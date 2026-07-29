Как вафельница и Майкл Джордан помогли построить спортивную империю: история Nike

Основатель Nike Фил Найт начал с блефа: представился в Японии владельцем несуществующей компании, чтобы договориться о продаже кроссовок Onitsuka в США. Первые партии он сбывал из багажника автомобиля, пока его партнёр Билл Бауэрман заново не собрал спортивную обувь — от посадки до подошвы — и не дал будущей Nike собственный продукт. Так компания перестала быть продавцом чужих кроссовок и получила технологии, на которых смогла построить собственный бренд.

От багажника автомобиля до первого миллиона

Шли последние годы 1950-х. До бегового бума в США оставалось почти два десятилетия, а кроссовки ещё не стали повседневной обувью. Их покупали главным образом для занятий спортом, а выбирать было почти не из чего.

Именно тогда встретились два человека, которым предстояло изменить рынок спортивной обуви. Молодой бегун Фил Найт выступал за легкоатлетическую команду Орегонского университета. Тренировал её Билл Бауэрман — инженер по складу характера, который постоянно разбирал кроссовки и пытался сделать их легче.

Фил Найт и Билл Бауэрман познакомились в Орегонском университете: первый бегал в легкоатлетической команде, второй её тренировал. Но Бауэрман не ограничивался тренировочными планами и секундомером — он считал, что результат спортсмена зависит, кроме прочего, от обуви. Пока сильнейшие бегуны выступали в немецких Adidas и Puma, тренер разбирал кроссовки, менял их конструкцию и собирал для своих подопечных более лёгкие пары. В одной из них Отис Дэвис выиграл два забега на чемпионате конференции Pacific Coast — студенческом соревновании западного побережья США. Для Найта это стало доказательством, что даже на рынке, где доминировали немецкие бренды, оставалось место для более удобной обуви.

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После университета Найт отслужил в армии и поступил в Стэнфордскую школу бизнеса. Там он сформулировал идею будущей компании: японские кроссовки могут потеснить бренды из Германии так же, как несколькими годами ранее это сделали фотоаппараты на рынке, где доминировали немецкие производители. Для этого нужно было предложить американским бегунам качественную обувь по более низкой цене.

Получив диплом Стэнфорда, Найт отправился в Японию, чтобы проверить идею на практике. В Японии Найт выбрал Onitsuka — одного из ведущих местных производителей спортивной обуви, чьи модели уже носили участники крупных международных соревнований. Но уже на первых переговорах возник неудобный вопрос:

«У меня спросили: „Господин Найт, какую компанию вы представляете?“ Адреналин бурлил в крови, я подумал: „бей или беги“ — возникло непреодолимое желание убежать и спрятаться. И ответил: „Я представляю Blue Ribbon Sports из Портленда, штат Орегон“». Фил Найт Основатель Nike

Но самой компании ещё не существовало: название Blue Ribbon Sports Найт придумал на ходу. Блеф сработал: Onitsuka согласилась отправить ему образцы кроссовок Tiger для продажи в США.

Найт рассчитывал, что Бауэрман оценит образцы и, возможно, купит несколько пар своим спортсменам. Но Бауэрман предложил Найту стать партнёрами и разделить будущий бизнес поровну. Они ударили по рукам, вложили по 500 $ каждый и заказали у Onitsuka первые 300 пар.

Blue Ribbon Sports ещё несколько лет оставалась для Найта второй работой. Он трудился бухгалтером, позднее преподавал в Портлендском государственном университете, а кроссовки продавал по вечерам и выходным — ездил на легкоатлетические соревнования и доставал коробки прямо из багажника автомобиля. Такой формат позволял разговаривать с бегунами и сразу узнавать, что им нравится в обуви, а что мешает на дистанции. Открыть магазин Найту было не по карману, зато пока Найт продавал кроссовки, Бауэрман продолжал улучшать сам продукт. Он отправлял Onitsuka предложения по конструкции беговой обуви, и вскоре японский производитель выпустил разработанную вместе с Бауэрманом модель Tiger Cortez.

