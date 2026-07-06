Криштиану Роналду. Как сын уборщицы первым в истории футбола заработал 1 млрд $

В 12 лет Криштиану Роналду уехал от семьи в Лиссабон и поступил в академию футбольного клуба Sporting CP. А уже в 18 подписал контракт с одним из известнейших английских клубов — Manchester United. За следующие два десятилетия Роналду выиграл пять «Золотых мячей», установил десятки рекордов и стал первым футболистом, который заработал 1 млрд $. Но карьера легендарного спортсмена идёт к завершению: чемпионат мира 2026 года станет для него последним.

Если обстоятельства не выбирают, выбери их преодолеть

До рождения Криштиану его мать Мария Долореш думала об аборте. Муж страдал алкоголизмом, семья жила в нищете и уже воспитывала троих детей. Но врач, с которым мать обсуждала аборт, отказался его делать — в 1985 году Криштиану появился на свет. Мать работала поваром и уборщицей, отец — садовником и заведующим экипировкой в небольшом футбольном клубе CF Andorinha. Все четверо детей делили одну комнату.

Именно отец привёл Криштиану в футбол. Мальчику тогда было семь лет. На матчах отец зачастую был единственным родственником, который болел за Роналду на трибуне. Футбол оказался средой, где происхождение не определяло результат: значение имели способности и готовность их развивать.

В 11 лет я принял решение. Я уже знал, что у меня больше таланта, чем у остальных. Тогда я решил, что буду работать намного усерднее их.

Иди туда, где слабые версии тебя не выживают

В 12 лет Криштиану Роналду оставил семью на Мадейре и переехал в Лиссабон, где присоединился к молодёжной академии клуба Sporting CP. Он впервые надолго оказался вдали от родных и тяжело переносил разлуку. Его мать вспоминала, что сын звонил домой в слезах и хотел всё бросить. Но возвращение домой означало отказ от единственного шанса выбраться из бедности, поэтому Роналду остался.

Через несколько лет тренировок карьера оказалась под угрозой: врачи обнаружили у мальчика тахикардию — из-за учащённого сердцебиения двери в профессиональный спорт могли закрыться. Но Криштиану перенёс операцию и вернулся к тренировкам.

Переезд и болезнь закрепили его привычный подход: препятствия для него становились не поводом сдаться, а задачами, которые нужно решить на пути к цели.

Результаты появились быстро. За один сезон Криштиану прошёл несколько возрастных составов и добрался до основной команды Sporting CP. В 17 лет он дебютировал за неё в квалификации Лиги чемпионов против итальянского клуба Inter Milan, а в 2002 году забил первые два мяча в чемпионате Португалии.

Я знал, что был особенным ребёнком. Мы с товарищами были одного возраста, но я чувствовал, что был лучше, потому что делал то, что им не удавалось.

Учись у тех, кто уже достиг твоих целей

В 2003 году Роналду сыграл за Sporting CP в товарищеском матче против одного из самых известных клубов Англии — Manchester United. Выступление 18-летнего футболиста впечатлило соперников, и главный тренер английского клуба Алекс Фергюсон пригласил Криштиану в команду. Переезд стал новым вызовом для Роналду: теперь он тренировался рядом с футболистами, которые уже выигрывали чемпионаты и годами выдерживали требования большого спорта. Роналду наблюдал за привычками старших — Пола Скоулза, Райана Гиггза и Гари Невилла.

Я начал приходить на тренировки раньше и заниматься дополнительно: силовые упражнения, пресс, кардио. Я брал пример с тех, кто работал усерднее остальных.

Фергюсон заставлял Криштиану встроить свои навыки в командную игру: не затягивать ведение мяча, быстрее принимать решения, менять позиции и превращать эффектные проходы в голы и передачи. Так яркий фланговый игрок постепенно превратился в результативного лидера Manchester United. За шесть сезонов в клубе Роналду трижды выиграл чемпионат Англии и победил в Лиге чемпионов.

