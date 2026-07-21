Джон Тернус. Как CEO Apple впервые за 30 лет станет специалист по «железу», а не по продажам и финансам

Когда-то Джон Тернус сомневался, что вообще заслуживает места среди инженеров Apple. Теперь Тим Кук сам представляет его своим преемником, а аналитики Morgan Stanley видят в этом назначении ставку на преемственность и сохранение продукта в центре стратегии. Тернус работал при Стиве Джобсе и четверть века создавал устройства Apple. В сентябре Джон возглавит бизнес стоимостью около $4 трлн с активной базой более 2,5 млрд устройств.

Не бойтесь сломать станок, если учитесь создавать полезные вещи

О детстве и семье Джона Тернуса почти ничего неизвестно — он редко говорит о жизни вне работы. Гораздо лучше задокументировано другое: ещё в университете ему было важно не просто придумывать устройства, а понимать, какую проблему они решают.

В 1997 году Тернус окончил Пенсильванский университет со степенью бакалавра по машиностроению. Параллельно он выступал за университетскую команду по плаванию.

Для дипломного проекта Тернус вместе с другими студентами разработал механическое устройство, которое помогало людям с параличом конечностей самостоятельно принимать пищу. Управлять им можно было движениями головы. Уже этот проект показывал интерес инженера к технологиям, которые решают конкретную человеческую проблему.

Последний курс запомнился ему и менее удачным опытом. Тернус чуть не уничтожил первый и на тот момент единственный в университете фрезерный станок с числовым программным управлением. Подробности происшествия он позднее раскрывать не стал, назвав его драматичным. После этого до конца учебного года однокурсники звали его Крэшем.

«Создавайте то, что вам интересно и что вас увлекает. Но прежде всего создавайте это в соответствии со своими ценностями».

Всегда будь готов учиться заново

После университета Тернус устроился инженером-механиком в американскую компанию Virtual Research Systems — одного из первых разработчиков оборудования для виртуальной реальности, включая VR-шлемы. Спустя четыре года он присоединился к команде продуктового дизайна Apple. Компания стала его вторым и пока последним местом работы.

Первый день в Apple Тернус вспоминал как одновременно воодушевляющий и пугающий. Окружавшие его специалисты казались умнее, увереннее и опытнее, поэтому молодой инженер сомневался, заслуживает ли места рядом с ними. Справиться с неуверенностью ему помогла готовность задавать вопросы и обращаться к коллегам за помощью.

Первым проектом Тернуса в Apple стал Cinema Display — большой настольный монитор с прозрачным пластиковым корпусом, который скрепляли винты из нержавеющей стали. Джон с самого начала требовал точного соблюдения спецификаций.

Однажды он задержался на предприятии поставщика далеко за полночь и с лупой пересчитывал концентрические канавки на головке винта с задней стороны монитора. Поставщик сделал 35 канавок вместо предусмотренных спецификацией 25. Большинство покупателей никогда не заметило бы разницы, но Тернусу было важно знать, что команда предусмотрела каждую деталь и сделала всё возможное.

«Я отчётливо помню, как отступил назад и подумал: „Какого чёрта я делаю? Это нормально?“ Возможно, это было ненормально, но это было правильно. Если месяцами работаешь над продуктом, нужно приложить максимум усилий».

За несколько лет Тернус досконально освоил проектирование крупных деталей из прозрачного пластика. Затем команда Apple увлеклась алюминием, и ему больше никогда не пришлось создавать подобные пластиковые элементы. Тернус не считал полученный опыт бесполезным: работа с каждым новым материалом учила его рассматривать задачи с разных сторон, осваивать незнакомые процессы и снова становиться учеником.

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Умей начинать заново там, где уже поставил точку

В 2013 году, спустя 12 лет работы в Apple, Тернус стал вице-президентом по аппаратному обеспечению и начал отвечать за компьютеры Mac. Одним из главных испытаний для его команды стал цилиндрический Mac Pro — необычный компактный компьютер, созданный вокруг двух графических процессоров. Apple рассчитывала, что профессиональные программы будут распределять нагрузку между ними.

Источник: генерация, apple.com

Однако индустрия пошла другим путём: разработчикам всё чаще требовался один особенно мощный графический процессор. Компактная конструкция не позволяла заметно наращивать производительность компьютера. Через четыре года руководство Apple признало, что Mac Pro подходит лишь части профессиональных пользователей, и решило полностью пересмотреть его архитектуру.

«Всегда считай, что ты не менее способен, чем остальные в комнате, но никогда не думай, что знаешь столько же, сколько они».

Вместо попыток бесконечно дорабатывать прежнюю конструкцию команда начала заново. Следующий Mac Pro сделали модульным, чтобы его можно было приспосабливать к разным профессиональным нагрузкам и развивать в следующих поколениях. Работа заняла несколько лет, а новую модель Тернус представил уже как руководитель аппаратной разработки Mac.

