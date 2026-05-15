Производитель мороженого «Русский холод» близок к банкротству — долг компании превысил 12,5 млрд ₽

Четыре компании, связанные с производителем мороженого «Русский холод», могут быть признаны банкротами, сообщает «Коммерсант». Компания перестала расплачиваться по обязательствам, чем вызвала недовольство кредиторов. «Русский холод» планирует перекупить инвестиционная компания А1 за символический рубль.

Выручка «Русского холода» прибавила 18,5% — но этого не хватит для погашения долга

Четыре структуры «Русского холода» (АО «Русский холодъ», АО «ТД "Русский холод"», ООО «Алтайхолод» и «Лагуна койл») задолжали кредиторам 12,5 млрд рублей по итогам 2025 года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные СПАРК.

Выручка всех четырёх структур выросла в 2025 году на 18,5% и достигла 16,1 млрд рублей, однако выплатить долг в 12,5 млрд компания сейчас не в состоянии. Операционная эффективность предприятия низкая — доходы уходят не на погашение кредитов, а на обеспечение текущего функционирования.

По данным РБК, компания перестала обслуживать задолженность перед кредиторами. Издание также уточняет, что по итогам 2026 года «Русский холод» может получить отрицательную прибыль из-за отсутствия достаточного объема продукции на складах в преддверии сезона высоких продаж.

Из-за высокой долговой нагрузки и неспособности обслуживать займы инвестиционно-финансовая группа Fordewind, которая ранее предоставляла производителю заёмные средства, подаёт заявление о банкротстве четырёх структур производителя. Кредитор решил действовать через суд, чтобы зафиксировать просрочку и получить возможность влиять на дальнейшую судьбу актива.

Инвестиционная компания А1 хочет выкупить долги и получить заводы за рубль

Производителя «Русский холод» готова приобрести компания А1, работающая на российском «рынке специальных ситуаций» и инвестирующая в проблемные активы, сообщает РБК. В обмен на это она получит контроль над предприятием, формально — за один рубль. Такая символическая сумма требуется для правильного оформления договора купли-продажи — в России существует запрет на дарение между коммерческими организациями.

В этом году компания выпустила 15 тыс. тонн мороженого — на четверть меньше, чем годом ранее, подсчитали в «Союзмолоке». На возобновление производства в требуемых объемах А1 планирует потратить 1,5 млрд рублей.

Кредиторы могут сорвать сделку по покупке «Русского холода»

Как сообщает РБК, другие кредиторы могут помешать покупке «Русского холода»: они вправе оспорить сделку или предложить свои условия. В число кредиторов входят несколько банков, в том числе «Сбер», Т-банк и Альфа-Банк, и дочерняя компания МТС.

Сейчас, производитель мороженого выступает ответчиком в суде с Озон Банком, а недавно просрочил оплату кредита в «Сбер».

Контекст

«Русский холод», как указано на официальном сайте, работает с 2005 года и выпускает мороженое под брендами «Лакомка», «Настоящий пломбир», «Монарх» и «СССР». Компания базируется в Алтайском крае. Изначально её основали Илья Кузнецов, Константин Романенко и Андрей Ситников, сейчас бенефициары официально не раскрываются. В отчётности за 2024 год владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников.

В 2025 году «Русский холод» занял десятое место по объёму выпуска мороженого в России, выяснил «Коммерсантъ». Компания выпустила на 25% меньше продукции, чем годом ранее. Падение показателя оказалось заметно сильнее общего снижения рынка — совокупное производство мороженого в России в 2025 году сократилось лишь на 7,5%.