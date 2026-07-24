Яндекс Карты упростили путешествия по Турции: сервис разрешил делиться геопозицией и добавил навигацию в аэропортах

Яндекс Карты упростили навигацию по Турции. Как сообщили Russian Business в пресс-службе компании, в сервис добавили трансляцию геопозиции попутчикам и функции навигации в аэропортах и торговых центрах. Кроме того, приложение будет подсказывать пересадки и предупреждать об остановках во время поездок на общественном транспорте.

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В Яндекс Картах теперь можно транслировать геопозицию

Пользователи смогут делиться своим местоположением в Турции, чтобы близкие или попутчики могли посмотреть, где они находятся. Сервис позволяет выбрать срок действия трансляции — 15 минут, 1 час, 8 часов, сутки или без ограничения по времени. При необходимости передачу геопозиции можно отключить.

Если путешественники находятся в разных местах, Карты покажут их местоположение и построят маршрут до выбранной точки.

Навигацию в приложении расширили — для турецких аэропортов и торговых центров

Внутри аэропортов Стамбула, Антальи, Анкары (ESB) и Измира (ADB) сервис поможет найти:

выход на посадку;

стойки регистрации;

паспортный контроль;

зону выдачи багажа;

выход из терминала.

Улучшенная навигация стала доступна также в нескольких крупных торговых центрах Стамбула и Анкары — Карты позволяют легче найти нужный магазин, туалет или выход.

Яндекс Карты упростили поездки на общественном транспорте

Сервис позволяет посмотреть расписание общественного транспорта по всей стране. При помощи голосовых подсказок Карты предупредят путешественника о пересадках и нужной остановке.

Кроме того, в Стамбуле Карты отображают стоимость проезда и учитывают при построении маршрутов новые участки метро M11.