Финансовый рост следовал за спортивным. Manchester United заплатил за 18-летнего Роналду 12,24 млн £ — на тот момент это была рекордная сумма для подростка в английском футболе. В 2007 году зарплату Криштиану повысили с 60 тыс. до 120 тыс. £ в неделю, сделав самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Насколько строго Роналду относился к своему режиму, показал эпизод в январе 2009 года. По дороге на базу он разбил Ferrari стоимостью около 200 тыс. £: автомобиль врезался в ограждение тоннеля. Криштиану почти не пострадал, добрался до базы с партнёром по команде и вышел тренироваться. Даже серьёзная авария не стала для него поводом пропустить занятие или изменить рабочий график.

Не останавливайся, даже когда не с кем разделить победу

В 2005 году, когда Роналду было 20 лет, его отец умер от заболевания печени, которое спровоцировал алкоголизм. Отец успел увидеть первые матчи Криштиану за Manchester United, но не дожил до главных побед.

Я по-настоящему не знал своего отца. Мы никогда не разговаривали так, как обычно разговаривают отец и сын. Это было тяжело.

Роналду не выпал из рабочего процесса и продолжал усиленно тренироваться. Через три года он выиграл Лигу чемпионов, стал лучшим бомбардиром сезона и получил первый «Золотой мяч». Но даже крупнейший успех не мог дать ему главного — возможности разделить его с отцом.

Не избегай конкуренции — просто доказывай, что ты лучший

В 2009 году Роналду перешёл в испанский клуб Real Madrid за рекордные на тот момент 94 млн €. Клуб купил не перспективного игрока, а готового профессионала — и ждал от него постоянного превосходства. За девять сезонов Криштиану забил 450 голов в 438 матчах, стал лучшим бомбардиром в истории клуба и четырежды выиграл Лигу чемпионов.

Рекордный трансфер закрепил новый статус Роналду и в деньгах. По первому контракту с Real Madrid он получал около 11 млн € в год. В соглашении также прописали отступные в размере 1 млрд €: столько пришлось бы заплатить другому клубу, чтобы забрать Криштиану до окончания контракта без согласия Real Madrid. Так звезду пытались удержать и защищали от нежелательного трансфера.

Главным конкурентом для Криштиану стал Лионель Месси. Их годами сравнивали по голам, трофеям и индивидуальным наградам. Роналду не избегал этой конкуренции: чужие результаты задавали ему новую планку, а сомнения публики — повод снова и снова подтверждать собственный статус. Уверенность в превосходстве работала, потому что он ежедневно подкреплял её тренировками.

Возможно, для других лучший — Месси. Но в своей голове лучший — я. Именно поэтому я так многого добился.

Начинай работать ещё больше, если достигаешь успеха

С возрастом Роналду изменил собственную игру: реже вступал в длинные забеги с мячом, чаще открывался в штрафной и сосредоточился на действиях, которые напрямую приводили к голам. Так Криштиану сохранил результативность, хотя его скорость и возможности организма уже не могли оставаться прежними. Переход к новому стилю игры потребовал не только тренировок, но и строгого контроля над восстановлением, питанием и нагрузками.

В жизни невозможно победить без жертв. Иногда приходится рисковать.

К 2020 году совокупные заработки Роналду за всю карьеру превысили 1 млрд $ — он стал первым действующим представителем командного спорта, достигшим этой отметки. Параллельно Криштиану превращал своё имя в самостоятельный бизнес: запускал одежду и парфюмерию, инвестировал в отели и даже клиники по пересадке волос.

Не выходи из игры, даже если не можешь играть

К Евро-2016 Роналду выступал за сборную Португалии почти 13 лет — на тот момент футболисту был 31 год. Он дебютировал за национальную команду в 2003 году, а уже через год дошёл с ней до финала домашнего чемпионата Европы, где португальцы проиграли Греции. Позже Португалия доходила до полуфинала чемпионата мира 2006 года и Евро-2012, но по-прежнему не выигрывала ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира.

В 2016 году Роналду приехал на свой четвёртый чемпионат Европы капитаном и главной звездой сборной. Он забил три гола, помог команде выйти в финал, но в решающем матче против Франции получил травму после столкновения с Димитри Пайетом и уже на 25-й минуте покинул поле. Для человека, привыкшего лично определять результат, это стало отдельным испытанием: главный матч продолжался без него.

