Прощание с эпохой Кука и ставка на агентов: конференция Apple WWDC 2026

В Купертино завершилась ежегодная конференция Apple для разработчиков WWDC 2026 (Worldwide Developers Conference 2026). Она стала последним выступлением Тима Кука в роли главы компании — в сентябре его место займет бывший глава аппаратного направления Джон Тернус. Презентация 2026 года стала попыткой доказать, что Apple не окончательно упустила гонку за решения на базе искусственного интеллекта. Зрителям показали новую Siri, интеграцию ИИ в системные приложения и заявили курс на сотрудничество со сторонними разработчиками.

Siri AI: рождение яблочного агента

Интерфейс ИИ-ассистента Siri AI

Главным анонсом WWDC 2026 стала Siri AI: Apple наконец превратила голосового помощника в полноценного ИИ-ассистента с доступом к системным приложениям и данным пользователя. В основу обновлённой Siri помимо разработок Apple легла модель Gemini от Google.

Теперь Siri работает по гибридному принципу: технически простые задачи решаются прямо на устройствах с мобильными чипами начиная с A17 Pro, а также на ноутбуках с процессорами M-серии. Сложные запросы уходят в защищенное облако Private Cloud Compute, куда Apple, по ее заверению, не имеет доступа. Это попытка найти компромисс и избежать сразу обоих рисков: недостаточной мощности устрйоств с одной стороны и риска утечки данных при облачной обработке запросов с другой.

С точки зрения пользовательского опыта Siri AI теперь работает как привычный ИИ-ассистент, за это отвечает Gemini в начинке. Нейросеть сможет видеть содержимое экрана, понимать контекст переписки и выполнять связку сложных действий между разными приложениями. Например, можно попросить найти билеты на концерт, сверить дату с календарем и тут же поставить напоминание — ассистент выполнит всю цепочку действий без дополнительных команд. Российские пользователи воспользоваться функцией не смогут из-за ограничений на работу Google Gemini и отсутствия русского языка среди поддерживаемых системой.

Разработчики расширили функции «Визуального интеллекта» (Visual Intelligence) — нейросети для распознавания объектов на экране. Этот ИИ будет работать в iOS, macOS и visionOS.

В iPhone нейросеть будет интегрирована непосредственно в камеру. Система сможет, например, определить блюдо по фотографии и оценить его калорийность, а еще распознает бумажный счет из ресторана и распределит сумму между гостями.

На десктопе для работы нейросети нужно вызвать меню поиска, выделить объект на экране или вызвать контекстное окно нажатием правой кнопки мыши. Фактически система получает возможность «видеть» документы, изображения и веб-страницы.

В гарнитуре Vision Pro, как обещают, достаточно посмотреть на интересующий объект и задать вопрос Siri AI — система проанализирует предметы в поле зрения пользователя и предоставит необходимую информацию.

Таким образом, расширение функции «Визуального интеллекта» превращает нейросеть в кросс-платформенный инструмент, способный анализировать окружающую среду (iPhone), рабочий экран компьютера (macOS) и дополненную реальность (visionOS). Apple заявляют, что создали бесшовный опыт взаимодействия с цифровым и физическим миром без необходимости подключать сторонние сервисы.

Несмотря на амбициозность решения, функция «Визуального интеллекта» пока вызывает вопросы. Во-первых, заявленные возможности технически уже давно реализуются сторонними нейросетевыми приложениями — отличие лишь в том, что Apple встраивает их в свою ОС. Во-вторых, пока невозможно оценить точность распознавания: как часто система будет ошибаться в подсчете калорий или насколько верно нейросеть интерпретирует объект на скриншоте. Наконец, интеграция в камеру iPhone и Vision Pro неизбежно поднимает вопросы конфиденциальности — придется ли пользователю платить за удобство постоянной передачей данных на серверы Apple. Без публичных тестов и независимых обзоров это выглядит скорее как маркетинговое обещание, чем революция в пользовательском опыте.

Новые функции, в привычных приложениях

Safari

Встроенный браузер от Apple научился логически группировать вкладки по темам и выполнять действия на веб-страницах по текстовому запросу пользователя. Например, пользователь может описать необходимое действие обычным языком вызвав Siri голосовой командой, а браузер самостоятельно выполнит нужную последовательность операций.

