнес пользуется готовой цифровой средой и получает доступ к аудитории, логистике, платежам и аналитике

● Сама платформа зарабатывает на масштабе, данных и повторных взаимодействиях внутри экосистемы

Эволюция платформ: от досок объявлений до экосистем

Простые цифровые площадки (середина 1990-х гг. — конец 2000-х гг.). Стороны находили друг друга на узкоспециализированных сервисах: досках объявлений, сервисах поиска жилья, билетов или исполнителей. Такие сайты почти не вмешивались в сделку и работали как витрина.

Маркетплейсы и агрегаторы (конец 2000-х гг. — конец 2010-х гг.). Торговые площадки взяли на себя больше функций: размещение товаров и услуг, обработку заказов, оплату, рейтинг, доставку, возвраты и систему жалоб.

Экосистемы (с конца 2010-х гг. по настоящее время). Платформы объединяют торговлю, доставку, подписки, финансы, рекламу, облачные сервисы и другие продукты в одной системе.

Эксперты, опрошенные Russian Business, называют две основные причины роста платформенной экономики:

● Технологическая. Массовое распространение интернета, смартфонов, облачных решений, электронных платежей, алгоритмов рекомендаций и развитие обработки данных сделали возможным быстрое и дешёвое взаимодействие миллионов пользователей

● Социально-экономическая. Пользователи могут решить повседневные задачи в одном окне: заказать такси, купить товары, найти специалиста, оформить доставку, сравнить цену и получить поддержку внутри одного сервиса. Бизнес, особенно малые компании и самозанятые, увидел в платформах способ быстро выйти на рынок без крупных вложений в собственный сайт, маркетинг и инфраструктуру

Глобальные и российские примеры платформ-лидеров

Среди глобальных платформ-лидеров обычно называют Amazon, Uber и Airbnb. Amazon стал примером того, как платформа может одновременно быть торговой площадкой, логистической системой и рекламной средой. По итогам 2025 года выручка компании составила 716,9 млрд долларов. Uber построил платформенный сервис в сфере такси и доставки грузов: общий объём заказов через платформу в 2025 году достиг 193,5 млрд долларов. Airbnb успешно развивает платформу в сфере краткосрочной аренды: компания не владеет недвижимостью, но через неё в 2025 году прошло бронирований на 91,3 млрд долларов.

Яркие примеры платформенной модели в России — Яндекс, Wildberries, Ozon, Авито и Сбер.

● У Яндекса, согласно финансовому отчёту за 2025 год, оборот направления перевозок составил 1,63 трлн руб., сервисов электронной коммерции — 1,21 трлн руб., а доставки и других O2O-сервисов — 209,6 млрд руб. Через финансовые сервисы компании за тот же год прошло 1,1 трлн руб.

● Wildberries остаётся одной из самых прибыльных товарных платформ: по данным портала для партнёров, в 2024 году продавцы заработали на площадке 2,9 трлн руб., а ежемесячная аудитория сервиса превышает 79 млн пользователей.

● Ozon начал с формата обычного интернет-магазина, а теперь работает как полноценный маркетплейс: согласно финансовому отчёту за 2024 год, оборот маркетплейса превысил 2,8 трлн руб., 85,4% этого объёма обеспечили сторонние продавцы.

● Авито из доски объявлений выросло в большую платформу для торговли и предложения услуг. В 2026 году на Авито было размещено более 240 млн активных объявлений, а аудитория, согласно данным рекламной площадки Avito Ads, достигает 72 млн пользователей.

● Сбер развивает платформенную модель как экосистему, где торговля, доставка и финансовые сервисы связаны между собой. «Коммерсант» со ссылкой на Data Insight сообщает, что оборот Мегамаркета за 2024 год составил 340 млрд руб. Ещё один заметный пример внутри этой экосистемы — Самокат: в 2025 году сервис выполнил более 260 млн заказов.

Плюсы и минусы платформенной модели для бизнеса и людей

Преимущества: экономия и масштабирование

Главное преимущество для бизнеса — возможность быстро выйти на рынок без крупных вложений в собственный сайт, складскую систему, маркетинг и доставку. По мнению экспертов, это особенно важно для малого бизнеса, самозанятых и новых продавцов.

«Не нужно с нуля строить собственную онлайн-витрину, платёжную инфраструктуру, логистику и маркетинг. Для потребителя это большой выбор, ниже издержки поиска и привычный сервис „в одно окно“. Минусы тоже очевидны: платформа монополизирует рынок и со временем начинает диктовать правила», — рассуждает Михаил Болдырев, руководитель практики «Цифровизация» аудиторско-консалтинговой группы КСК ГРУПП.

