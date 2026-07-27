ЦБ ужесточил выдачу кредитов — ограничения коснутся заёмщиков с долговой нагрузкой, превышающей половину дохода

Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты на IV квартал 2026 года по необеспеченным потребительским кредитам, нецелевым кредитам под залог недвижимости и автотранспорта, сообщила пресс-служба регулятора. Ограничения касаются выдач наиболее рискованных кредитов — заёмщикам с высокой долговой нагрузкой и на длительный срок. Лимиты по ипотеке остались без изменений.

Для заёмщиков с долговой нагрузкой выше 80% доля кредитов сократится с 3% до 1%

В IV квартале банки смогут выдавать не более 15% необеспеченных потребительских кредитов заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% — ранее этот лимит составлял 18%. Для наиболее закредитованных заёмщиков с ПДН выше 80% лимит снижен с 3 до 1%. Также сокращена доля кредитов на срок пять лет и более — с 5% до 1%.

Аналогичные значения установлены для нецелевых кредитов под залог недвижимости и автотранспорта, а также для займов МФО.

Во II квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 2,8% — преимущественно за счёт роста выдач кредитов наличными. Доля проблемной задолженности остаётся стабильной — 13,2% от портфеля на 1 июля 2026 года.

ЦБ сохранил лимиты по ипотечным кредитам на прежнем уровне

В отличие от потребительского сегмента, ЦБ сохранил лимиты по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё в многоквартирных домах, а также по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Это связано с улучшением структуры выдач: доля ипотечных кредитов с ПДН свыше 80% снизилась с 6% во II квартале 2025 года до 4% в 2026-м.

ЦБ ужесточил автокредиты для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой

ЦБ ужесточил значения лимитов по целевым автокредитам на IV квартал 2026 года. Для заёмщиков с ПДН свыше 50% лимит снижен с 25% до 20%, а для самых закредитованных (с ПДН свыше 80%) — с 5% до 1%. При этом регулятор отмечает, что ужесточение не приведёт к снижению доступности автокредитов, так как доля таких кредитов в выдачах банков меньше установленных лимитов.

Портфель автокредитов во II квартале 2026 года вырос на 1,7%. Доля проблемной задолженности при этом стабилизировалась на уровне 4,5% от портфеля на 1 июля 2026 года.

Контекст

Ранее, в апреле 2026 года, ЦБ уже ужесточал лимиты по ипотеке и ряду потребкредитов на III квартал. Тогда для кредитов на строящееся жильё лимит для заёмщиков с долговой нагрузкой выше 80% был снижен с 7% до 5%.

Для нецелевых кредитов под залог недвижимости доля заёмщиков с ПДН выше 50% была снижена с 25% до 18%, а с ПДН выше 80% — с 10% до 3%.