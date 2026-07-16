Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола

Сумма трансфера 222 млн €, которые «Пари Сен-Жермен» заплатил «Барселоне» за Неймара в 2017 году, стала абсолютным рекордом мирового футбола, который до сих пор не побит. После этого клубы не раз выкладывали за игроков больше 100 млн €, но до рекорда Неймара им всё равно было далеко. В обзоре Russian Business — десять крупнейших трансферов, футболисты с девятизначными ценниками и то, почему за них платили такие деньги.

Дисклеймер. Рейтинг составлен на основе официально раскрытой стоимости трансферов по данным клубов и FIFA. В него вошли только сделки, гарантированную сумму которых раскрыли клубы или FIFA. Возможные бонусы указаны отдельно и не влияют на место футболиста в рейтинге. В рейтинг не вошли Филиппе Коутиньо, Деклан Райс, Мойсес Кайседо и Флориан Вирц — их клубы подтвердили переходы, но не раскрыли гарантированную стоимость трансферов.

10-е место. Криштиану Роналду — 100 млн €

В июле 2018 года итальянский «Ювентус» купил Криштиану Роналду у «Реал Мадрид» за 100 млн €. Ещё 12 млн € составили предусмотренные правилами FIFA выплаты клубам, участвовавшим в подготовке футболиста, а также сопутствующие расходы. Основную сумму туринский клуб перечислял в течение двух финансовых лет.

Спортивный консультант международной консалтинговой компании Deloitte Сэм Бур отмечал, что переход Роналду должен был увеличить коммерческие доходы клуба, спрос на сезонные абонементы и продажи атрибутики. В то же время журналист BBC Sport Джеймс Хорнкасл объяснял спортивную логику сделки: «В „Ювентусе“ считали, что именно Роналду способен изменить ситуацию и принести клубу первую за 23 года победу в Лиге чемпионов».

Роналду провёл в Италии три сезона, забил 101 гол и выиграл пять трофеев. В их числе два чемпионата Италии, Кубок страны и два Суперкубка. Лигу чемпионов с «Ювентусом» португалец не выиграл: лучшим результатом команды при нём стал четвертьфинал сезона 2018/19.

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9-е место. Джуд Беллингем — 103 млн €

Летом 2023 года «Реал Мадрид» приобрёл Беллингема у дортмундской «Боруссии» за гарантированные 103 млн €. Бонусы могли увеличить сумму ещё на 30% — максимум до 133,9 млн €. В рейтинг вошли только гарантированные €103 млн.

Высокая стоимость Беллингема отпугнула даже английский «Ливерпуль» — шестикратного победителя Лиги чемпионов. Главный тренер клуба Юрген Клопп сравнил переговоры с просьбой ребёнка подарить Ferrari на Рождество: «Если спросить пятилетнего ребёнка, что он хочет на Рождество, он ответит: Ferrari. Но это слишком дорого, да и водить он всё равно не умеет».

Испанский журналист и эксперт BBC Sport Гильем Балаге объяснял высокую стоимость универсальностью Беллингема: по оценке эксперта, английский полузащитник одинаково эффективно действует в обороне и атаке, создаёт моменты, забивает и способен руководить игрой — сочетание качеств, которое встречается крайне редко.

Беллингем быстро стал одним из основных игроков мадридского клуба. В первом сезоне он забил 23 гола в 42 матчах и выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок страны. За первые два сезона в «Реале» полузащитник завоевал пять трофеев.

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7–8-е места. Усман Дембеле — 105 млн €

В августе 2017 года «Барселона» заплатила дортмундской «Боруссии» 105 млн € за 20-летнего Дембеле. Соглашение предусматривало дополнительные выплаты, однако каталонский клуб не раскрыл их размер.

До сделки спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк называл первое предложение «Барселоны» недостаточным, заявив: «Предложение „Барселоны“ не соответствует исключительным футбольным и другим качествам игрока, а также текущей ситуации на рынке». Незадолго до этого «Пари Сен-Жермен» установил мировой трансферный рекорд, купив Неймара за 222 млн €. Именно эта сделка резко изменила рынок и подняла стоимость ведущих футболистов.

За шесть сезонов Дембеле провёл за «Барселону» 185 матчей и забил 40 голов. Он трижды выиграл чемпионат Испании и дважды — Кубок страны. В 2023 году француз перешёл в «Пари Сен-Жермен».

