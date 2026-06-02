«Лента» приобретает гипермаркеты «О’КЕЙ» — вместо прямой оплаты ритейлер примет на себя долговые обязательства сети

«Лента» объявила о покупке гипермаркетов «О’КЕЙ». В ходе сделки ритейлер приобрёл 75 магазинов общей торговой площадью 478 тыс. кв. м, а также четыре распределительных центра площадью более 107 тыс. кв. м. Компания приобретает бизнес без денежной части сделки — в качестве оплаты «Лента» принимает на себя долговые обязательства «О’КЕЙ».

ФАС одобрила сделку по покупке гипермаркетов

Как сообщили в компании, «Лента» принимает на себя долговые обязательства приобретаемой «О’КЕЙ» в качестве оплаты за 100% доли. По оценке менеджмента, после покупки долговая нагрузка компании останется на комфортном уровне — показатель чистый долг / EBITDA сохранится на уровне 1,0х. Рентабельность EBITDA*Показатель операционной прибыли компании до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации. Он показывает, сколько бизнес зарабатывает на основной деятельности без учёта долговой нагрузки и бухгалтерских расходов при этом должна составить не менее 7% — такую долю операционной прибыли компания рассчитывает получать с выручки после интеграции бизнеса.

Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку. В периметр покупки вошли гипермаркеты «О’КЕЙ» в шести федеральных округах России: Северо-Западном, Центральном, Южном, Сибирском, Приволжском и Уральском.

Доля «Ленты» на рынке гипермаркетов вырастет до 39%

В пресс-службе «Ленты» назвали «О’КЕЙ» одним из ведущих игроков российского рынка гипермаркетов — выручка сети по итогам 2025 года составила 142 млрд рублей.

Сделка соответствует стратегии компании по укреплению позиций на российском розничном рынке и развитию формата гипермаркетов, подчеркнули в пресс-службе. Со ссылкой на данные «Инфолайна» ритейлер сообщил, что после покупки доля «Ленты» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%.

Большинство магазинов будут работать под брендом «Гипер Лента»

«Лента» планирует завершить интеграцию сети «О’КЕЙ» до конца 2026 года. Компания переведёт большинство магазинов под бренд «Гипер Лента», а также объединить закупки, логистику, IT-системы и операционное управление.

В компании рассчитывают, что переход магазинов «О’КЕЙ» на коммерческие условия группы, оптимизация логистики и внедрение собственных стандартов работы помогут увеличить продажи и улучшить клиентский опыт, в том числе в онлайне.

Сделка с «О’КЕЙ» стала частью стратегии «Ленты» до 2028 года

Генеральный директор «Группы Лента» Владимир Сорокин заявил, что покупка гипермаркетов «О’КЕЙ» станет важным шагом в реализации стратегии компании до 2028 года, которая предусматривает достижение выручки в 2,2 трлн рублей. По его словам, сделка усилит позиции ритейлера в шести ключевых регионах России, включая Центральный и Северо-Западный округа.

Владимир Сорокин заявил, что гипермаркеты остаются одним из ключевых форматов для «Ленты» — компания считает себя лидером сегмента по доле рынка и эффективности работы магазинов. После покупки «О’КЕЙ» ритейлер планирует:

увеличить выручку на квадратный метр магазинов;

повысить рентабельность сети до уровня «Гипер Ленты»;

пересмотреть ассортимент и ценообразование;

расширить долю собственных торговых марок;

усилить промоактивности для покупателей.

Контекст

О планах «Ленты» купить гипермаркеты «О’КЕЙ» стало известно ещё в августе 2025 года. Тогда сообщалось, что сделка возможна только после вывода магазинов из периметра O’KEY Group.

В ноябре 2025 года «О’КЕЙ Групп» продала российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. Материнская структура O’KEY Group S.A. зарегистрирована в Люксембурге.

«Лента» была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Сейчас компания входит в число крупнейших федеральных ритейлеров России. По итогам 2025 года выручка «Группы Лента» выросла на 24,2% и превысила 1,1 трлн рублей. В январе 2026-го стало известно, что «Лента» купила сеть магазинов OBI.