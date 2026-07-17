Как рассчитать будущую пенсию в 2026 году и увеличить её размер

Размер пенсии рассчитывают не по ощущениям, а по официальным цифрам — стажу, зарплате и данным Социального фонда. И хотя до завершения карьеры могут оставаться десятилетия, повлиять на размер будущего дохода можно уже сейчас. Вместе с экспертами разобрались, как рассчитать пенсию, проверить сведения и понять, что поможет получать больше.

Условия выхода на пенсию в 2026 году

В России есть два основных вида пенсии по старости — страховая и социальная. Страховая пенсия — это основной вид пенсии по старости, который назначают при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Именно её получает большинство россиян.

В 2026 году на общих основаниях страховую пенсию по старости могут оформить женщины 1967 года рождения после достижения 59 лет и мужчины 1962 года рождения после достижения 64 лет. Право на неё возникает при одновременном выполнении трёх условий: при достижении пенсионного возраста;

наличии необходимого страхового стажа;

наличии минимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Если хотя бы одно из трёх условий не выполнено, право на страховую пенсию по старости не возникает.

ИПК — это пенсионные баллы, которые начисляют за официальную работу. Их количество зависит прежде всего от страховых взносов — платежей, которые работодатель перечисляет за сотрудника с его официальной зарплаты. Чем выше заработок, тем больше ИПК.

В страховой стаж входят периоды, когда человек официально работал по трудовому договору или занимался деятельностью, с которой уплачивались страховые взносы в пенсионную систему (например, предпринимательство, служба по контракту). Кроме того, в стаж могут засчитать отдельные социально значимые периоды:

военную службу по призыву;

уход одного из родителей за ребёнком до достижения им полутора лет;

уход за инвалидом I группы

уход за человеком, достигшим 80 лет.

Такие периоды засчитывают в страховой стаж, если до них или после них человек работал либо занимался другой деятельностью, за которую начислялись или уплачивались страховые взносы.

Недостающие годы стажа и пенсионные баллы можно накопить, продолжая официально работать: работодатель будет перечислять страховые взносы, а за каждый год работы человеку начислят стаж и ИПК. В некоторых случаях взносы можно платить самостоятельно — добровольно вступив в систему обязательного пенсионного страхования.

Параметр Значение в 2026 году Пенсионный возраст Женщины — 59 лет, мужчины — 64 года Минимальный страховой стаж 15 лет Минимальный ИПК 30 баллов

Досрочную страховую пенсию назначают раньше общеустановленного возраста отдельным категориям граждан. Такое право есть, например, у тех, кто работал во вредных или опасных условиях, на Крайнем Севере, а также у педагогов, медиков, некоторых работников транспорта и многодетных матерей. Возраст выхода и требования к стажу зависят от конкретного основания.

Социальную пенсию назначают тем, кто не набрал необходимый стаж или количество пенсионных коэффициентов. В отличие от страховой, её размер не зависит от зарплаты, стажа и ИПК: государство устанавливает единую сумму, которая обычно ниже страховой пенсии. Кроме того, социальную пенсию назначают позже общеустановленного пенсионного возраста.

Что влияет на ИПК: зарплата, страховые взносы и продолжительность работы

За каждый год официальной работы начисляется определённое количество баллов (ИПК). Их число зависит от официального дохода, с которого начислены страховые взносы. Чем выше доход, с которого начислены страховые взносы, тем больше ИПК. Однако за один календарный год можно получить не более 10 баллов. ИПК за разные годы складываются, поэтому итог зависит и от продолжительности работы, и от заработка. Но неофициальная часть зарплаты, с которой не начисляются страховые взносы, не увеличивает ИПК.

ИПК начисляют и за некоторые нестраховые периоды, когда человек не работает и за него не поступают страховые взносы. К ним относятся, например, военная служба по призыву, уход одного из родителей за ребёнком до полутора лет, уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет. Если нестраховой период совпал по времени с работой, в стаж и ИПК засчитают только один из них. Человек может выбрать более выгодный вариант.

На размер пенсии влияет и дата обращения за ней. Если отложить оформление минимум на 12 полных месяцев, к ИПК и фиксированной выплате применят повышающие коэффициенты. Чем дольше отсрочка, тем выше коэффициенты, но учитывают не более десяти лет.

Индексация пенсий в 2026 году

С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексировали на 7,6%. Повышение коснулось работающих и неработающих пенсионеров, а также получателей страховых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

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После индексации стоимость одного пенсионного балла (ИПК) выросла до 156,76 рубля, а фиксированная выплата — гарантированная часть страховой пенсии — до 9 584,69 рубля. Итоговая сумма складывается из стоимости накопленных ИПК и фиксированной выплаты. Сумма прибавки у каждого пенсионера различается, поскольку зависит от размера пенсии до индексации.

Страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно пересчитывают с 1 августа с учётом взносов за предыдущий год. При перерасчёте учитывают не более трёх новых пенсионных баллов. Он проводится автоматически, поэтому подавать заявление в СФР не требуется.

