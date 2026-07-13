Продажи новых iPhone могут стартовать уже 18 сентября — Apple готовит выпустить раскладушку за $3000

В 2026 году осенняя презентация Apple может состояться 9 сентября 2026 года, считают в Forbes. Ожидается, что на мероприятии новый CEO компании Джон Тернус представит сразу два новых флагмана — iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra. В продажу новинки могут поступить 18 сентября.

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Эксперты спорят о дате сентябрьской презентации Apple

Главный инсайдер Apple и аналитик Bloomberg Марк Гурман считает, что традиционная сентябрьская презентация Apple состоится во вторник, 8 сентября.

В Forbes возражают: накануне в США празднуют День труда, а компания традиционно не проводит презентации на следующий день после национальных праздников. В качестве самой вероятной даты издание называет 9 сентября.

Кроме того, это будет первое за 15 лет мероприятие Apple без Тима Кука — он покинет пост CEO 1 сентября. Новый продукт в 2026 году представит новый генеральный директор Джон Тернус.

Новые iPhone начнут продавать в середине сентября

Ожидается, что 9 сентября Джон Тернус наряду с другими новинками представит линейку iPhone 18 Pro и первый складной iPhone — по слухам, он выйдет под названием Ultra и с ценником от $2500 до $3000.

После презентации Apple будет придерживаться следующего графика: