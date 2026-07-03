Индексация пенсий в 2026 году: даты, проценты и расчёт прибавки

В 2026 году пенсии повышают поэтапно: страховые проиндексировали с 1 января на 7,6%, социальные — с 1 апреля на 6,8%, а военные пенсии планируют повысить с 1 октября. Кроме того, в августе работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учётом пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году. В обзоре Russian Business — график повышений, новые размеры выплат и формулы, по которым можно рассчитать прибавку.

График индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году пенсии повышают в несколько этапов. Страховые пенсии проиндексировали с 1 января, социальные и другие пенсии по государственному пенсионному обеспечению — с 1 апреля. Работающим пенсионерам в августе пересчитают выплаты с учётом пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году. Военные пенсии планируют повысить с 1 октября.

Вид выплаты Дата повышения Размер индексации Кому положено Страховые пенсии 1 января 2026 года 7,6% Получателям страховой пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, в том числе работающим пенсионерам Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные 1 апреля 2026 года 6,8% Получателям социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению Перерасчёт работающим пенсионерам 1 августа 2026 года Индивидуально, не более чем за три пенсионных балла Пенсионерам, которые работали в 2025 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы Военные пенсии 1 октября 2026 года Планируется повышение на 4% Бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям, в том числе сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, Государственной противопожарной службы и органов принудительного исполнения

Повторная общая индексация страховых пенсий во второй половине 2026 года не предусмотрена. С 2027 года страховые пенсии будут индексироваться дважды: 1 февраля — с учётом инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля — дополнительно с учётом роста доходов бюджета Социального фонда России. В 2026 году страховые пенсии повысили один раз — с 1 января на 7,6%.

Источник: генерация

Страховые пенсии: сколько прибавили с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексировали на 7,6%. Повышение коснулось пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Индексацию провели как к неработающим, так и к работающим пенсионерам.

Средняя и минимальная пенсия в 2026 году

После январской индексации средний размер страховой пенсии по старости в России превысил 27 тыс. рублей. Средняя прибавка составила около 1,9 тыс. рублей, но у каждого пенсионера сумма повышения индивидуальна и зависит от размера его пенсии.

Единой минимальной пенсии в России нет. Если совокупное материальное обеспечение неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, ему назначают социальную доплату до этого уровня.

В 2026 году прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 16 288 рублей. В регионах действуют собственные значения: если региональный прожиточный минимум выше общероссийского, доплату рассчитывают с учётом региональной величины.

Стоимость балла и фиксированной выплаты в 2026 году

С 1 января 2026 года выросли два основных показателя, которые используют при расчёте страховой пенсии:

стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента — 156,76 рубля;

фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 9584,69 рубля.

По сравнению с 2025 годом оба показателя увеличили на 7,6%. Стоимость пенсионного коэффициента выросла с 145,69 до 156,76 рубля, а фиксированная выплата — с 8907,70 до 9584,69 рубля.

Индивидуальный пенсионный коэффициент, или пенсионный балл, отражает пенсионные права, сформированные за время работы. При расчёте страховой пенсии накопленные коэффициенты умножают на стоимость одного балла, а затем прибавляют фиксированную выплату. У некоторых получателей фиксированная выплата может быть выше или ниже базовой суммы — например, из-за возраста, инвалидности, иждивенцев или северного стажа.

Как рассчитать свою прибавку: формула и примеры

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: суммы, рассчитанной по пенсионным коэффициентам, и фиксированной выплаты.

Формула выглядит так:

Страховая пенсия = количество пенсионных коэффициентов × стоимость одного коэффициента + фиксированная выплата.

В 2026 году один пенсионный коэффициент стоит 156,76 рубля, а базовый размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 рубля.

Например, если у пенсионера 80 коэффициентов, страховая пенсия без дополнительных повышений составит: 80 × 156,76 + 9584,69 = 22 125,49 рубля.

Фактическая сумма может быть выше, если пенсионеру положено повышение фиксированной выплаты, — например, за возраст старше 80 лет, инвалидность, иждивенцев, северный стаж или районный коэффициент.

Чтобы примерно рассчитать прибавку после январской индексации, прежний размер страховой пенсии можно умножить на 7,6%.

Например, если до индексации страховая пенсия составляла 24 000 рублей: 24 000 × 7,6% = 1824 рубля. После повышения её размер составит: 24 000 + 1824 = 25 824 рубля.

Юрист сервиса «Юрик.ру» Роланд Матилян приводит похожий пример: при страховой пенсии 20 тыс. рублей прибавка составит 1520 рублей, а новый размер выплаты — 21 520 рублей.

Такой способ даёт ориентировочный результат. Итоговая сумма может различаться, если пенсионер получает доплаты, компенсации или другие выплаты, которые пересчитывают отдельно.

Для работающих пенсионеров простой расчёт от фактически полученной в декабре суммы также может не подойти: при индексации учитывают размер пенсии со всеми повышениями, пропущенными в 2016–2024 годах.

Доплаты и надбавки к страховой пенсии

В 2026 году размер базовой фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 9584,69 рубля. После 80 лет фиксированная выплата по старости увеличивается вдвое — до 19 169,38 рубля. Перерасчёт делают автоматически после дня рождения пенсионера. Инвалидам I группы такую прибавку после 80 лет повторно не назначают, потому что фиксированная выплата у них повышена по инвалидности.

Размер фиксированной выплаты по инвалидности зависит от группы. Для инвалидов I группы она повышается на 100%; с учётом надбавки на уход сумма составляет 20 583,24 рубля. Для инвалидов II группы фиксированная выплата равна базовой — 9584,69 рубля, для инвалидов III группы — 4792,35 рубля.

