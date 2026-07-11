Лионель Месси. Как мальчик с дефицитом гормона роста стал самым титулованным футболистом в истории

Поставленный в детстве диагноз мог закрыть Лионелю Месси путь в большой футбол, но именно борьба с этим испытанием закалила его характер и стала началом великой карьеры. Его сравнивали с Марадоной, сталкивали с Роналду и годами требовали доказательств, что он действительно лучший. В 39 лет на чемпионате мира 2026 года Месси признаётся, что понимает: времени остаётся всё меньше, но старается об этом не думать и просто наслаждаться.

Когда ты меньше всех — стань больше игры

История Месси начинается в аргентинском Росарио — промышленном городе, где футболом жили почти в каждом районе. Отец работал на металлургическом предприятии, мать — на фабрике. В семье росли четверо детей.

Главным адвокатом таланта Лионеля стала бабушка Селия. Именно она привела пятилетнего Лео в местный клуб «Грандоли» и убедила тренера выпустить его на поле с детьми постарше.

В десять лет у Месси диагностировали дефицит гормона роста. Лечение требовало регулярных инъекций стоимостью около $900 в месяц. Для семьи такие расходы оказались неподъёмными. «Ньюэллс Олд Бойз», за который мальчик тогда играл, не гарантировал оплату полного курса. Интерес к Месси проявлял и один из крупнейших клубов Аргентины — «Ривер Плейт», но до перехода дело не дошло.

Решение пришло из Испании. «Барселона» пригласила 13-летнего Месси на просмотр, а после приняла его в свою футбольную академию La Masia и согласилась оплачивать лечение. Сначала в Испанию перебралась вся семья, но вскоре мать Месси вернулась в Росарио с двумя его братьями и младшей сестрой. Тринадцатилетний Лео остался в Барселоне с отцом.

«Нужно бороться за свою мечту. Нужно жертвовать и много работать ради неё».

Не бойся роли, в которой себя ещё не знаешь

В знаменитой академии «Барселоны» La Masia воспитывали будущих игроков основного состава. Здесь учили не только обращаться с мячом, а понимать футбол: где открыться, когда ускориться и как одним движением создать пространство.

В основной команде «Барселоны» Месси сначала чаще играл справа в атаке. Он получал мяч у бровки, уходил от защитников и продвигался вперёд за счёт скорости. Но после того как команду возглавил Пеп Гвардиола, роль Месси на поле изменилась. Тренер перевел его с правого фланга в центр атаки. Но вместо того чтобы постоянно оставаться рядом с воротами, Месси отходил в глубину, получал мяч между линиями и уводил за собой защитников. В освободившиеся зоны врывались партнёры, а сам Месси мог разгонять атаки и выходить на ударную позицию.

Со временем он стал отвечать не только за голы. Месси всё чаще сам начинал атаки, выводил партнёров на удар и управлял темпом игры. Из быстрого флангового нападающего он превратился в игрока, через которого строилась почти вся атака «Барселоны». Гвардиола называл Месси лучшим футболистом, которого ему доводилось видеть, и допускал, что лучшего уже не увидит.

«Гвардиола поставил меня туда, где, как мне казалось, я не смогу показать максимум. Но он объяснил, как я могу сыграть, — и оказался прав».

Главное — не рекорд. Главное — повторить его

Уже в начале карьеры Месси выделялся пониманием игры, контролем мяча и умением обыгрывать защитников. Он замечал свободные зоны раньше соперников и обращался с мячом так, будто этому невозможно научиться. Но природные способности могли сделать его звездой одного сезона. Чтобы стать главным игроком эпохи, результат нужно было повторять снова и снова.

В 2009 году главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал Месси, Криштиану Роналду и Кака игроками с выдающимися природными способностями. При этом он подчёркивал, что одного врождённого таланта недостаточно: дополнительное преимущество получает тот, кто продолжает работать и после общей тренировки.

В сезоне 2011/12 Месси достиг показателей, которые прежде казались невозможными: забил 73 гола в 60 матчах за «Барселону». Но ещё важнее оказалось то, что рекордный сезон не стал исключением. Месси продолжал держать высокий уровень, пока рядом менялись тренеры, партнёры и игровые схемы.

В итоге за «Барселону» он провёл 778 матчей и забил 672 гола.

«Я никогда не бываю доволен. Всегда стараюсь стать лучше и каждый день раздвигать собственные границы»

Когда тебя сравнивают с Марадоной — оставайся Месси

В «Барселоне» Месси выигрывал чемпионаты, Лигу чемпионов и индивидуальные награды. Но в Аргентине от него ждали прежде всего одного — победы со сборной. Именно это в своё время сделал Диего Марадона, и именно этого теперь требовали от нового лидера поколения.

В 2014 году Аргентина дошла до финала чемпионата мира, но проиграла Германии. Затем сборная дважды подряд уступила Чили в финалах Кубка Америки — в 2015 и 2016 годах. В последнем из них Месси не реализовал свой удар в серии пенальти.

