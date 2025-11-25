Сеть гипермаркетов «О’кей» продали менеджменту

Сеть «О’кей» окончательно переходит под управление команды менеджмента, пишут «Ведомости». По условиям сделки весь бизнес сегмента гипермаркетов передан новому владельцу. Структура, которой принадлежат гипермаркеты, теперь контролируется российским ООО «РБФ ритейл».

Сделка охватывает все дочерние структуры

По данным компании, по состоянию на 30 сентября 2025 года в России насчитывалось 76 гипермаркетов под брендом «О’кей». Но в периметр сделки входят не только гипермаркеты «О’кей», но и все сопутствующие активы: цифровая платформа,товарные знаки, логистическая инфраструктура и другие.

Перед продажей «О'кей групп» провела необходимые административные процедуры: получила одобрение акционеров и ФАС, оформила разрешения и провела реорганизацию для разделения бизнесов гипермаркетов и дискаунтеров.

Дискаунтеры «Да!» остаются в группе сети

В компании подчёркивают, что сеть «О’кей» продолжает работу без изменений. При этом дискаунтеры «Да!» и инфраструктура, поддерживающая их деятельность, остаются под контролем «О'кей групп».

Магазины «Да!» продолжат работу в России и будут сосредоточены на дальнейшем росте и улучшении клиентского предложения.

Решение о продаже «О’кей» было принято в 2024 году

Совет директоров «О'кей групп» утвердил продажу российского бизнеса гипермаркетов менеджменту компании в декабре 2024 года. Группа планировала завершить реструктуризацию бизнеса до конца 2025 года, что соответствует текущему этапу закрытия сделки.

14 октября ФАС России одобрила сделку по покупке сети гипермаркетов. Ведомство рассмотрело ходатайство ООО «Земун» о приобретении 99% капитала холдинговой компании «РБФ ритейл», которая в соответствии с согласованной схемой получает 99,56% ООО «О’кей». По условиям, после завершения всех юридических действий покупатель получает косвенный контроль над сетью гипермаркетов.

Фото: Natalia Blauth / Unsplash