Криштиану не остался в раздевалке. Он вернулся к полю, поддерживал партнёров по команде и эмоционально проживал игру рядом с главным тренером Фернанду Сантушем. Роналду не руководил командой вместо тренера, но продолжал выполнять роль капитана — передавал игрокам уверенность и отказывался выключаться из борьбы.

Португалия победила со счётом 1:0 и впервые выиграла чемпионат Европы. Этот финал ещё раз продемонстрировал подход Роналду: никогда и ни перед чем не останавливаться на пути к цели.

Я всегда говорил, что хочу что-нибудь выиграть с Португалией, чтобы войти в историю. И я этого добился.

Никогда не давай другим списать себя со счетов

В 2018 году 33-летний Роналду покинул Real Madrid и перешёл в итальянский клуб Juventus, а через три года вернулся в Manchester United. Но второй период в английском клубе оказался совсем не похож на первый. Криштиану всё реже выходил в основном составе и конфликтовал с главным тренером Эриком тен Хагом, который больше не был готов строить игру команды вокруг возрастной звезды.

Профессиональный кризис совпал с личной трагедией. В апреле 2022 года Роналду и его партнёрша Джорджина Родригес сообщили о смерти новорождённого сына: из двойни выжила только дочь. Позже Криштиану обвинил руководство Manchester United в недостатке сочувствия к его семье. Осенью он публично раскритиковал тренера и владельцев клуба, после чего стороны досрочно расторгли контракт.

На ЧМ-2022 Роналду приехал после расторжения контракта с Manchester United и на тот момент не представлял ни один клуб, но уже в стартовом матче стал первым футболистом, забившим голы на пяти чемпионатах мира.

В третьей игре группового этапа против Южной Кореи Криштиану недовольно отреагировал на замену. Главный тренер Фернанду Сантуш публично раскритиковал его поведение, а уже в следующем матче — 1/8 финала со Швейцарией — впервые за 14 лет не включил Роналду в стартовый состав Португалии на крупном турнире.

На замену вышел Гонсалу Рамуш и забил три мяча Швейцарии, а команда победила со счётом 6:1. В четвертьфинале с Марокко Роналду снова остался в запасе, вышел во втором тайме, но не смог спасти Португалию от поражения.

Для Криштиану это стало болезненным столкновением с реальностью: впервые одного желания быть главным оказалось недостаточно, чтобы сохранить прежнюю роль. Его привычным ответом снова стало сопротивление. Оно помогло не принять навязанный конец карьеры, но одновременно привело к публичным конфликтам и разрыву с клубом, где когда-то начался его путь к мировой славе.

Мне всё равно, что люди меня ненавидят: это подталкивает меня. Мне нужны враги — это часть дела.

После всех рекордов ищи следующий

После разрыва с Manchester United Роналду продолжил карьеру в саудовском клубе Al Nassr. Многие восприняли переход как прощание с большим футболом, но Криштиану установил новый финансовый рекорд. По сообщениям СМИ, его зарплата составляла около 90 млн € в год, а вместе с рекламными и спонсорскими выплатами общий доход мог достигать 200 млн €.

Наряду с финансовыми аппетитами снижать спортивные амбиции Роналду тоже не стал. В сезонах 2023/24 и 2024/25 он дважды подряд становился лучшим бомбардиром Saudi Pro League, а в 2026 году впервые выиграл с Al Nassr чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану также продлил контракт до 2027 года и поставил перед собой следующую измеримую цель — довести число голов за карьеру до 1000.

Я хочу выигрывать трофеи и достичь отметки в 1000 голов. Я обязательно её достигну, если не будет травм.

В 41 год Роналду приехал на ЧМ-2026 — шестой чемпионат мира в своей карьере. Перед матчем 1/8 финала против Испании он подтвердил, что это будет его последний чемпионат мира, но не объявил о завершении карьеры. За первые четыре матча турнира он уже забил три мяча.

Роналду показывает, что завершение пикового периода не обязательно требует снижать аппетиты. Можно менять роль и способы достижения результата, но сохранять масштаб целей. Именно поэтому после всех рекордов он по-прежнему ищет не повод остановиться, а новые вершины.

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