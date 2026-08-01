Спрос на тренеров по киберспорту в России вырос вдвое в 2026 году: в топе игр — Counter-Strike и Dota 2

Спрос на тренеров по киберспорту в России вырос вдвое в 2026 году: в топе игр — Counter-Strike и Dota 2Средняя стоимость занятия составляет около 500 рублей
Россияне стали чаще искать тренеров по киберспорту, говорится в исследовании Авито Услуг. Наибольший спрос пришёлся на компьютерные игры «Мир Танков», Counter-Strike и Dota 2. Пользователи обращаются к кибертренерам, чтобы улучшить игровые навыки, научиться работать в команде и подготовиться к соревнованиям.
Спрос на тренеров по Counter-Strike вырос в 2,3 раза за год
По данным Авито Услуг, в июне 2026 года спрос на услуги киберспортивных тренеров по Counter-Strike вырос в 2,3 раза год к году, а за месяц увеличился на 13%. Игроки обращаются к наставникам, чтобы улучшить игровые навыки и подготовиться к соревнованиям.
Киберспортивные тренеры чаще всего предоставляют следующие услуги:
- разбирают ошибки,
- помогают улучшать навыки стрельбы и стрейфов,
- разрабатывают стратегии раундов и мидгейма,
- составляюь индивидуальные планы тренировок.
Кроме того, специалисты помогают настроить ПК для игры.
Средняя стоимость занятия по Counter-Strike составляет около 500 рублей, однако цена может достигать нескольких тысяч рублей — в зависимости от опыта тренера, его регалий и результатов на соревнованиях.
Игроки «Мира Танков» ищут помощь с тактикой и развитием
Рост спроса также зафиксировали в обучении игре «Мир Танков». За год интерес к услугам кибертренеров в этом направлении вырос в 2 раза, а за один июньский месяц — на 60%.
В объявлениях наставники предлагают:
- разбирать онлайн-бои,
- устранять стратегические ошибки,
- обучать выбору и использованию позиций, работе с картами и пониманию темпа игры.
Также тренеры помогают подобрать план развития под стиль игрока. Средняя стоимость занятия составляет около 500 рублей.
Одна из самых востребованных игр — Dota 2
Стабильный спрос сохраняется и на занятия по Dota 2. Тренеры предлагают разбор игры, обучение с нуля, занятия для команд и обучение отдельным позициям — , и .
Пользователям доступны как индивидуальные онлайн-занятия, так и групповые тренировки для любительских команд, турнирных коллективов и участников батл-капа. Средняя стоимость уроков по Dota 2 составляет около 400 рублей.