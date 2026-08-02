Apple предупредила о возможном дефиците iPhone, Mac и iPad — спрос на устройства компании оказался слишком высоким

Apple ожидает, что в IV финансовом квартале, который завершится в сентябре, ограничения в поставках существенно повлияют на выручку компании, заявил гендиректор Тим Кук. Из-за этого на отдельных рынках может возникнуть дефицит iPhone, Mac и iPad. Компания связывает ситуацию с нехваткой производственных мощностей для выпуска передовых чипов и высоким спросом на устройства.

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Как сообщает издание Mac Rumors, Тим Кук объяснил возможный дефицит устройств в IV квартале*Apple использует собственый финансовый календарь. Поэтому её IV квартал не совпадает с календарным и охватывает июль-сентябрь нехваткой мощностей для производства передовых чипов и ухудшением работы цепочек поставок. При этом, по его словам, проблема не связана с работой партнёров или поставщиков.

Как отметил глава Apple, компания столкнулась с «невероятно сильным» циклом продаж iPhone и Mac, из-за чего спрос оказался выше ожиданий компании.

Apple намерена удешевить часть комплектующих из-за подорожавших чипов памяти

Дополнительное давление на расходы оказывает подорожание чипов памяти на фоне бума ИИ. По словам Тима Кука, в III квартале Apple уже заплатила за неё больше, чем кварталом ранее, а до конца сентября затраты вырастут ещё сильнее.

Компания рассчитывает частично компенсировать рост расходов за счёт накопленных запасов компонентов и удешевления некоторых других комплектующих. Однако этот эффект будет временным, поскольку чипы памяти продолжат дорожать и после сентября, отметил Тим Кук.

Контекст

Ранее Apple отчиталась о рекордах за III квартал, который охватывает период с апреля по июнь. Согласно отчёту компании, выручка выросла на 16% год к году, до $109,4 млрд, а чистая прибыль увеличилась до $29,8 млрд. Больше всего денег компании принесли продажи iPhone.

Уже в сентябре Apple проведёт традиционную презентацию техники, на которой анонсирует iPhone 19 Pro и 19 Pro Max, а также свою первую раскладушку — iPhone Ultra. Новинки представит новый генеральный директор Джон Тернус, который сменит на посту Тима Кука.

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