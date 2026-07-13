Продажи новых iPhone могут стартовать уже 18 сентября — Apple готовит выпустить раскладушку за $3000

Продажи новых iPhone могут стартовать уже 18 сентября — Apple готовит выпустить раскладушку за $3000Впервые с 2011 года презентация пройдёт без Тима Кука — новинки представит Джон Тернус
В 2026 году осенняя презентация Apple может состояться 9 сентября 2026 года, считают в Forbes. Ожидается, что на мероприятии новый CEO компании Джон Тернус представит сразу два новых флагмана — iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra. В продажу новинки могут поступить 18 сентября.
Эксперты спорят о дате сентябрьской презентации Apple
Главный инсайдер Apple и аналитик Bloomberg Марк Гурман считает, что традиционная сентябрьская презентация Apple состоится во вторник, 8 сентября.
В Forbes возражают: накануне в США празднуют День труда, а компания традиционно не проводит презентации на следующий день после национальных праздников. В качестве самой вероятной даты издание называет 9 сентября.
Кроме того, это будет первое за 15 лет мероприятие Apple без Тима Кука — он покинет пост CEO 1 сентября. Новый продукт в 2026 году представит новый генеральный директор Джон Тернус.
Новые iPhone начнут продавать в середине сентября
Ожидается, что 9 сентября Джон Тернус наряду с другими новинками представит линейку iPhone 18 Pro и первый складной iPhone — по слухам, он выйдет под названием Ultra и с ценником от $2500 до $3000.
После презентации Apple будет придерживаться следующего графика:
- 11 сентября — старт предзаказов;
- 14 сентября — выход iOS 27;
- 18 сентября — официальные продажи новых смартфонов.