«Создавай то, что тебе интересно и что тебя увлекает. Но прежде всего создавай это в соответствии со своими ценностями».

Вскоре ему предстоял гораздо более масштабный переход. Десятилетиями Apple использовала в компьютерах процессоры Intel и подстраивала устройства под возможности сторонних компонентов. Теперь компания решила перевести всю линейку Mac на собственные чипы.

Переход требовал одновременно перепроектировать аппаратную часть, адаптировать операционную систему и сохранить работу приложений, созданных для прежних компьютеров. Тернус вошёл в число ключевых руководителей проекта. Собственные процессоры позволили его команде проектировать чип, корпус и программное обеспечение как единую систему. Первый MacBook Air с M1 получил конструкцию без вентилятора и мог воспроизводить видео до 18 часов без подзарядки.

Переход завершился с выпуском Mac Pro на процессоре M2 Ultra. Компания получила контроль над одной из главных технологий внутри компьютера, а Тернус доказал, что умеет не только доводить отдельные детали до идеала. Он мог признать, что прежняя архитектура исчерпала себя, отказаться от неё и провести команду через перестройку всей платформы.

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Не пересаживайся в отдельный кабинет — даже получив на него право

Тернус пришёл в Apple при Стиве Джобсе как молодой инженер и начинал с работы над отдельными устройствами. При Тиме Куке он вырос до руководителя всей аппаратной разработки и стал напрямую отчитываться перед генеральным директором.

«Почти вся моя карьера прошла в Apple. Мне повезло работать под руководством Стива Джобса и видеть в Тиме Куке своего наставника».

За 25 лет в компании Тернус сохранил характерное для Apple внимание к каждой детали, но выработал собственный стиль управления — спокойный, командный и системный. Именно сочетание глубокой инженерной экспертизы и умения вести за собой большие команды стало одной из причин, по которой весной 2026 года Apple объявила его преемником Кука. Пост генерального директора Тернус должен занять 1 сентября 2026 года.

Объявляя Тернуса своим преемником, Кук отметил его инженерное мышление, способность создавать новое и лидерские качества. По словам главы Apple, за 25 лет Тернус внёс в развитие компании настолько большой вклад, что перечислить его полностью уже невозможно. Кук назвал его человеком, который способен честно и достойно повести Apple в будущее.

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Первый руководитель Тернуса в Apple Стив Сифферт описывал его как спокойного и уравновешенного человека, который умеет слушать, выстраивать совместную работу и системно разбирать проблемы. После одного из повышений Тернус получил право перейти в отдельный кабинет, но отказался и остался сидеть рядом с командой. Этот поступок отражал его подход: новая должность не должна создавать дистанцию между руководителем и людьми, которые вместе с ним создают продукт.

«В Apple работают самые талантливые люди на Земле, которые стремятся быть частью чего-то большего, чем каждый из нас по отдельности».

Тим Кук пришёл к руководству Apple из операционного управления. Он выстраивал цепочки поставок, масштабировал бизнес, договаривался с властями и проводил компанию через торговые конфликты. Тернус почти всю карьеру провёл внутри продуктовых и инженерных команд. Его главным преимуществом осталось глубокое понимание того, как создаются устройства Apple.

«Мы никогда не думаем о том, чтобы просто выпустить технологию. Мы думаем, как использовать её, чтобы создавать потрясающие продукты, функции и впечатления для пользователей».

Получил в управление готовую империю — найди ей новое направление

Тернус получит Apple в сильном финансовом положении. За время руководства Кука капитализация компании выросла примерно с $350 млрд до $4 трлн, а годовая выручка — со $108 млрд до более чем $416 млрд. Активная база Apple превысила 2,5 млрд устройств.

Источник: Zuma / TASS

Масштаб одновременно усложняет задачу. Тернусу предстоит поддерживать продажи уже созданных продуктов, ускорять развитие искусственного интеллекта и искать следующее крупное направление роста. Впервые в карьере он будет отвечать не только за то, как устроены устройства Apple, но и за то, куда движется вся компания.

К искусственному интеллекту Тернус относится с прагматизмом инженера: технология важна не сама по себе, а только как способ улучшить продукт и пользовательский опыт. Пока Microsoft и Google вкладывают десятки миллиардов долларов в развитие ИИ, Apple по-прежнему начинает не с возможностей технологии, а с задачи, которую она должна решить. В этом Тернус продолжает принцип Стива Джобса: сначала представить желаемый опыт пользователя, а затем подобрать для него техническое решение.

Теперь продуктовому инженеру предстоит применить этот подход в масштабе всей компании — и доказать, что для управления империей стоимостью $4 трлн необязательно знать всё. Достаточно не бояться решений и продолжать учиться у тех, кто разбирается лучше.

«Всегда исходи из того, что не уступаешь остальным в уме, но никогда — из того, что знаешь столько же, сколько они».

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Не изображай человека, который знает всё. Стань тем, кто не боится спросить, разобраться и переделать.