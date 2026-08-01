Спрос на тренеров по киберспорту в России вырос вдвое в 2026 году: в топе игр — Counter-Strike и Dota 2

Россияне стали чаще искать тренеров по киберспорту, говорится в исследовании Авито Услуг. Наибольший спрос пришёлся на компьютерные игры «Мир Танков», Counter-Strike и Dota 2. Пользователи обращаются к кибертренерам, чтобы улучшить игровые навыки, научиться работать в команде и подготовиться к соревнованиям.

Спрос на тренеров по Counter-Strike вырос в 2,3 раза за год

По данным Авито Услуг, в июне 2026 года спрос на услуги киберспортивных тренеров по Counter-Strike вырос в 2,3 раза год к году, а за месяц увеличился на 13%. Игроки обращаются к наставникам, чтобы улучшить игровые навыки и подготовиться к соревнованиям.

Киберспортивные тренеры чаще всего предоставляют следующие услуги:

разбирают ошибки,

помогают улучшать навыки стрельбы и стрейфов,

разрабатывают стратегии раундов и мидгейма,

составляюь индивидуальные планы тренировок.

Кроме того, специалисты помогают настроить ПК для игры.

Средняя стоимость занятия по Counter-Strike составляет около 500 рублей, однако цена может достигать нескольких тысяч рублей — в зависимости от опыта тренера, его регалий и результатов на соревнованиях.

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Игроки «Мира Танков» ищут помощь с тактикой и развитием

Рост спроса также зафиксировали в обучении игре «Мир Танков». За год интерес к услугам кибертренеров в этом направлении вырос в 2 раза, а за один июньский месяц — на 60%.

В объявлениях наставники предлагают:

разбирать онлайн-бои,

устранять стратегические ошибки,

обучать выбору и использованию позиций, работе с картами и пониманию темпа игры.

Также тренеры помогают подобрать план развития под стиль игрока. Средняя стоимость занятия составляет около 500 рублей.

Одна из самых востребованных игр — Dota 2

Стабильный спрос сохраняется и на занятия по Dota 2. Тренеры предлагают разбор игры, обучение с нуля, занятия для команд и обучение отдельным позициям — саппорту*Саппорт (support) — игрок, который помогает команде, создаёт условия для атаки и защищает более сильных героев., керри*Керри (carry) — игрок, который в начале матча слабее, но за счёт накопления ресурсов становится главным источником урона в поздней стадии игры. и мидеру*Мидер (mid) — игрок, который занимает центральную линию карты. Обычно он раньше других получает сильные способности, чтобы влиять на ход игры..

Пользователям доступны как индивидуальные онлайн-занятия, так и групповые тренировки для любительских команд, турнирных коллективов и участников батл-капа. Средняя стоимость уроков по Dota 2 составляет около 400 рублей.