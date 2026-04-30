Индекс шашлыка — 2026: во сколько обойдётся пикник на майские праздники в российских сетевых магазинах и доставках

Что такое «индекс шашлыка» и как мы его считали

«Индекс шашлыка» показывает, во сколько обходится шашлык в разных регионах России — и как эта цифра меняется год от года.

За базовый набор для пикника берём:

мясо для шашлыка; лук и специи для маринада; свежие овощи и зелень; уголь и розжиг; мангал и шампуры; одноразовая посуда.

Для расчёта «индекса шашлыка» мы опирались на данные по продажам товаров для пикника в апреле 2024, 2025 и 2026 годов от аналитического центра «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (сервис, который собирает все чеки из магазинов, отправляет их государству и на их основе делает аналитику про экономику и поведение покупателей). Также дополнительно мы использовали данные компании X5 Group, в которую входят сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и Vprok.ru, — по стоимости куриного и свиного шашлыка, и данные «Купера» — по минимальному набору на компанию из пяти человек.

Средняя стоимость пикника на 5 человек в 2026 году и динамика цен с 2023-го

Динамика «среднего чека»

По данным аналитического центра «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в 2026 году средний чек корзины для пикника составил 2935 рублей — это на 5% больше, чем годом ранее. В 2025 году средний чек был на 4% ниже уровня 2024 года (2913 ₽). В 2024 году рост составил почти 19% по сравнению с 2023 годом (2470 ₽). Таким образом, за три года стоимость стандартной корзины для майского пикника увеличилась на 18%.

Год Средняя сумма Рост к прошлому году 2023 2490 ₽ — 2024 2913 ₽ +17% 2025 2804 ₽ +4% 2026 2935 ₽ +5%

Для сравнения: у сервиса по доставке продуктов «Купер» минимальный набор продуктов для приготовления шашлыка из свинины на компанию из пяти человек в 2026 году стоит в среднем 1485 рублей, а вместе с мангалом, шампурами, углём и жидкостью для розжига — около 3215 рублей. Минимальный набор продуктов для шашлыка из курицы обойдётся дешевле — в 885 рублей за продуктовый набор и около 2615 рублей вместе с мангальной атрибутикой.

Динамика цен по категориям

Уголь остаётся одной из самых больших статей расходов перед майскими праздниками. Он дорожает уже несколько лет подряд. Так, в апреле 2026 года средняя цена древесного угля составила 295 рублей. Это на 14% больше, чем в 2025 году, на 42% выше уровня 2024 года и примерно на 52% выше, чем в 2023-м.

Похожую динамику роста цен на горизонте нескольких лет показывает и розжиг. Хотя в апреле 2026 года средняя цена розжига выросла (и составила 170 рублей, что всего на 1% выше, чем в 2025 году), по сравнению с 2024 годом рост составил 43%, а по сравнению с 2023-м — около 31%. Несмотря на то что 2026 году рост стоимости уменьшился, после резкого скачка в предыдущие годы цена так и осталась высокой.

Динамика цен на овощи зависит в числе прочего и от сезонности. Средний чек на свежие помидоры в апреле 2026 года был 333 рубля. Это на 6% больше, чем в 2025 году, на 13% выше уровня 2024 года и почти на 29% выше, чем в 2023-м. Средний чек на свежие огурцы в апреле 2026 года был в среднем 200 рублей — это на 6% меньше, чем годом ранее, на 2% выше уровня 2024 года и примерно на 6% выше, чем в 2023-м.

Сильнее всего с 2023 года подорожали уголь, мангалы и овощи. Мясо в апреле 2026 года выросло в цене заметно меньше, чем уголь, розжиг и овощи. В апреле 2026 года средняя цена позиции составила 659 рублей. Это на 2% выше, чем в 2025 году, на 3% выше, чем в 2024-м, и примерно на 33% выше, чем в 2023 году. Самый резкий скачок пришёлся на 2024 год, когда мясо подорожало сразу на 29% год к году. После этого темп роста заметно замедлился.

Где шашлык дороже всего: топ-5 регионов по росту цен

Сервис по поиску работы GdeRabota.ru сравнил, сколько минут нужно работать, чтобы заработать на набор для пикника. При расчёте установили, что базовый набор для шашлыка на семью из четырёх человек в среднем по стране стоит около 900 рублей, а полноценный пикник с овощами, напитками, углём и одноразовым мангалом — около 2500 рублей. И выяснилось, что самая низкая доступность базового шашлычного набора — в Кировской области, Республике Адыгея, Калининградской области, Северной Осетии и Волгоградской области. Жителям этих регионов на покупку базового набора для пикника приходится тратить заметно больше денег в расчёте на стоимость рабочего времени, чем в среднем по стране.

