Ламин Ямаль. Как сын бедных иммигрантов стал самым дорогим подростком мирового футбола

За несколько сезонов Ламин Ямаль прошёл путь от воспитанника юношеской академии при «Барселоне» до перспективного игрока с шестилетним контрактом с основным клубом и коллаборацией с Adidas на три миллиона евро. Швейцарский аналитический центр CIES оценивает возможную стоимость трансфера Ямаля в сотни миллионов евро. Теперь ему предстоит доказать, что рекордная оценка — не аванс, а точный прогноз.

Не стирай адрес, с которого всё началось

История будущего лидера «Барселоны» начинается в небольшом городке под Барселоной — в рабочем районе Рокафонда, где жили семьи мигрантов. Его отец приехал из Марокко, а мать — из Экваториальной Гвинеи. Они искали в Испании лучшей жизни, но нашли бедность.

После расставания родителей Ламин жил между двумя городами: с матерью — в Гранольерсе, с отцом и бабушкой — в Рокафонде. Футбол там был не просто развлечением, а билетом в другую жизнь. Ямаль быстро понял простое правило: талант сам по себе ничего не гарантирует, но может стать пропуском туда, куда иначе не попасть.

«Мама с папой сделали для меня то, на что человек способен, наверное, только ради собственного ребёнка. Когда в семье нет денег, сделать так, чтобы сын играл в футбол, очень трудно. Я никогда не смогу отплатить им за всё, что они сделали для меня»

Ямаль сделал своим фирменным жестом число 304 — последние цифры почтового индекса Рокафонды. После голов футболист складывает цифры пальцами, носит 304 на украшениях, а компания Adidas выпустила именные бутсы спортсмена F50 LY304 тиражом всего 304 пары.

Бренд не раскрывает стоимость контракта с Ямалем, но СМИ оценивают его доход от соглашения примерно в 3,2 млн € в год. Так номер района, из которого многие мечтают выбраться, превратился в глобальный бренд. Ямаль из Рокафонды уехал — но Рокафонду забрал с собой.

Не довольствуйся одним талантом

В Гранольерсе мать работала в заведении быстрого питания. Одна из её знакомых рассказала о детском клубе CF La Torreta, где были готовы принять Ламина, несмотря на скромные возможности семьи. Так в четыре года он попал в свою первую футбольную команду — не благодаря деньгам или связям, а потому, что взрослые вовремя заметили его желание играть.

Через несколько лет на одном из матчей Ямаля заметил скаут «Барселоны». Семилетнего игрока пригласили на просмотр, а затем приняли в футбольную школу La Masia при клубе. Покупать место или оплачивать дорогое обучение матери не пришлось: «Барселона» сама отбирает перспективных детей и вкладывается в их подготовку.

Для Ямаля это был переход в другую футбольную реальность. В La Torreta он был талантливым ребёнком, а в системе «Барселоны» стал проектом большого клуба. Здесь тренировались не ради кубка на районном турнире: каждого учили двигаться, думать и принимать решения так, как однажды потребует первая команда. Через эту систему прошли Лионель Месси, Хави и Андрес Иньеста. Внутри неё остаются лишь те, кто выдерживает конкуренцию каждый день, — одного таланта мало.

Ямаль выделялся на фоне ровесников: его рано начали переводить к старшим игрокам. А когда ему исполнилось 15 лет, тренер «Барселоны» Хави уже звал его на тренировки со взрослой командой. Позже он сказал о Ямале: «Он особенный, другой, с него может начаться новая эпоха клуба».

И это был не просто красивый комплимент от тренера. В подростке он увидел игрока, который уже выдерживает взрослый темп игры: не боится мяча, не прячется за партнёров и принимает решения так, будто давно играет на этом уровне.

«„Барселона“ научила меня всему — не только футболу, но и тому, как стать человеком»

Не бойся места, которого добился

29 апреля 2023 года Ямаль впервые сыграл за основную команду «Барселоны» — не за юношеский состав и не за резерв, а рядом со взрослыми звёздами клуба. В матче чемпионата Испании «ЛаЛига» против «Бетиса» он вышел на 83-й минуте вместо Гави. Ему было 15 лет и 290 дней. Это был исторический момент для «Барселоны»: таких молодых дебютантов «ЛаЛиги» не было больше ста лет.