«Я сделал всё, что мог. Было четыре финала, и я не смог победить. Я перепробовал всё. Мне больнее, чем кому-либо, но, очевидно, это не для меня. Я больше всех хотел выиграть титул со сборной, но этого не произошло».

После поражений Месси снова сравнивали с его версией из «Барселоны» и спрашивали, почему лучший игрок клуба не может принести большой трофей своей стране. Неудачи всей команды всё чаще сводили к его неспособности стать для сборной таким же лидером, каким Марадона был в 1986 году.

После четвёртого проигранного финала 29-летний Месси объявил, что завершает выступления за сборную…

Не бойся вернуться туда, где однажды проиграл

Решение Месси завершить карьеру в сборной продержалось около полутора месяцев. За это время болельщики выходили на улицы с просьбами вернуться, а сам футболист понял, что поражение в очередном финале не изменило его отношения к команде.

«В день финала у меня в голове было слишком много всего, и я всерьёз думал об уходе. Но я слишком люблю свою страну и эту футболку».

Первый крупный титул со взрослой сборной Месси завоевал только через пять лет. В 2021 году Аргентина обыграла Бразилию в финале Кубка Америки, а после матча партнёры подбрасывали капитана над полем. Позади остались четыре проигранных финала и годы критики.

Ещё через полтора года сборная выиграла чемпионат мира в Катаре. В финале против Франции Месси забил два мяча и реализовал удар в серии пенальти. Возвращение, которое сначала казалось эмоциональным отступлением от собственного решения, в итоге привело его к трофею, которого от него ждали почти всю карьеру.

«Я смог осуществить свою мечту после стольких лет борьбы. В конце концов она сбылась».

Потерять привычное — не значит потерять себя

В 34 года Месси впервые оказался без команды, которую привык считать домом. Футболисту пришлось покинуть «Барселону», за которую он выступал всю взрослую карьеру, из-за сложившейся в клубе ситуации с деньгами. Месси зарабатывал около 555 миллионов евро за четыре года (примерно 138 миллионов в год до налогов), но ради продления контракта был готов сократить зарплату примерно на 50%.

Но проблема была не только в размере нового контракта: «Барселона» уже сильно превышала лимит зарплат, установленный испанской футбольной лигой, из‑за накопленных долгов и прежних обязательств перед игроками. Пока действовал старый контракт, он был зарегистрирован по прежним правилам, но при подписании нового соглашения клуб обязан был вписаться в обновлённые ограничения — и даже с пониженной зарплатой Месси это оказалось невозможно.

«Я сделал всё возможное, чтобы остаться, но это оказалось невозможно»

Он перешёл в парижский ПСЖ и провёл во Франции два сезона. По данным СМИ, его зарплата составляла около 35 миллионов евро в год после налогов, не считая бонусов и коммерческих доходов. Вместе с клубом Месси дважды выиграл чемпионат страны, но этот этап не стал продолжением барселонской истории: пришлось привыкать к другой команде, новому чемпионату и роли, в которой вокруг него уже не строилась вся система.

«Адаптация оказалась намного сложнее, чем я ожидал. Мне и моей семье было непросто»

Спустя два года после перехода в ПСЖ Месси решил не продлевать контракт и выбрал ещё менее очевидное направление — перешёл в Inter Miami, американский клуб, совладельцем которого был Дэвид Бекхэм. По условиям нового контракта годовой доход составил около 50–60 миллионов долларов с учётом зарплаты, бонусов и коммерческих соглашений. Но для футболиста, привыкшего играть в европейских топ-клубах, переезд в США выглядел шагом к завершению карьеры. Тем не менее в первом же турнире Месси забил десять голов в семи матчах и помог команде выиграть Кубок лиг — первый трофей в истории клуба.

«Мы находимся там, где хотим быть»

Сначала заработай имя. Потом заставь его работать

Большую часть карьеры Месси зарабатывал прежде всего как футболист. Но со временем его имя стало самостоятельным активом: бренды платили уже не только за спортивные результаты, а за доступ к аудитории, которая следила за ним независимо от клуба и чемпионата.

Главным партнёром Месси стал Adidas. Футболист сотрудничает с немецким спортивным брендом с 2006 года, а в 2017-м подписал с компанией пожизненное соглашение. Сумму контракта стороны не раскрывали, но партнёрство вышло далеко за пределы обычной рекламы: Adidas выпускает именные бутсы и коллекции Месси, а сам футболист остаётся одним из главных лиц футбольного направления бренда.

Параллельно росли доходы от других рекламных контрактов и прав на использование его образа. По данным Forbes, за карьеру Месси заработал около $1,8 млрд до уплаты налогов и комиссий агентам. В 2026 году издание оценило его годовой доход в $140 млн: половину принесли выступления на поле, ещё $70 млн — реклама и другие проекты.

Месси вкладывал заработанное и за пределами футбола. Связанные с ним компании управляют недвижимостью и гостиницами в Испании и Андорре, а его инвестиционная структура Play Time финансирует проекты на стыке спорта и технологий. По данным испанского делового издания Cinco Días, в портфель недвижимости футболиста входят отели и другие объекты, а доходы от прав на его образ за 2023 год достигли €86,2 млн.