В Кировской области на базовый набор уходит около 129 минут работы, в Адыгее — около 122 минут, в Калининградской области — около 115 минут, в Северной Осетии — около 111 минут, в Волгоградской области — около 110 минут.

Для сравнения, в Республике Тыва, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии базовый набор оказывается значительно доступнее — менее чем за час работы.

Где можно сэкономить на шашлыках в майские

Главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова советует заранее продумывать корзину для пикника и не переплачивать за то, что можно сделать дома, — например, за маринады и часть соусов.

Мясо и свежие продукты лучше покупать ближе к дате пикника, а уголь, шампуры, посуду и часть нескоропортящихся товаров — заранее.

Замена без потери вкуса

Самый популярный способ снизить чек на набор для пикника — не покупать самый дорогой отруб и не брать готовое мясо в маринаде, если есть возможность замариновать его дома.

По данным компании X5 Group, в которую входят сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и Vprok.ru, килограмм куриных бёдер стоит в среднем 170 рублей, а килограмм свиной лопатки — 260 рублей. Килограмм куриного мяса в маринаде стоит 352 рубля, а свиного мяса в маринаде — 420 рублей. Готовый вариант примерно на 60–100% дороже.

Главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова советует не экономить на качестве мяса, но при ограниченном бюджете выбирать более доступные варианты. Например, вместо дорогой баранины и говяжьих стейков взять свиную шею или курицу — при хорошем маринаде они остаются мягкими и сочными; вместо свиной шеи — лопатку или окорок, а вместо куриного филе — бёдра. Эти виды мяса дешевле и вкуснее получаются, потому что содержат больше жира и меньше пересыхают.

Чек-лист: как проверить мясо перед покупкой

спросить у продавца, когда было разделано мясо. Оптимально — за 1–3 дня до покупки; уточнить, как мясо хранилось. Нормальный диапазон температуры для хранения мяса — от 0 до 4 °C; посмотреть, как выглядит мясо. Свинина должна быть розовой, говядина — насыщенно-красной, курица — без серого оттенка; понюхать, есть ли посторонний запах. Если чувствуется кислый, сладковатый или любой другой подозрительный запах, от покупки лучше отказаться; оценить, восстанавливает ли мясо форму после нажатия. Свежее мясо упругое, и, если слегка надавить пальцем, оно быстро возвращается в прежнюю форму.

Маринад из того, что есть дома

По расчётам компании X5 Group, в которую входят сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и Vprok.ru, один из самых дешёвых маринадов для шашлыка — луковый. Он стоит около 32 рублей на килограмм мяса. Кефирный обходится ненамного дороже — примерно 34 рубля.

Главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова называет самыми доступными домашними основами для маринада:

Лук.

Кефир или йогурт.

Минеральную воду.

Томатную пасту.

Горчицу.

Соевый соус.

Шеф-повар, су-шеф ресторана Sage, участник Национального гастрономического конкурса «Лавры» Иван Голубев советует не усложнять маринад. Для свинины достаточно лука, соли, перца, соевого соуса и лаврового листа. Для курицы подойдёт кефирный маринад, а для стейков говядины — только соль и перец.

Уголь, розжиг, посуда: как не переплатить за них

Главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова советует не переплачивать за дизайнерскую одноразовую посуду, потому что базовые наборы без принтов заметно дешевле. По возможности лучше вообще брать посуду из дома, потому что это и дешевле, и экологичнее.

Ещё один способ уменьшить чек — не покупать одноразовый мангал каждый сезон. Если свой мангал не нужен на постоянной основе, его можно арендовать или использовать оборудованные зоны в парках. По данным пресс-службы Wildberries, набор из мангала, шампуров и пачки угольных брикетов в густонаселённых регионах стоит в среднем 6500–7400 рублей.

А вот на угле и розжиге экономить не стоит. Дешёвый уголь быстрее прогорает, слабее держит жар и даёт больше дыма. Некачественный розжиг может перебить запах мяса и испортить вкус готового шашлыка.

Что будет с ценами на корзину для пикника к июню

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», если сравнить апрель и июнь 2025 года, цены на часть товаров для пикника заметно снижались. Так, свежие помидоры в июне стоили на 29% дешевле, чем в апреле того же года, огурцы — на 36% дешевле, розжиг — на 14% дешевле, мангалы — на 19% дешевле. Аналитика позволяет ожидать похожей динамики и в 2026 году. С приближением лета овощи и часть сопутствующих товаров могут стать доступнее.

При этом уголь в июне 2025 года, наоборот, был на 25% дороже, чем в апреле. Поэтому откладывать покупку угля в надежде на июньское снижение цены не стоит.