7–8-е места. Поль Погба — 105 млн €

«Манчестер Юнайтед» вернул воспитанника своей академии Поля Погба, который в 2012 году бесплатно ушёл из клуба в «Ювентус», заплатив за обратный переход игрока 105 млн €. Ещё 5 млн € «Ювентус» мог получить при выполнении предусмотренных договором условий. Их содержание клубы не раскрывали.

На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории футбола. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснял столь высокую стоимость так: «Он один из лучших полузащитников мира. В 23 года у него есть потенциал стать сердцем этого клуба на ближайшее десятилетие».

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За шесть сезонов после возвращения Погба сыграл за «Манчестер Юнайтед» 233 матча и забил 39 голов. В 2017 году он помог команде выиграть Лигу Европы и забил первый гол в финале против «Аякса». УЕФА признал француза лучшим игроком того розыгрыша турнира.

6-е место. Антуан Гризманн — 120 млн €

В июле 2019 года «Барселона» заплатила за Гризманна 120 млн €, предусмотренные контрактом с мадридским «Атлетико». К этому моменту француз уже стал чемпионом мира, провёл пять результативных сезонов в Испании и забил за мадридский клуб 133 гола. Как отмечал спортивный обозреватель The Guardian Сид Лоу, «Барселона» покупала не перспективного новичка, а сложившуюся звезду с опытом побед на крупнейших турнирах.

Гризманн провёл за команду 102 матча, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. За два сезона он выиграл один трофей — Кубок Испании. В 2021 году нападающий вернулся в «Атлетико» на правах аренды, а позднее мадридский клуб выкупил его контракт.

5-е место. Энцо Фернандес — 121 млн €

В январе 2023 года лондонский «Челси» приобрёл Фернандеса у лиссабонской «Бенфики» за 121 млн €. Португальский клуб официально раскрыл сумму сделки. Контракт аргентинского полузащитника был рассчитан до 2031 года.

Трансфер состоялся через полтора месяца после чемпионата мира в Катаре. Фернандес выиграл турнир со сборной Аргентины и получил награду лучшему молодому игроку. Эксперт Sky Sports по южноамериканскому футболу Тим Викери объяснял высокую стоимость не только талантом полузащитника, но и его характером: «Это большие деньги, но мне в нём нравится не только талант, а масштаб личности. Он любит большие матчи, поэтому я не думаю, что эти деньги будут выброшены впустую».

В 2025 году вместе с «Челси» он стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира FIFA.

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4-е место. Жоау Феликс — 126 млн €

Летом 2019 года мадридский «Атлетико» заплатил лиссабонской «Бенфике» 126 млн € за Жоау Феликса. Португальцу было 19 лет, а в основной команде лиссабонского клуба он успел провести только один полный сезон.

Несмотря на небольшой опыт, Феликса считали одним из самых одарённых молодых футболистов Европы и возможной заменой Антуану Гризманну. Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Паулу Футре говорил: «Он не переставал удивлять меня в каждом матче. Даже когда играл хуже, всегда показывал что-то, что заставляло думать: он отличается от остальных. Детали настоящей звезды».

В 2021 году Феликс выиграл с «Атлетико» чемпионат Испании. Постоянного места в стартовом составе он не получил и позднее уходил в аренду в «Челси» и «Барселону». В 2024 году «Атлетико» окончательно продал футболиста «Челси».

3-е место. Александер Исак — 144,5 млн €

В сентябре 2025 года Исак перешёл из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль». По данным FIFA, сумма трансфера составила 144,5 млн €. Сделка стала третьей по стоимости в истории мужского футбола и установила новый рекорд для английских клубов.

«Ценность Исака — в его редкости. Сейчас недостаточно быть только голеадором: нападающий должен участвовать в командной игре, прессинговать, двигать мяч и выдерживать высокую интенсивность» Барни Роней Спортивный обозреватель The Guardian

За три сезона в «Ньюкасле» швед забил 62 гола в 109 матчах. В чемпионате Англии он отличился 54 раза в 86 играх. В сезоне 2024/25 Исак забил 23 мяча и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира после Мохамеда Салаха.

2-е место. Килиан Мбаппе — 180 млн €

Мбаппе перешёл из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил нападающего за 180 млн €. Тогда это был второй по стоимости трансфер в истории футбола.

