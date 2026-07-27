Россия продолжает переговоры о разблокировке Telegram — активности со стороны мессенджера пока нет

Россия продолжает поддерживать контакты с Telegram по вопросу восстановления полноценной работы мессенджера в стране. Как сообщил РИА Новостям пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, компания пока не проявляет большой активности в этом процессе. Тем временем в России продолжают действовать ограничения работы приложения.

В Кремле рассказали о ходе переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа.

«Они [контакты] есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет», — сказал Дмитрий Песков.

Других подробностей о ходе переговоров, возможных сроках восстановления доступа и дальнейших шагах сторон представитель Кремля не привёл.

Ограничения Telegram действуют в России почти год

В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения на звонки в Telegram. Ведомство объяснило это необходимостью противодействовать мошенникам и другим преступникам, использующим мессенджер

С февраля 2026 года Роскомнадзор начал полноценно замедлять работу Telegram. Как уточняли в ведомстве, причиной стали нарушения требований российского законодательства, в том числе отсутствие достаточных мер по противодействию мошенничеству и несоблюдение требований в сфере персональных данных.

Весной 2026-го ФАС сообщила, что до конца года не будет штрафовать за размещение рекламы в Telegram. Ведомство объяснило это переходным периодом после вступления в силу запрета на размещение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством.