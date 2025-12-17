Тим Кук. Интроверт, превративший Apple из хаоса в операционную машину

Стив Джобс оставил ему компанию на краю пропасти, скептики ждали катастрофы. Но тихий интроверт из Алабамы поднял Apple до капитализации в 3 трлн $ и закрепил в статусе одной из самых дорогих компаний планеты. Тим Кук не визионер, он — архитектор устойчивой модели Apple.

Не быть своим — значит видеть мир без фильтров

Тим Кук родился на заре 60-х в семье работника верфи в маленьком американском городке Робертсдейл на юге штата Алабама. Мать занималась воспитанием детей и подрабатывала в аптеке. Семья жила скромно — как сам Кук потом скажет, «дома было много любви и мало денег».

В самом начале 60-х на юге США ещё существовала расовая сегрегация: афроамериканцы учились в отдельных школах, жили в других кварталах. Будучи подростком, Кук увидел ночью горящий крест ку-клукс-клана на лужайке у знакомой чернокожей семьи. Он крикнул «прекратите» и увидел под капюшоном одного из людей дьякона церкви, которую посещал с родителями. Для подростка из верующей семьи это было холодным душем.

«Когда для тебя что-то важно, ты обязан об этом сказать»

Не ищи себя — ищи опору

В школе он был круглым отличником, но особенно легко давались точные науки — алгебра, геометрия, тригонометрия. Он не был душой компании, не лез в центр внимания, зато стабильно учился, поэтому из года в год учителя называли его «самым старательным».

В 13 лет Кук не только старательно учился на одни пятёрки, но и успевал подрабатывать. Сначала развозил газеты, потом жарил бургеры в фастфуде. Он брался за любую подработку, потому что в семье регулярно не хватало денег. В судостроении, где работал отец, то и дело случались сокращения, и его доход был нестабильным.

Он не мечтал найти себя. Он хотел найти работу, на которую можно опереться и не зависеть от чужих кризисов.

«Мне с детства внушали, что тяжёлый труд может дать шанс выбраться»

Успех — это череда маленьких достижений

После школы Кук поступил в недорогой публичный вуз родного штата — Обернский университет. Выбрал промышленную инженерию, потому что считал её своим призванием и после окончания учёбы осознанно ушёл в производство и операционку.

Сразу после выпуска он устроился в международную технологическую компанию IBM. Кук проработал там 12 лет, начиная с рядовых позиций, вырос до директора по поставкам в Северной и Латинской Америке. Параллельно Кук получал MBA*Это квалификационная степень магистра в области бизнес-управления. Она подтверждает навыки и знания топ-менеджера.в бизнес-школе Фукуа.

В середине 90-х Тим Кук сделал резкий поворот и перешёл в компанию — поставщика микрокомпьютеров Intelligent Electronics на позицию операционного директора реселлерского бизнеса. Там он отвечал за то, чтобы оборудование не застревало в складах по дороге к клиентам.

Через три года его позвали в Compaq, на тот момент лидера рынка ПК, на роль вице-президента по корпоративным материалам. По сути, Кук стал главным по поставкам всей компании.

Он любил повторять, что инвентарь как молоко: с каждой неделей портится и превращается в замороженные деньги и риск. Кук сокращал сроки поставок, вычищал лишний товар из цепочки и выжимал из логистики максимум эффективности.

«Для меня запасы всегда были фундаментальным злом»

Иногда самое разумное — пойти против логики

В конце 90-х Apple выглядела провалом — убыток в миллиард, падающие продажи, аналитики советовали закрыть компанию и отдать деньги акционерам. Рекрутеры Apple два раза звали Тима Кука на собеседования, но он просто игнорировал. Уходить из Compaq, который был лидером на рынке, в тонущую Apple казалось карьерным самоубийством.

В Купертино — городе в Калифорнии, где находится штаб-квартира Apple, — Тим приехал на собеседование после третьего приглашения, скорее «чтобы отстали». Но за первые пять минут разговора со Стивом Джобсом понял, что его логика проиграла. Джобс был одержим идеей делать вещи, которые изменят жизни людей.

В итоге Кук ушёл в Apple на роль вице-президента по мировым операциям. Позже он признавался, что все вокруг крутили пальцем у виска и говорили: «Не делай этого».

«Интуиция сказала „да“ — и я рад, что послушал её»

Убери хаос, потом придумывай чудеса

На момент прихода Кука в Apple с логистикой была проблема: сотня поставщиков, полузабитые склады техники. Он пришёл и начал с того, что просто убирал хаос.

