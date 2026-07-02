Apple выпустит 10 млн складных iPhone Ultra: ожидаемая стоимость устройства — $2500

Осенью 2026 года Apple представит свой первый складной iPhone Ultra, сообщает Nikkei Asia. По данным издания, компания планирует выпустить около 10 млн устройств, а их стоимость составит от $2500 до $3000 в зависимости от объёма памяти. Одновременно Apple готовит обновление линейки ноутбуков MacBook Pro.

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Apple выпустит 80 млн флагманских смартфонов до конца 2026 года

По данным источников, Apple увеличила план производства складного iPhone Ultra до 10 млн устройств. Ещё около 70 млн придётся на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Всего до конца года компания рассчитывает выпустить около 220 млн iPhone. При этом из-за дефицита комплектующих часть компонентов, предназначавшихся для iPhone 17, перенаправят на производство новых моделей.

Компания также готовит редизайн MacBook Pro

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в конце 2026 года Apple также представит обновлённый 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M6. Ноутбук сохранит текущий дизайн, при этом жизненный цикл процессора M6, как ожидается, окажется необычно коротким: компания не планирует выпускать версии M6 Pro и M6 Max.

Вместо этого Apple намерена быстро перейти к следующему поколению устройств. Уже в первой половине 2027 года MacBook Pro, по данным Гурмана, ждёт масштабный редизайн: ноутбуки станут тоньше и перейдут на чипы семейства M7.

Контекст

Ранее Марк Гурман сообщил, что Apple в конце 2026 – начале 2027 года выпустит премиальный MacBook Ultra. Гаджет получит сенсорный экран, OLED-дисплей и «динамический остров».

В 2027 году компания также может изменить дизайн базовых Apple Watch. Часы могут получить новые крепления для ремешков и увеличенный аккумулятор.