Переход в Inter Miami показал следующий этап бизнес-модели имени Месси — и по деньгам это тоже другой уровень. Его базовая зарплата в клубе оценивается примерно в $50–60 млн в год, но ключевое — не она. В пакет вошли доли от подписок на сервис трансляций матчей американской футбольной лиги от Apple и участие в доходах от продаж Adidas, связанных с лигой. В сумме это может приносить ещё десятки миллионов долларов ежегодно, в зависимости от роста аудитории. Плюс у Месси есть опцион на долю в самом клубе после завершения карьеры — потенциально самый дорогой элемент сделки. В итоге он зарабатывает не только за выход на поле, а на том, насколько сильно он увеличивает весь рынок вокруг себя.

«Если бы всё упиралось в деньги, я уехал бы в Саудовскую Аравию или в другое место»

Голы создали имя Месси, но настоящую стоимость этому имени придала система контрактов, активов и партнёрств, способная работать и после финального свистка.

Доверяй другим, но проверяй то, под чем подписываешься

Большую часть карьеры Месси выглядел человеком, которого почти невозможно вывести из равновесия. Но за пределами поля в его биографии были решения и ошибки, которые заканчивались судами, конфликтами и публичными извинениями.

В 2016 году испанский суд признал Месси и его отца виновными по трём эпизодам налогового мошенничества. Суд установил, что в 2007–2009 годах с доходов от использования образа футболиста не было уплачено €4,1 млн налогов.

«Я играл в футбол. Я ничего об этом не знал».

Месси утверждал в суде, что доверял отцу и консультантам и подписывал документы, не вникая в их содержание. Суд счёл это объяснение недостаточным и приговорил футболиста к 21 месяцу лишения свободы и штрафу около €2 млн. В тюрьму Месси не попал: позднее срок заменили дополнительным денежным взысканием.

Сложным получился и период игры за ПСЖ. От звёздного состава ждали победы в Лиге чемпионов, но команда дважды завершала турнир уже в одной восьмой финала. На фоне этих неудач болельщики освистывали Месси на домашнем стадионе.

«Я не был счастлив в повседневной жизни — ни на тренировках, ни во время матчей. Мне было трудно ко всему этому привыкнуть»

Весной 2023 года ПСЖ отстранил футболиста после поездки в Саудовскую Аравию, из-за которой тот пропустил командную тренировку. Месси публично извинился перед клубом и партнёрами и объяснил, что считал этот день выходным.

Не можешь быть быстрее — стань умнее

В начале карьеры Месси строил атаки на резких ускорениях и длинных проходах с мячом. Он менял направление, уходил от защитников и мог за один рывок пройти нескольких соперников. С возрастом постоянно играть в таком темпе стало сложнее, поэтому Месси начал экономнее расходовать силы.

Он перестал стремиться участвовать в каждом эпизоде и всё больше наблюдал за расположением партнёров и соперников. Иногда Месси подолгу двигался без ускорений, а затем выбирал момент, получал мяч и одной передачей выводил партнёра к воротам. Скорость перестала быть его главным преимуществом: её заменили понимание игры и точный выбор момента.

Перестройка помогла Месси сохранить результативность и после 35 лет. В 2023 году он забил десять голов в семи матчах Кубка лиг и помог Inter Miami выиграть первый трофей в истории клуба. Ему уже не требовалось каждый раз обыгрывать половину команды: опыт позволял раньше увидеть развитие атаки и выбрать действие, которое принесёт результат.

Дэвид Бекхэм рассказывал, что уже в первый день Месси приехал на базу Inter Miami за несколько часов до начала тренировки. Бекхэм, как совладелец клуба, называл его образцом профессионализма: даже после десятилетий на вершине футболист не позволял себе относиться к работе как к заслуженной формальности.

Почти всю карьеру Месси сравнивали с Криштиану Роналду. Португалец продлевал карьеру благодаря предельной работе над телом, физической форме и открытому стремлению оставаться первым. Месси выбрал другой путь: сократил количество рывков, но сохранил влияние на игру. Истории обоих показали, что единственного рецепта спортивного долголетия не существует.

На чемпионате мира 2026 года эта перестройка получила последнее большое испытание. В 39 лет Месси повёл Аргентину защищать титул и к четвертьфиналу забил восемь мячей — больше, чем за весь победный турнир 2022 года. В одной восьмой финала против Египта он сначала не реализовал пенальти, но затем забил важный гол и помог команде отыграться со счёта 0:2. Аргентина вышла в четвертьфинал, где встретится со Швейцарией. Месси уже не тот игрок, который выигрывает каждый эпизод скоростью. Теперь он экономит движения, чтобы решить исход матча одним из них.

«Когда я почувствую, что больше не могу приносить пользу команде, не получаю удовольствия и не помогаю партнёрам, тогда я закончу»

Хочешь быть как Лионель Месси?

Не полагайся только на талант. Меняйся раньше, чем обстоятельства заставят, возвращайся после поражений и продолжай влиять на игру, даже когда прежние преимущества уже не работают.