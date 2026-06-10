ФАС проверит рекламу операторов связи с упоминанием 5G: компании говорят о технологии, которая не запущена в России

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламные кампании и акции крупнейших телеком-компаний, сообщает «Коммерсант». Особое внимание ведомства привлекли упоминания технологии 5G, хотя коммерческие сети пятого поколения в России пока не запущены. Экспертный совет рассмотрит в том числе акции и тарифы операторов, которые могут содержать признаки недобросовестной конкуренции.

ФАС увидела признаки возможной недобросовестной конкуренции

Согласно повестке заседания экспертного совета ФАС, с которой ознакомился «Коммерсант», ведомство рассмотрит практики операторов связи, которые могут содержать признаки недобросовестной конкуренции.

Отдельное внимание уделят использованию в названиях услуг и рекламе упоминаний 5G — технологии, которая пока не реализована в России. В ФАС подтвердили проведение заседания и сообщили, что по его итогам будут представлены соответствующие выводы.

Услуги 5G пока отсутствуют, но реклама уже появилась

Как пишет «Коммерсант», в феврале МТС запустила рекламную кампанию «Совсем скоро», посвящённую 5G. При этом услуги 5G на сайте оператора издание не обнаружило.

Билайн указывает на своём сайте, что тестирование сети 5G доступно всем абонентам, и использует соответствующую рекламу. У «МегаФона» действует услуга «5G режим», которая увеличивает скорость скачивания, а также работают тестовые зоны 5G. Т2 предлагает услугу 5G Ready для ускорения интернета, однако рекламных роликов об этой услуге «Коммерсант» не обнаружил.

Операторы готовы обсуждать свои рекламные кампании с ФАС

В «МегаФоне» заявили «Коммерсанту», что при разработке рекламных материалов компания руководствуется законодательством и принципами достоверности.

В Билайне рассчитывают, что обсуждение с ФАС позволит сформировать более взвешенную оценку сложившихся на рынке практик.

Эксперты предупредили о риске вводящей в заблуждение рекламы

Эксперты «Коммерсанта» считают, что использование упоминаний 5G при отсутствии полноценного покрытия может создавать риск недопонимания со стороны потребителей.

По их мнению, многие пользователи связывают рекламу 5G с наличием реально доступной сети. При этом эксперты полагают, что возможное ужесточение требований ФАС вряд ли приведёт к отказу операторов от использования термина 5G, но может заставить компании использовать более осторожные формулировки.

Под проверку также попали акции крупнейших операторов

По данным «Коммерсанта», ФАС также рассмотрит несколько маркетинговых акций и предлагаемых тарифов операторов связи:

Билайн — «Платим за входящие»

По этому тарифу оператор начисляет абонентам по 0,5 рубля за каждую минуту входящего звонка с мобильных номеров других операторов.

«МегаФон» — «Маркетплейс тарифов»

Это платформа, где пользователи могут сравнить тарифы разных операторов, выбрать подходящий вариант и подключить его на SIM-карте «МегаФона».

Билайн — «Гарантия лучшей цены за переход в "Билайн" со своим номером»

Оператор предлагает пользователю указать свой текущий номер и тариф другого оператора, после чего обещает подобрать аналогичный тариф на более выгодных условиях при переносе номера в Билайн.

Т2 — «Скидка на тариф за переход в Т2 с "Билайна" со своим номером»

Скидка предоставляется абонентам, которые переходят из Билайна в Т2 с сохранением номера. Подробные условия в материалах проверки ФАС не раскрываются.

Экспертный совет ФАС также рассмотрит ряд других изменений на телеком-рынке:

увеличение числа отказов при переносе номера между операторами;

сокращение максимальной продолжительности телефонных звонков;

уменьшение времени ожидания ответа абонента перед сбросом вызова или включением автоответчика.

В отрасли увидели признаки усиления борьбы за абонентов

В операторе базы данных перенесённых номеров НИЦ «Телеком» сообщили «Коммерсанту», что фиксируют увеличение количества отказов в переносе номера со стороны операторов связи.

В центре отметили, что это может быть связано как с объективными причинами, так и с попытками удержать абонентов. При этом существенного снижения количества переносов номеров в НИЦ не наблюдают.

В Т2 заявили изданию, что продолжительность вызовов и время ожидания ответа законодательно не регулируются и определяются каждым оператором самостоятельно.