По версии Фила Найта, перед Олимпийскими играми 1968 года в Мехико модель хотели назвать Aztec, с отсылкой к истории страны — хозяйки соревнований. Однако Adidas уже выпускала Azteca Gold и пригрозила юридическими претензиями из-за названия. Тогда Бауэрман предложил Cortez — по имени конкистадора Эрнана Кортеса, чья экспедиция привела к падению империи ацтеков. Получился исторический каламбур на грани фола — и название одного из главных хитов Blue Ribbon Sports, который помог компании резко увеличить продажи.

Примерно через два года после появления Tiger Cortez продажи компании 300 000 $, и Найт наконец оставил преподавание, чтобы полностью сосредоточиться на бизнесе. Ещё через два года выручка превысила 1 млн $. Но успех оказался ловушкой. Blue Ribbon Sports по-прежнему полностью зависела от Onitsuka, и чем быстрее росли продажи, тем опаснее становилась эта зависимость.

Слайдер: История Nike

Как Nike обрела имя, логотип и собственную подошву

К началу 1970-х роль дистрибьютора стала Blue Ribbon Sports тесна, однако собственной независимой линейки у компании ещё не было. Основу ассортимента по-прежнему составляла обувь Onitsuka Tiger. Если японский производитель находил другого партнёра в США, Blue Ribbon Sports могла остаться без всего ассортимента.

Между тем отношения между компаниями ухудшались. По версии Фила Найта, Onitsuka предложила выкупить 51% Blue Ribbon Sports и одновременно начала искать других дистрибьюторов в США. Чтобы не оказаться перед выбором между продажей компании и потерей поставщика, Найт и Бауэрман решили создать собственный бренд.

С именем определились в последний момент. Фил Найт предлагал вариант Dimension Six, но сотрудник компании Джефф Джонсон настоял на Nike — английском написании имени древнегреческой богини победы Ники, которое, по его словам, пришло ему во сне. Найт не был в восторге, однако фабрике уже требовалось название, и спор решили в пользу Nike.

«Мы просто получали удовольствие, много работали и толком не понимали, во что ввязались». Джефф Джонсон Первый штатный сотрудник Blue Ribbon Sports

Теперь новому бренду понадобилась собственная внешность. К тому времени Найт уже работал со студенткой-дизайнером Кэролин Дэвидсон, с которой познакомился, когда преподавал бухгалтерский учёт в Портлендском государственном университете. Сначала она за 2 $ в час рисовала для Blue Ribbon Sports графики и рекламные материалы, а теперь Найт поручил ей придумать полосу для боковой части обуви. Кэролин представила шесть вариантов, но ни один не вызвал у Найта восторга. Времени на новые эскизы уже не оставалось. «Я от неё не в восторге, но, думаю, она мне ещё понравится», — сказал Найт, выбрав изогнутую галочку, позднее получившую название Swoosh.

За эскизы и подготовку выбранной полосы для обуви Дэвидсон выставила счёт на 35 $. Первые бутсы The Nike с новым знаком продавались по 16,95 $ за пару. Так имя Nike сначала появилось на обуви и только семь лет спустя стало официальным названием компании.

Пока Найт собирал для нового бренда имя и логотип, Бауэрман искал конструкцию, которая придаст обуви Nike собственный характер. Однажды за завтраком Бауэрман обратил внимание на сетчатый рисунок вафельницы, которую они с женой получили в подарок на свадьбу: выпуклые квадраты могли обеспечить сцепление, не утяжеляя обувь.

Бауэрман залил в вафельницу жидкий уретан и намертво её склеил. Неудача стоила ему прибора, но Бауэрман купил несколько подержанных вафельниц и продолжил опыты. Первые подошвы разваливались во время бега, а проволока, добавленная в смесь ради прочности, резала спортсменам лодыжки. После череды неудач Бауэрман наконец получил лёгкую подошву, которая не разваливалась во время бега.

