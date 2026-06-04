«Почта России» возобновила импорт посылок из США впервые с 2022 года — первая партия уже прибыла в Россию

«Почта России» возобновила партнёрство с почтовым оператором США и снова начала доставлять международные почтовые отправления в РФ, сообщает ТАСС. Первые посылки уже приехали в Россию. До того, как работа сервиса была приостановлена в 2022 году, через почтовые каналы из США в Россию доставляли более 50 тонн грузов каждый месяц.

С 2022-го доставкой посылок занимались экспресс-перевозчики

Как сообщает ТАСС, доставка почтовых отправлений из США была восстановлена в конце мая 2026-го. Посылки перевозят через страны-посредники.

Источник ТАСС на логистическом рынке отметил, что после прекращения работы традиционной почтовой схемы отправлением посылок из США в Россию занимались преимущественно экспресс-перевозчики. Однако их возможности были ограничены сетью пунктов приёма отправлений в США. Возвращение почтового импорта позволит охватить практически всю территорию США и расширить доступность международных отправлений для покупателей.

До 2022 года «Почта России» доставляла из США одежду, электронику и БАДы

По данным «Почты России», которые приводит ТАСС, до остановки почтового обмена в 2022 году объём импорта из США превышал 50 тонн ежемесячно. Чаще всего россияне заказывали одежду, обувь, электронику и биологически активные добавки.

Это уже не первый шаг по возобновлению почтового обмена между странами. Осенью 2025 года «Почта России» вновь начала принимать отдельные категории отправлений в США.

Тогда для отправки стали доступны категории «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». До этого приём временно приостанавливали из-за изменений в американских таможенных правилах.

Контекст

Ранее «Почта России» изменила работу сервиса отслеживания отправлений. Теперь пользователи могут видеть только ключевые этапы доставки — приём, отправку, прибытие в город получателя и готовность к выдаче. Информация о прохождении сортировочных центров, текущее местоположение посылки и изменения её веса больше не отображаются.

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В компании объяснили обновление стремлением упростить интерфейс после обращений пользователей. Подробный маршрут отправлений перестал быть доступен не только в сервисе «Почты России», но и на большинстве сторонних платформ отслеживания. Полная история перемещений посылок сохраняется во внутренних системах оператора.