Кук сократил число поставщиков с сотни до пары десятков. Урезал сроки хранения запасов на складах с месяцев до нескольких дней. Внедрил жёсткую JIT-модель*JIT-модель — концепция управления производственными процессами и логистикой, основанная на минимизации запасов и создании эффективных цепочек поставок

: возникла проблема у подрядчика в Китае — через полчаса ты уже в аэропорту.

Джобс был хаосом и идеями. Кук стал порядком и системой. И этот порядок сделал возможным тот Apple, который штампует хиты.

Не бойся сказать «мы облажались»

Сейчас «эра Кука» ассоциируется с Apple Watch, AirPods, Apple Pay, переходом Mac на свои чипы и рыночной оценкой в триллионы долларов. Но началась она менее масштабно. Первый большой провал Кука — запуск Apple Maps в 2012-м. Карта путала города и маршруты, австралийская полиция официально называла её «опасной», а пользователи шутили над ней в интернете.

Тим Кук сделал то, чего от Apple никто не ожидал: опубликовал письмо с извинениями и рекомендовал временно пользоваться Google и Bing. Параллельно уволил отвечающих за проект топ-менеджеров и пересобрал команду.

Кук переосмыслил запуск сервисов в Apple. Качество и честность стали обязательными пунктами чек-листа.

«Мы запустили карты слишком рано. Умение сказать „мы были неправы“ — сила, а не слабость»

Строй компанию вокруг ценностей

Кук относится к Apple как к корпорации с человеческими ценностями. Для него компания — это прежде всего собрание людей.

Для Apple главные ценности — это приватность, экология, образование, права человека. Решать эти вопросы, по мнению Кука, должны среди прочего и крупные бизнесы.

«Я глубоко верю в коллаборацию. Идеи двух людей дают не плюс два, а плюс три»

Делай продукт инструментом

Кук руководит компанией, которая придумала один из самых популярных гаджетов мира, и публично говорит, что мы сидим в нём слишком много.

Он запускает функцию Screen Time, чтобы честно показать, сколько часов в день вы теряете в телефоне, сколько раз поднимаете его и сколько уведомлений вам приходит. Сам он, впервые увидев свою статистику, был потрясён и выключил половину пушей.

По словам Кука, Apple не хотела максимизировать время в приложениях, их задача — сделать из телефона инструмент.

«Если вы смотрите в телефон чаще, чем в глаза человеку, вы делаете неправильно. Пора что-то менять»

Делай продукты, которые спасают

При Куке Apple стала компанией про здоровье. Apple Watch научились снимать ЭКГ, фиксировать аритмии, следить за сном и работать как ранний датчик проблем.

За отзывы с благодарностями, например «Apple Watch спасли мне жизнь», он, кажется, готов терпеть любую иронию над компанией. Совместное исследование Apple со Стэнфордом на 400 тысяч человек стало крупнейшим в мире кардиологическим исследованием на носимых устройствах и показало: часы могут быть инфраструктурой для медицины.

Кук убеждён, что именно об этом в итоге будут писать в учебниках про Apple, а не о дизайне очередного iPhone.

«Мы только в начале пути, но я уверен, что однажды мы оглянемся назад и скажем: самый важный вклад Apple — в здравоохранении»

Строй продукты так, будто ресурсы Земли уже на нуле

Ещё один фронт работ Кука — климат и цепочки поставок. Apple уже работает на 100%-но возобновляемой энергии в офисах и дата-центрах, но для Кука это базовый минимум. Тим Кук снижает углеродный след на всём жизненном цикле продукта: заставляет поставщиков переходить на «зелёную» энергию, переводит корпуса устройств на переработанный алюминий, ужимает упаковку и переносит часть логистики с самолётов на море, чтобы снизить выбросы.

В перспективе Кук хочет «вообще ничего не брать у Земли» для производства.

«Мы поставили себе цель сделать весь жизненный цикл продуктов углеродно нейтральным к 2030 году»

Ставь людей выше технологий

Тим Кук говорит, что технологии нужно регулировать, даже если это ударит по бизнесу. Правила игры для ИИ, честный разговор о зависимости от экранов, всё это он тащит в публичную повестку от имени самой дорогой компании мира.

Он не устраивает культ личности, не делает шоу из каждой презентации и не пытается стать вторым Джобсом.

«Если мы делаем что-то важное для людей — мы обязаны думать, не навредит ли им это»

Хочешь быть как Тим Кук?

Выбери ценности до того, как появятся триллионы долларов. Менять их потом будет поздно.