«Вафельная подошва изменила всё. Она не только перевернула представление бегунов о сцеплении и амортизации, но и показала, в чём суть Nike: решать проблемы по-новому». Рик Лоуэр Историк бегового направления Nike

Через год после появления имени Nike и логотипа Swoosh небольшую партию экспериментальных кроссовок вручную собрали к американскому олимпийскому отбору в Юджине. Подошва оставляла следы, похожие на отпечатки обуви астронавтов, поэтому модель прозвали Moon Shoe (в переводе с английского — «лунные кроссовки»). В массовую продажу Moon Shoe не поступила, но её конструкция легла в основу Oregon Waffle, а затем Waffle Trainer. Последняя стала самой популярной беговой моделью Nike и самой продаваемой тренировочной кроссовкой в США: к 1975 году объём заказов превысил 100 тыс. пар.

Испорченную вафельницу много лет считали утраченной. Спустя почти четыре десятилетия её ржавый корпус нашли в старой мусорной яме на участке Бауэрмана — вместе с выброшенными прототипами и формами. Теперь бывший свадебный подарок хранится в архиве штаб-квартиры Nike. А вафельная подошва стала первой технологией, которую Nike могла назвать своей.

Через несколько лет компания начала искать инновации уже за пределами команды Бауэрмана. В это время аэрокосмический инженер Фрэнк Руди пытался заинтересовать производителей обуви технологией амортизации на основе герметичных газонаполненных камер. После нескольких отказов он добрался до Nike и предложил помещать такие камеры в промежуточную подошву.

Поначалу идея показалась Найту чем-то из мира реактивных ранцев и движущихся тротуаров, но короткой пробежки в прототипе оказалось достаточно, чтобы его переубедить. Примерно через год после знакомства с Руди технология Air появилась в модели Tailwind, а позднее стала одной из главных особенностей обуви Nike.

Собственные разработки совпали с беговым бумом, который охватил США в 1970-х, когда спортивная обувь перестала быть товаром только для профессионалов. Nike предложила новой массовой аудитории лёгкие беговые модели, а затем начала выпускать одежду и экипировку для других видов спорта. К моменту выхода на биржу компания контролировала почти половину американского рынка беговой обуви.

Через девять лет после появления имени Nike и логотипа Swoosh компания вышла на публичный рынок, разместив акции по 22 $. Они начали торговаться в системе NASDAQ под символом NKE. За это время Nike прошла путь от первых футбольных бутс с неуверенно выбранной галочкой до бизнеса, который больше не зависел от чужого бренда и единственного поставщика готовой обуви.

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Как Nike превратила Майкла Джордана в бренд, а запрет — в рекламу

К началу 1980-х рынок, на котором выросла Nike, изменился. Бег перестал быть единственной массовой спортивной модой, а Reebok захватывала новую аудиторию обувью для аэробики и повседневной носки. Nike требовался следующий большой продукт — и компания решила построить его вокруг одного баскетболиста.

«Я не хочу связываться с Nike. Я вообще не знаю, что это за компания». Майкл Джордан Баскетболист

В 1984 году Nike подписала контракт с 21-летним Майклом Джорданом, который ещё не сыграл ни одного матча в НБА. Nike гарантировала Джордану 500 тыс. $ в год в течение пяти лет, а также процент от продаж именной линии. Но главное — Nike не просто предложила спортсмену рекламировать готовую обувь, а создала вокруг него отдельную линию Air Jordan. Покупателям предлагали уже не просто баскетбольную обувь, а возможность хотя бы символически разделить полёт её владельца.

Пока Air Jordan 1 готовили к выпуску, Джордан играл в баскетбольных кроссовках Nike Air Ship. В одном из предсезонных матчей Джордан вышел на площадку в чёрно-красных Nike Air Ship, не соответствующих требованиям НБА к цвету формы. Несколько месяцев спустя НБА направила Nike письмо: чёрно-красная обувь Джордана не соответствовала правилам лиги.

Компания не стала прятать конфликт, а превратила его в рекламу новой модели. В ролике кроссовки Джордана перечёркивала чёрная полоса, а голос за кадром сообщал: «15 сентября Nike создала революционные баскетбольные кроссовки. 18 октября НБА запретила их на площадке. К счастью, НБА не может запретить носить их вам».