Фактическая сумма страховой пенсии может быть выше базового расчёта, если пенсионеру положены дополнительные выплаты: за иждивенцев, северный стаж или проживание в регионе, где действует районный коэффициент.

Доплату за иждивенцев получают пенсионеры по старости или инвалидности, если на их содержании находятся нетрудоспособные члены семьи: дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет, нетрудоспособные родители или супруг. Выплату назначают максимум за трёх иждивенцев.

Количество иждивенцев Доплата в 2026 году 1 3194,90 рубля 2 6389,80 рубля 3 и более 9584,70 рубля

Повышение за северный стаж положено тем, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеет страховой стаж не менее 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин. В этом случае фиксированная выплата увеличивается на 50% — до 14 377,04 рубля.

Тем, кто проработал не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, при таком же общем страховом стаже фиксированную выплату увеличивают на 30% — до 12 460,10 рубля.

Районный коэффициент применяют к фиксированной выплате и повышениям к ней, пока пенсионер живёт в районе Крайнего Севера или приравненной местности. При переезде сумму пересчитывают с учётом нового места жительства.

Социальные и военные пенсии

Повышение социальных пенсий с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии проиндексировали на 6,8% в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2026 № 197. Повышение провели автоматически: подавать заявление в Социальный фонд России не нужно.

Социальную пенсию получают граждане, у которых нет права на страховую пенсию или не хватает стажа и пенсионных коэффициентов. К получателям также относятся дети-инвалиды, инвалиды с детства, дети, потерявшие кормильца, и представители малочисленных народов Севера при достижении установленного возраста.

После индексации базовый размер социальной пенсии составляет 9424,12 рубля.

По данным СФР, средний размер социальной пенсии вырос примерно до 16,5 тыс. рублей. У отдельных категорий сумма выше: например, у детей-инвалидов средняя выплата после индексации составила около 24,5 тыс. рублей, а инвалидов с детства I группы — около 25,4 тыс. рублей.

Военные пенсии: индексация с 1 октября 2026 года и понижающий коэффициент

С 1 октября 2026 года военные пенсии планируют повысить на 4% вслед за индексацией денежного довольствия военнослужащих. Повышение касается бывших военнослужащих и приравненных к ним категорий: сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, Государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения и других получателей пенсий по Закону РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1.

При расчёте военной пенсии учитывают не всё денежное довольствие, а установленную законом долю. Этот показатель называют понижающим коэффициентом. В 2024 году он составлял 89,83%, с 1 января 2025 года его повысили до 93,59%, а на 2026 год сохранили на том же уровне.

Понижающий коэффициент определяет, какая доля денежного довольствия войдёт в расчёт военной пенсии. Поэтому итоговый размер выплаты зависит не только от повышения окладов, но и от установленного на соответствующий год коэффициента.

Источник: генерация

Пенсии работающим пенсионерам

Индексация и августовский перерасчёт

С 2025 года страховые пенсии работающим пенсионерам снова индексируют. Поэтому с 1 января 2026 года их повысили на 7,6%, как и пенсии неработающих пенсионеров.

При этом индексацию рассчитывают не от суммы, которую работающий пенсионер фактически получал до повышения, а от более высокого размера пенсии с учётом индексаций, пропущенных в 2016–2024 годах. Этот размер отражается на индивидуальном лицевом счёте пенсионера.

Кроме индексации, работающим пенсионерам положен ежегодный перерасчёт с 1 августа. В 2026 году при его проведении учтут пенсионные коэффициенты, сформированные за счёт страховых взносов в 2025 году.

Размер прибавки зависит от суммы взносов и стоимости пенсионного коэффициента, установленной для конкретного пенсионера. При перерасчёте можно учесть не более трёх пенсионных коэффициентов. СФР проводит его автоматически, подавать заявление не нужно.

Перерасчёт после увольнения: сроки и порядок возврата индексаций

После увольнения пенсионеру начинают выплачивать страховую пенсию с учётом индексаций, которые не применялись к его выплате в период работы с 2016 по 2024 год.

Перерасчёт проводят автоматически после того, как СФР получает сведения о прекращении работы. Пенсию в новом размере начисляют с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Если обработка сведений занимает больше времени, пенсионеру перечисляют доплату за прошедший период.

Если после перерасчёта пенсионер снова устроится на работу, размер уже увеличенной пенсии не уменьшат.

Как проверить новую величину пенсии

Новый размер пенсии можно узнать через личный кабинет на «Госуслугах» или на сайте СФР. Для этого понадобится справка о назначенных пенсиях и социальных выплатах: в ней указаны вид выплаты, дата назначения и её размер.

Порядок действий:

Войти в личный кабинет на «Госуслугах» или на сайт СФР. Найти услугу по получению справки о назначенных пенсиях и социальных выплатах. Сформировать справку в электронном виде. Сравнить размер пенсии до и после индексации. Проверить выписку по банковскому счёту после поступления выплаты.

Если сумма отличается от ожидаемой, сначала стоит проверить состав выплаты. Индексация может применяться только к страховой или социальной пенсии, тогда как доплаты, компенсации и региональные выплаты пересчитываются по другим правилам.

Что делать, если выплата не проиндексирована

Если пенсия поступила без повышения, сначала стоит проверить дату выплаты. Иногда проиндексированную сумму перечисляют не отдельным платежом, а вместе с ближайшей пенсией по обычному графику.

Если срок уже прошёл, нужно обратиться в СФР: через личный кабинет на сайте фонда;

через «Госуслуги»;

в клиентскую службу СФР;

через МФЦ, если такая услуга доступна в регионе.

В обращении нужно попросить проверить правильность расчёта и указать период, за который возник вопрос. Если ошибка подтвердится, СФР проведёт перерасчёт и доплатит недостающую сумму.

Источник: генерация