Источник: генерация

Как рассчитать страховую пенсию за три шага

Для расчёта страховой пенсии нужны три значения: количество пенсионных баллов, стоимость одного балла и размер фиксированной выплаты на дату назначения пенсии.

«Стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты ежегодно устанавливает государство и увеличивает при индексации. Поэтому итоговый расчёт зависит от параметров, действующих на момент назначения пенсии» Мария Ермилова Международный финансовый советник, аккредитованный советник при СРО «НАСФП»

В 2026 году базовый размер страховой пенсии рассчитывают по формуле:

Страховая пенсия = ИПК × 156,76 рубля + 9 584,69 рубля

Чтобы рассчитать свою пенсию по этой формуле, нужно пройти три шага:

1. Узнать количество пенсионных баллов. Количество ИПК указано в выписке из индивидуального лицевого счёта. Такой счёт есть у каждого, кто зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования: СФР собирает на нём сведения о стаже, официальном заработке, страховых взносах и пенсионных баллах. Номер счёта — это СНИЛС. Выписку можно заказать на Госуслугах, в личном кабинете СФР или получить в клиентской службе фонда. Перед расчётом стоит проверить, все ли периоды работы и накопленные пенсионные баллы отражены в выписке.

2. Умножить ИПК на стоимость одного балла. Например, человек накопил 112 баллов. В 2026 году расчёт будет выглядеть так:

112 × 156,76 = 17 557,12 рубля

Полученная сумма — страховая часть пенсии, рассчитанная по накопленным ИПК.

3. Прибавить фиксированную выплату. Это гарантированная государством часть страховой пенсии, которая не зависит от количества накопленных ИПК. К результату добавляют 9 584,69 рубля:

17 557,12 + 9 584,69 = 27 141,81 рубля

Такой расчёт показывает базовый размер страховой пенсии. Федеральный закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусматривает случаи, когда фиксированную выплату увеличивают — например, за северный стаж, нетрудоспособных иждивенцев, инвалидность I группы или достижение 80 лет. На итоговую сумму также могут влиять районный коэффициент для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, и более позднее обращение за назначением пенсии.

Как узнать размер пенсии онлайн

Размер уже назначенной пенсии можно проверить на Госуслугах. Для этого нужно заказать справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах: в ней будут указаны вид и размер назначенной пенсии.

Чтобы самостоятельно оценить размер будущей пенсии, потребуется выписка из индивидуального лицевого счёта. Её можно запросить на Госуслугах или в личном кабинете Социального фонда. В выписке отражаются: учтённый страховой стаж;

количество пенсионных баллов;

сведения о работодателях, периодах работы и начисленных страховых взносах. Если в выписке не отражены отдельные периоды работы, страховые взносы или пенсионные баллы, сведения лучше уточнить заранее.

Предварительную сумму можно рассчитать с помощью пенсионного калькулятора Социального фонда. В калькуляторе нужно указать предполагаемый стаж, размер официальной зарплаты, возраст обращения за пенсией и некоторые другие данные. Результат будет ориентировочным: к моменту назначения могут измениться стоимость пенсионного балла, фиксированная выплата и другие параметры, а калькулятор не учитывает все возможные надбавки и льготы.

Источник: генерация

Как увеличить будущую пенсию

Размер страховой пенсии зависит прежде всего от официальной зарплаты, страхового стажа и количества пенсионных баллов. Повлиять на будущую выплату можно несколькими способами:

Работать официально и получать всю зарплату по документам. Чем выше официальный заработок и чем дольше человек работает, тем больше пенсионных баллов он может накопить. При этом за один календарный год начисляют не более 10 ИПК. Обратиться за пенсией позже установленного срока. Если отложить её оформление минимум на 12 полных месяцев, пенсионные баллы и фиксированную выплату увеличат с помощью повышающих коэффициентов. Чем дольше отсрочка, тем выше коэффициенты. Добровольно платить страховые взносы. Такой способ доступен, например, самозанятым, которые применяют налог на профессиональный доход и не платят обязательные пенсионные взносы. После добровольной регистрации в СФР они могут самостоятельно перечислять деньги и получать за это страховой стаж и ИПК. Минимальный и максимальный размеры взносов устанавливают ежегодно с учётом МРОТ. Формировать личные сбережения. Программа долгосрочных сбережений, негосударственные пенсионные программы и другие способы накопления могут стать дополнительным источником дохода в будущем. Но они не увеличивают ИПК и размер страховой пенсии.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что существенно увеличить государственную пенсию без роста официального дохода сложно. При этом сведения о стаже и начисленных баллах стоит регулярно проверять в выписке из индивидуального лицевого счёта, чтобы заранее обнаружить возможные расхождения.

«Самая большая ошибка — начинать думать о пенсии за пять лет до выхода на неё. Даже при хорошей официальной зарплате государственная пенсия редко полностью заменяет привычный уровень дохода, поэтому всё большую роль играют личные накопления» Виктория Шиндлер Финансовый советник в сфере частного капитала