Реальная история была прозаичнее рекламной. Претензии НБА относились к Air Ship, а не к поступившим в продажу позднее Air Jordan 1. НБА могла штрафовать команду на 5000 $ за повторное нарушение, однако надёжных подтверждений, что такие штрафы действительно выписывали матч за матчем, нет. Но Nike соединила две модели в одну легенду — и сделала Air Jordan обувью, которую лига будто бы не смогла усмирить.

Вскоре после рекламной кампании Air Jordan 1 поступили в продажу по цене 65 $. Nike рассчитывала продать Air Jordan примерно на 3 млн $ за первые несколько лет, однако уже за первый год продажи линии достигли около 126 $ млн. Покупатели носили Air Jordan уже не только на площадке: кроссовки позволяли примерить на себя образ Джордана и быстро стали частью уличной культуры.

«Никто, включая Nike, не представлял, что кроссовки новичка можно продать на 100 млн $». Дэвид Фолк Агент Майкла Джордана

До Nike спортсмены уже заключали именные контракты с производителями, поэтому называть Джордана первым нельзя. Новым оказался масштаб: Nike построила вокруг атлета отдельную продуктовую линию, связала его доход с продажами и постепенно превратила имя Джордана в самостоятельный бренд.

Через несколько лет Nike распространила эту логику далеко за пределы звёздного спорта. Кампания Just Do It предлагала уже не подражать одному чемпиону, а увидеть спортсмена в самом себе. Героем первого ролика стал не чемпион, а 80-летний бегун Уолт Стэк, который каждый день преодолевал около 27 км. Пробегая по мосту Золотые Ворота, он шутил, что зимой оставляет вставные зубы в шкафчике, чтобы они не стучали от холода.

Air Jordan и Just Do It окончательно изменили то, что продавала Nike. Компания перестала говорить только о свойствах обуви и начала продавать характер: сначала — дерзость Джордана, которого будто бы не смогла остановить даже НБА, затем — решимость обычного человека просто выйти на пробежку. Со временем линия выросла в Jordan Brand, продажи продукции которого в 2026 финансовом году превысили 7 млрд $.

Источник: https://www.nike.com/jordan/the-most-memorable-shoes-worn-by-mj-in-the-last-dance

Как Nike поняла, что чужими фабрики бывают только на бумаге

Nike довела свою бизнес-модель почти до совершенства: компания разрабатывала продукты, подписывала контракты со звёздами, снимала рекламу и продавала мечту, а шили эту мечту рабочие независимых фабрик в Азии. Производством обуви Nike напрямую почти не занималась.

Затем оказалось, что производство можно передать подрядчику, а ответственность вместе с ним — нет.

В начале 1990-х американский активист Джефф Баллинджер начал публиковать данные о низких зарплатах и тяжёлых условиях труда на фабриках, выпускавших продукцию Nike в Индонезии. Появлялись новые сообщения о принудительных сверхурочных, небезопасной работе и преследовании сотрудников, пытавшихся защищать свои права. В 1996 году журнал Life опубликовал материал «Шесть центов в час» с фотографией пакистанского мальчика, сшивавшего футбольный мяч Nike.

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Галочка, прежде означавшая скорость и победу, получила совсем другие ассоциации. Активисты пикетировали магазины, в университетских кампусах США студенты требовали пересмотреть или разорвать лицензионные контракты с Nike. Слоган Just Do It превратился в протестное Just Don’t Do It. Компанию сделали одним из главных символов тёмной стороны глобализации.

Поначалу Nike защищалась тем, что не владеет фабриками и не управляет ими напрямую. Юридически граница существовала, но для покупателей этот аргумент звучал всё слабее: подрядчики выполняли заказы Nike, соблюдали её требования к продукции и ставили на неё её логотип. Чем настойчивее компания объясняла, что фабрики чужие, тем громче звучал встречный вопрос: а бренд тогда чей?

В мае 1998 года Фил Найт признал, что спорить с обвинениями уже бессмысленно: «Продукция Nike стала синонимом нищенских зарплат, принудительных сверхурочных и произвола». Компания подняла минимальный возраст работников обувных фабрик до 18 лет, а производства одежды и оборудования — до 16, пообещала применять американские стандарты качества воздуха, расширить независимые проверки и публиковать их сводные результаты. Выступление Найта сохранилось в архиве C‑SPAN, а перечень заявленных мер приводят ABC News и годовой отчёт Nike за 1999 год.