Минусы: риск формирования монополии, зависимость от алгоритмов и вопрос безопасности данных

Обратная сторона платформенной экономики, по мнению опрошенных Russian Business экспертов, высокая зависимость от правил самой платформы. Если площадка занимает весомое положение на рынке, она начинает сильнее влиять на цену, поисковую выдачу товаров, скидки. Партнёрам площадки могут ограничивать охват аудитории, а пользователям — поисковую выдачу товаров. Михаил Болдырев уточняет, что в ситуации, когда одна площадка монополизирует рынок, бизнес начинает зависеть от оферты, поисковой выдачи, блокировок карточек и роста комиссий, а потребитель рискует столкнуться с непрозрачной ценой, некачественным товаром и размыванием ответственности.

Кроме того, платформа контролирует данные и правила взаимодействия, но не всегда делится ими с партнёрами в полном объёме. Продавцы теряют возможность выстраивать прямые отношения с клиентами и оказываются зависимы от чужих алгоритмов и условий работы, объясняет Александр Сафонов, генеральный директор компании по запуску и развитию онлайн-продаж для брендов Inventive D2C.

Платформенная экономика в России: специфика и регулирование

В России платформенная экономика сначала сложилась как экономическая реальность, а уже потом начала получать отдельное правовое оформление.

«289-ФЗ нужен прежде всего для того, чтобы государство наконец зафиксировало сам объект регулирования, дало базовые определения и задало первые общие правила игры. Но это только первый шаг. Закон в основном смотрит на маркетплейсы, тогда как агрегаторы услуг и тем более платформы в тех секторах, где они ещё только появляются, потребуют дальнейшей настройки законодательства», — Михаил Болдырев, руководитель практики «Цифровизация» аудиторско-консалтинговой группы КСК ГРУПП.

Государственная стратегия и цифровизация

Банк России в своём консультативном докладе подчёркивал, что особенностью российского рынка стала значительная роль финансового сектора в формировании экосистем. Сейчас государство рассматривает платформенную экономику как отдельное направление экономической политики.

В 2026 году Правительство вынесло обсуждение мер регулирования платформенной экономики на отдельную стратегическую сессию, а Минэкономразвития получило полномочия по ведению реестра посреднических цифровых платформ. Об утверждении дополнительных критериев, в соответствии с которыми платформы будут включать в реестр, Правительство сообщило в январе 2026 года.

Правовое поле: налоги и ответственность операторов платформ

Пока платформенную экономику в России регулируют сразу несколько органов. За конкуренцию и монополизацию отвечает ФАС, за права потребителей и дистанционную торговлю — Роспотребнадзор, за прозрачность расчётов и налоговую часть — ФНС. Елизавета Вихлянцева, юрист юридической фирмы VEGAS LEX, поясняет, что до появления ФЗ-289 отрасль фактически находилась в «серой зоне», а положения нового закона переводят её в более зрелую и формализованную модель.

Для операторов платформ главное изменение — ответственность становится более конкретной. Закон 289-ФЗ закрепляет правовые основы платформенной экономики в России, а в дополнительных правилах и постановлениях устанавливается необходимость ведения реестра, критерии включения платформ и порядок взаимодействия с налоговыми органами.

Речь в законе идёт не о новом налоге для платформ, а о повышении прозрачности рынка, проверке партнёров и более чётких правилах для оформления договоров, карточек товаров и споров между покупателем и продавцом.

Банк России регулирует платформенную экономику в тех вопросах, где платформы и экосистемы связаны с платежами, финансовыми сервисами и банковской инфраструктурой.

Защита данных пользователей строится прежде всего на законе о персональных данных 152-ФЗ, цель которого — защита прав и свобод граждан при обработке персональных данных. Он обязует операторов платформ соблюдать требования к получению согласия, обработке персональных данных и уведомлению о такой обработке.

Закон о платформенной экономике 289‑ФЗ: что меняется с 1 октября 2026 года

Федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» — это первый рамочный закон, который регулирует платформенную экономику в России. Госдума приняла закон 22 июля 2025 года, и в основной части он вступает в силу с 1 октября 2026 года.

«Маркетплейсы прочно вошли и в жизнь потребителей, и в жизнь предпринимателей. А там, где есть активный рост, должны в определённый момент появиться правила и контроль на самом высоком уровне, чтобы чётко обозначить и закрепить права и обязанности участников новой формы экономики, помочь в решении конфликтов и споров, обеспечить защиту интеллектуальной собственности», — комментирует Александр Сафонов, генеральный директор компании по запуску и развитию онлайн-продаж для брендов Inventive D2C.