Тренер Хави после матча говорил, что просил Ямаля не бояться брать игру на себя — и тот именно так и сделал. 15-летний Ямаль вышел так, будто ничего необычного не происходит: уверенно обращался с мячом и сразу показал, что готов к уровню первой команды.

«Я стараюсь не слишком думать о давлении, которое окружает „Барселону“. Стараюсь получать удовольствие от футбола — это самое главное»

Не позволяй шумихе сбить прицел

За сборную Испании Ямаль дебютировал, когда ему было 16 лет и 57 дней. В первом же матче он забил и сразу стал самым молодым автором гола в истории национальной команды. Но гораздо важнее оказалось другое: тренеры перестали воспринимать его как перспективного подростка. На поле он быстро превратился в игрока, которому доверяют результат.

Летом 2024 года на чемпионате Европы доверие пришлось оправдывать уже в матчах против сильнейших сборных континента. В полуфинале Испания первой пропустила от Франции. Когда команда оказалась под давлением, именно Ямаль взял мяч, сместился с правого фланга и ударом из-за штрафной сравнял счёт. В 16 лет он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира. После матча журналисты заговорили о новой звезде мирового футбола.

«Не знаю, символ я турнира или нет. Я стараюсь слишком много об этом не думать. Это никак не помогает на поле. Мне нужно помогать команде — что я и пытаюсь делать».

Не соглашайся быть новым Месси — стань первым Ямалем

В «Барселоне» почти невозможно быть ярким молодым игроком и не услышать сравнение с Лионелем Месси. Особенно если ты тоже левша, любишь смещаться с фланга в центр и попал во взрослую команду раньше, чем успел привыкнуть к вниманию прессы.

С Ямалем совпадения зашли ещё дальше. В медиа разошлась старая фотография, на которой молодой Месси держит его младенцем во время благотворительной съёмки. А в 2025 году Ямаль получил десятый номер «Барселоны» — тот самый, под которым Месси стал главным игроком в истории клуба. Для болельщиков этого было достаточно, чтобы превратить красивую случайность в готовый сюжет о преемнике.

Сам Ямаль от этой роли держится на расстоянии.

«Месси прошёл свой путь, я пройду свой»

Хави смотрел на такие сравнения ещё жёстче: по его словам, любой игрок, которого ставят рядом с Месси, заранее оказывается в проигрышной позиции. Именно поэтому десятый номер для Ямаля — не обещание стать следующим Месси. Это проверка на другое: сумеет ли он не прожить чужую карьеру, пока весь мир настойчиво пишет её за него.

Преврати потенциал в актив

«Барселона» продлила контракт с Ямалем до 2031 года — фактически застолбила главного игрока следующего поколения. На тот момент он успел провести за первую команду больше ста матчей, забить 25 голов и отдать 28 результативных передач. Но настоящая стоимость Ямаля оказалась не только в его статистике.

CIES оценил футболиста в 343,1 млн € — выше всех игроков мира. Это не готовый ценник и не сумма, которую кто-то уже предложил «Барселоне». Так аналитики посчитали потенциал спортсмена: возраст, длинный контракт, уровень игры и количество сезонов, которые он ещё может провести на вершине.

Рынок увидел в Ямале редкий актив: он уже приносит результат, но главные годы карьеры у него ещё впереди. В футболе, как и в бизнесе, дороже всего иногда стоит не прошлое, а будущее, которое уже начало работать.

На чемпионате мира 2026 года Ямаль уже начал показывать, почему CIES оценил его дороже всех футболистов мира. Он забил свой первый гол на мировом первенстве и помог Испании дойти до четвертьфинала. Но высокая оценка — это пока аванс за будущее. Теперь Ямалю нужно превратить её в результат на турнире, где одного потенциала уже недостаточно.

«Я ещё не показал лучшую версию себя»

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