Одного обещания чаще проверять оказалось недостаточно. Исследование более 800 аудитов поставщиков Nike показало, что повторные проверки не обеспечивали устойчивого улучшения: результаты сильно различались от фабрики к фабрике. Проблемы с оплатой, сверхурочной работой и правом сотрудников объединяться при этом сохранялись. В последующих работах исследователи Массачусетского технологического института (MIT) пришли к выводу, что эффективнее действует не дистанционный поиск нарушений, а совместная работа бренда с поставщиком над управлением производством и условиями труда. Аудит мог обнаружить нарушение, но не устранить причины, из-за которых оно возникало.

«Хотя мы не владеем фабриками, у нас есть возможность и ответственность влиять на всю отрасль». Ханна Джонс Вице-президент Nike по корпоративной ответственности в 2004–2012 годах

В 2005 году Nike раскрыла названия и адреса более 700 фабрик, производивших товары бренда по всему миру, — шаг, которого тогда избегало большинство крупных компаний отрасли. Это не означало, что проблемы исчезли, но лишило цепочку поставок прежней невидимости.

Кризис изменил негласные правила глобального бизнеса: чужой фабрика могла быть только на бумаге — логотип на её продукции всё равно принадлежал Nike.

Источник: https://www.propublica.org/article/nike-factory-cambodia-fainting

Как Nike решила обойтись без ретейлеров — но потом передумала

Десятилетиями Nike управляла продуктом и брендом, а продажу товаров покупателю поручала другим. Тысячи ретейлеров давали бренду огромный охват, но сами решали, какие модели выставить на лучшие места, и данные о конечном покупателе оставались у них. С развитием интернет-торговли Nike увидела возможность самой решать, как показать товар, по какой цене его продать и что узнать о покупателе.

Первые шаги компания сделала задолго до того, как придумала название для новой стратегии. В 2006 году Nike вместе с Apple запустила Nike+: датчик в кроссовке передавал на iPod данные о пробежке. Позднее беговое направление превратилось в Nike Run Club, а рядом появилось приложение с тренировочными программами Nike Training Club. Теперь отношения с брендом не заканчивались на кассе: Nike могла сопровождать человека на тренировках, объединять пользователей в сообщество, а со временем — предлагать им товары напрямую.

В 2017 году оформила переход к прямой работе с покупателем в стратегию Consumer Direct Offense — стратегию ускоренного перехода к прямой работе с покупателем — вольно это можно перевести как «наступление с прямым выходом к потребителю». Название звучало так, словно Nike собралась не торговать кроссовками, а штурмовать неприятельские позиции, — и планы действительно были наступательными.

К моменту запуска новой стратегии продукция бренда продавалась примерно через 30 тыс. ретейлеров в 110 тыс. торговых точек. Теперь Nike решила направлять основные инвестиции, маркетинговую поддержку и эксклюзивные модели примерно 40 ключевым партнёрам, одновременно развивая Nike.com, собственные магазины и приложения.

Экономика выглядела убедительно. Прямая продажа оставляла Nike больше денег с каждой пары, позволяла самой управлять ассортиментом и давала данные о покупателе. При этом пространство для роста было огромным: в 2017 финансовом году продажи Nike Brand оптовым клиентам составляли 23,1 млрд $, а прямые продажи — 9,1 млрд $. Nike обещала удвоить инновации, скорость разработки и прямые связи с покупателями.

Ситуация во время пандемии поначалу подтвердила правильность ставки Nike на прямые продажи. Весной 2020 года около 90% собственных магазинов компании на большинстве ключевых рынков не работали примерно восемь недель. Зато цифровые продажи в четвёртом квартале выросли на 75% и принесли около 30% выручки. За весь финансовый год их рост составил 47%. Когда магазины закрылись, Nike уже успела построить в интернете собственный магазин, клуб и тренировочную площадку.