Осенью 2025 года Минэкономразвития сообщало о подготовке первых нормативных актов к 289-ФЗ, а в январе 2026 года Правительство утвердило дополнительные критерии, по которым цифровую платформу будут относить к посредническим и включать в реестр. Эти критерии касаются числа пользователей, партнёров и объёма сделок.

Ключевые цели и положения закона

Елизавета Вихлянцева, юрист юридической фирмы VEGAS LEX, поясняет, что раньше отрасль фактически существовала без полноценного специального регулирования, а теперь переходит из «серой зоны» в регулируемую и зрелую экосистему. Новый закон должен решить сразу несколько задач:

● создать безопасную цифровую среду

● установить единые правила работы платформ

● сбалансировать интересы бизнеса и пользователей

● сделать платформенную модель более доступной для предпринимателей, в том числе для малого и среднего бизнеса

Государство переводит быстро выросший рынок из режима фрагментарного регулирования в более понятную правовую систему.

Новые обязанности операторов платформ

Закон подробно описывает взаимодействие платформы с партнёрами и владельцами пунктов выдачи, вводит отдельный блок об информационном взаимодействии с налоговыми органами и закрепляет государственный контроль в этой сфере. Операторы платформ будут обязаны:

● проверять сведения о партнёрах и владельцах пунктов выдачи заказов

● заранее уведомлять о внесении изменений в договор: за 45 дней по чувствительным условиям и за 15 дней в остальных случаях

● в установленный срок рассматривать жалобы в досудебном порядке и отвечать на претензии

● проверять карточки товаров и не допускать размещения запрещённой продукции, а также товаров без обязательной маркировки, госрегистрации, сертификата или декларации, если они требуются

● передавать сведения, предусмотренные законом, налоговым органам

Платформа перестаёт быть технической витриной: у неё появляется больше обязанностей по проверке, документированию и рассмотрению споров.

Михаил Болдырев, руководитель практики «Цифровизация» аудиторско-консалтинговой группы КСК ГРУПП, отмечает, что после вступления 289-ФЗ операторы будут обязаны проверять партнёров и работать по более жёстким правилам, а сама система станет более формализованной. Александр Сафонов, генеральный директор компании по запуску и развитию онлайн-продаж для брендов Inventive D2C, добавляет: даже если платформа меняет договор в одностороннем порядке, делать это произвольно уже не получится. При изменении более чувствительных условий срок уведомления составит 45 дней, в остальных случаях — 15 дней.

Новые требования к товарам и их представлению

Отдельный акцент закон делает на карточке товара. Если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, в карточке должны быть сведения о подтверждении соответствия этому требованию — ссылка на запись о сертификате или декларации в реестре.

Кроме того, в карточке должно быть указано, что оператор платформы не является продавцом товара, если он не продаёт его от собственного имени. Если предложение размещает иностранный партнёр, это тоже должно быть прямо раскрыто пользователю.

Оператор теперь обязан проверять сведения в карточке и отказывать в размещении объявлений о продаже товаров, если они были изъяты из оборота, не получили обязательную маркировку или не оформили государственную регистрацию в тех категориях, где она требуется. Именно поэтому после 1 октября 2026 года платформы будут жёстче модерировать карточки, а продавцам придётся внимательнее следить за документами, описанием товара и разрешительной информацией.

Будущее платформ: прогноз на 2026–2030 годы

В ближайшие годы платформы будут развиваться уже не только как удобные сервисы, но и как регулируемая цифровая инфраструктура. Елизавета Вихлянцева, юрист юридической фирмы VEGAS LEX, отмечает, что российская стратегия в этой сфере связана не только с дальнейшей цифровизацией, но и с интеграцией ИИ в экономические и социальные процессы.

Влияние ИИ и блокчейна на доверие в платформах

По мнению экспертов, опрошенных Russian Business, главной технологией для платформ останется ИИ. Он будет всё сильнее влиять на поиск, рекомендации, модерацию, поддержку пользователей и проверку рисков. Блокчейн, скорее всего, сохранит нишевую роль — прежде всего в подтверждении происхождения товаров, прослеживаемости и фиксации данных.

Новые ниши: EdTech, MedTech, промышленные платформы

Следующий этап роста связан не только с маркетплейсами и доставкой, но и с отраслевыми платформами. Быстрее всего, по мнению экспертов, могут развиваться решения в образовании, медицине и промышленности, где платформа становится средой не только для продажи, но и для управления данными, документами и сервисными процессами.

Угрозы: кибербезопасность и давление регуляторов

Чем больше платформы зависят от данных и алгоритмов, тем выше риски утечек, сбоев и непрозрачных решений. Одновременно будет расти и давление регуляторов: для бизнеса это означает, что к 2030 году ключевыми условиями работы станут безопасность, качественная проверка партнёров и готовность соблюдать всё более детальные правила.