Высокая цена объяснялась не только потенциалом Мбаппе. По оценке футбольного аналитика Рори Кэмпбелла, уже в 18 лет француз показывал результативность мирового уровня и участвовал в голах чаще любого другого игрока ведущих европейских чемпионатов. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отмечал и его редкую зрелость: «Помимо способностей, его отличает то, что он всегда сохраняет спокойствие. Для игрока его возраста это большая редкость. Качество не зависит от возраста».

За семь сезонов Мбаппе забил 256 голов и стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен». Вместе с командой он выиграл 17 трофеев, включая шесть чемпионатов Франции. В Лиге чемпионов клуб при нём один раз дошёл до финала — в 2020 году.

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1-е место. Неймар — 222 млн €

В августе 2017 года представители Неймара перечислили «Барселоне» 222 млн €, предусмотренные контрактом для его досрочного расторжения. После этого бразилец подписал соглашение с «Пари Сен-Жермен». Эта сумма остаётся мировым рекордом почти девять лет.

Парижский клуб платил не только за результативность 25-летнего нападающего. По оценке эксперта Sky Sports по южноамериканскому футболу Тима Викери, в новой команде Неймар мог выйти из тени Лионеля Месси, стать главной звездой проекта и бороться за «Золотой мяч». Медиааналитик MIDiA Research Зак Фуллер отмечал, что ценность бразильца заключалась также в его глобальной аудитории и способности приносить клубу коммерческие доходы.

Неймар провёл во Франции шесть сезонов и пять раз выиграл чемпионат страны. В 2020 году «Пари Сен-Жермен» впервые дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» со счётом 0:1. В 2023 году бразилец покинул клуб и перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

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Как менялся трансферный рынок

До середины 2010-х годов даже крупнейшие сделки не доходили до 100 млн €. В 2016 году переход Погба в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн € установил новый мировой рекорд. Он продержался один год. Летом 2017 года сумма трансфера Неймара оказалась более чем вдвое выше — 222 млн €. В том же окне «Пари Сен-Жермен» арендовал Мбаппе, которого затем выкупил за 180 млн €.

Следующие восемь лет никто не смог войти в топ-3. Только в 2025 году переход Исака за 144,5 млн € сместил прежние крупные сделки и занял третье место. Общие расходы клубов продолжают расти. По данным FIFA, в 2025 году на международные переходы в мужском профессиональном футболе потратили рекордные 13,08 млрд $ — более чем на 50% больше, чем годом ранее.

За игроков каких позиций платят больше всего

В первой десятке семь игроков атакующей группы: Роналду, Дембеле, Гризманн, Жоау Феликс, Исак, Мбаппе и Неймар. Ещё три места занимают центральные полузащитники — Беллингем, Погба и Фернандес. Защитников и вратарей в списке нет.

Клубы готовы платить больше за футболистов, которые забивают, отдают результативные передачи и помогают продвигать мяч к воротам. На цену также влияют возраст, срок контракта, достижения в сборной и интерес со стороны других покупателей.

Большинство игроков попали в рейтинг в возрасте до 25 лет. Клуб получал футболиста на несколько сезонов и сохранял возможность позднее вернуть часть расходов через его продажу.

Источник: https://x.com/England/status/2077484757105914010/photo/1

Оправдали ли самые дорогие трансферы свою стоимость

Выгодность сделки можно оценивать по личной статистике, командным трофеям, сроку выступлений и дальнейшей продаже игрока. По этим показателям результаты первой десятки сильно различаются.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен» и выиграл 17 трофеев, но команда не взяла Лигу чемпионов. Неймар пять раз стал чемпионом Франции и помог клубу впервые выйти в финал главного европейского турнира.

Роналду забил за «Ювентус» 101 гол и выиграл пять трофеев. Беллингем уже в первом сезоне взял с «Реалом» Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Гризманн ограничился одним Кубком Испании, а Феликс после чемпионства с «Атлетико» несколько раз менял клубы.

Погба выиграл с «Манчестер Юнайтед» два турнира в первом сезоне, однако в 2022 году ушёл после окончания контракта. Клуб не получил денег за его последующий переход. Итоги трансферов Исака и Фернандеса подводить рано: они продолжают выступать за купившие их команды.