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Успех подтолкнул компанию ещё сильнее сократить присутствие у сторонних продавцов. Однако после пандемии выяснилось, что возможность купить кроссовки напрямую не означает желания покупать их только так. В мультибрендовом магазине человек приходит не обязательно за Nike: он примеряет несколько пар, сравнивает технологии и может впервые заметить конкурента. Пока Nike сокращала присутствие на полках мультибрендовых магазинов, больше места там получали Hoka, On и другие быстрорастущие марки.

Проблемой оказались не прямые продажи сами по себе, а попытка сделать их центром всей системы. Собственные каналы давали Nike контроль, но ретейлеры обеспечивали охват и присутствие там, где покупатель ещё не выбрал бренд.

Уже в 2023 году Nike начала восстанавливать и расширять отношения с Macy’s, DSW, Foot Locker и другими крупными сетями. Год спустя руководство признало, что ставка на прямые продажи не обеспечивает ожидаемого роста, и пообещало снова инвестировать в оптовых партнёров.

«Мы запускаем многолетний цикл инноваций, усиливаем истории бренда и работаем с оптовыми партнёрами, чтобы развивать весь рынок». Джон Донахью Генеральный директор Nike в 2020–2024 годах

В 2025 году Nike после шестилетнего перерыва возобновила прямые продажи через Amazon в США. Разворот виден в результатах. В 2026 финансовом году Nike получила 46,4 млрд $ выручки против 46,3 млрд $ годом ранее. Однако внутри этой суммы каналы двигались в противоположных направлениях: продажи Nike Direct сократились на 6%, до 17,7 млрд $, а оптовые выросли на 6%, до 27,5 млрд $. Особенно заметно просел цифровой бизнес бренда — на 12%.

Теперь Nike не отказывается от собственных магазинов, приложений и данных, но снова учится делить покупателя с партнёрами. Nike начала перестройку продаж, чтобы меньше зависеть от ретейлеров, а закончила важным напоминанием: посредник не только стоит между брендом и покупателем — иногда именно он помогает им встретиться.

Слайдер: История

Как Nike оказалась позади Hoka и On — несмотря на 46 млрд $ выручки

По масштабу Nike всё ещё значительно опережает преследователей, но по скорости уже уступает им. В 2026 финансовом году выручка компании почти не изменилась и составила 46,4 млрд $. Adidas закончил 2025 год с рекордными 24,8 млрд € и увеличил продажи на 5%, а без влияния валютных курсов — на 13%. Продажи Hoka, бегового бренда американской группы Deckers, выросли на 15,9%, до 2,6 млрд $. Продажи On, швейцарского производителя спортивной обуви и одежды, выросли на 30% и впервые превысили 3 млрд CHF.

За последние годы Nike слишком долго опиралась на популярность проверенных моделей, а затем начала резко сокращать их предложение ради «очистки» рынка и одновременно переносить внимание с оптовых партнёров на собственные каналы продаж. Пока компания перестраивала бизнес, Hoka и On расширяли беговые линейки, а Adidas одновременно поддерживал спрос на Samba и Gazelle и ускорялся в беговой категории. Освободившееся место на полке не осталось пустым.

Теперь новый генеральный директор Nike Эллиотт Хилл пытается развернуть компанию обратно к спорту. Программа Win Now сосредоточена на трёх направлениях: беговой категории, Северной Америке и оптовых партнёрах. Nike восстанавливает отношения с ретейлерами, сокращает зависимость от скидок и старых моделей, перестраивает команды вокруг отдельных видов спорта и обещает ускорить выпуск новых продуктов. Внутри компании этот подход называют Sport Offense: продукт, реклама и продажи должны снова начинаться не с канала дистрибуции, а с конкретного спортсмена и его задачи.

«Первые победы уже есть, но нам ещё предстоит вывести все виды спорта, регионы и каналы на одну траекторию». Эллиотт Хилл Генеральный директор Nike с 2024 года

В первые годы Nike Билл Бауэрман заливал жидкий уретан в вафельницу, пытаясь найти конструкцию, которая поможет бегуну двигаться быстрее. Спустя полвека в похожем положении оказалась вся компания. Только теперь ей приходится заново собирать не подошву, а систему, в которой востребованный продукт, сильная реклама, собственные каналы и ретейлеры снова работают вместе.

Источник: https://about.nike.com/en-GB/