Дополняет Safari новая функция уведомлений Notify Me: она информирует пользователя об изменениях на избранных страницах. Например, о появлении билетов на концерт или изменении стоимости товара в магазине.

Функции выглядят как логичное развитие Safari в сторону более «умного» браузера, где он не просто отображает страницы, а помогает с действиями и отслеживанием изменений. Ключевой вопрос — насколько стабильно и точно будут работать такие функции в реальных условиях.

Приложение для паролей теперь способно самостоятельно менять скомпрометированные ключи доступа на сайтах. По мнению специалистов из MacRumors это закрывает огромную дыру в безопасности для тех, кто ленится менять пароли вручную и автоматизирует процесс практически полностью.

В приложении «Фото» появилась функция «Пространственного кадрирования» (Spatial Reframing). Нейросеть анализирует двухмерное изображение, определяет расстояние между объектами на снимке и при необходимости достраивает недостающие области кадра. Это позволяет менять перспективу кадра уже после создания фотографии.

Эксперты отзываются о функции сдержанно-положительно. Эксперты портала Tom's Guide называют «Пространственное кадрирование» самой впечатляющей ИИ-новинкой WWDC 2026: функция позволяет менять перспективу и «не нужно больше нервничать, подбирая идеальную позицию для снимка». Журнал Cult of Mac отмечает, что инструменты дорисовки и смены перспективы показывают «реальный потенциал» и могут заметно улучшить фото, которое было «почти великолепно».

Image Playground: генерация изображений

Интерфейс приложения для создания изображений Image Playground

Приложение Image Playground для создания изображений с помощью искусственного интеллекта получило поддержку фотореалистичной генерации и новые инструменты редактирования. Теперь пользователи могут выделять отдельные объекты или участки изображения и изменять их с помощью текстовых запросов, не затрагивая остальную сцену. Кроме того, в приложение интегрировали ChatGPT. Пользователи смогут создавать изображения в дополнительных стилях и использовать более широкий набор инструментов генерации.

Пользователи и эксперты оценивают Image Playground сдержанно: многие отмечают низкое качество результатов, однообразие стилей и проблемы с точностью (например, руки с шестью пальцами, неправильное позиционирование объектов). Reddit-пользователи сравнивают его с «Memoji в 3D, только хуже» и отмечают, что это самый разочаровывающий генератор изображений, который выглядит как детское приложение. Другие пользователи пишут, что это «игрушка для экспериментов», а не основная функция Apple Intelligence или замена профессиональным генераторам изображений; подходит для создания аватаров и быстрых визуалов для соцсетей, но не для серьезных задач. В целом, Image Playground — простой и бесплатный инструмент для экспериментов и бытовых сценариев, но пока не заменяет продвинутые сторонние генераторы изображений.

Визуальные изменения и улучшение работы ОС

Помимо развития ИИ-функций, Apple уделили большое внимание оптимизации операционных систем. Вице-президент по управлению ОС Стейси Форд сообщила, что в iOS 27 и macOS 27 Golden Gate будет ускорена работа ряда ключевых функций:

запуск приложений стал быстрее до 30%;

загрузка фотографий — до 70%;

передача файлов через AirDrop — до 80%.

Впрочем, насколько эти улучшения окажутся заметны на практике, станет понятно только после выхода финальных версий систем осенью 2026 года. Пока пользователям доступны лишь бета-версии, а заявленные показатели основаны на внутренних тестах Apple.

Apple также доработала в iOS 27 интерфейс «Жидкое стекло» (Liquid Glass). Пользователи смогут самостоятельно регулировать степень прозрачности элементов системы: от выраженного стеклянного эффекта до более привычного плоского оформления. Иконки приложений стали визуально объёмнее благодаря использованию нескольких слоев изображения.

В macOS оформление стало более единообразным. Все окна получили одинаковые скругленные углы, а боковые панели теперь растягиваются на всю высоту приложения.

Отдельно отметим политику поддержки ОС на предыдущих моделях Apple: iOS 27 получат даже iPhone 11(2019) и SE (2020). При этом самые требовательные ИИ-функции (обработка речи и работа локальных ИИ-моделей) будут доступны только на гаджетах с чипами M3, M4 и A19 Pro. Речь идет о большинстве компьютеров Mac, выпущенных с конца 2023 года и оснащенных процессорами M3 или M4, а также iPad Pro с чипом M4 (2024 год), iPad Air с M3 (2025 года) и смартфонах iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max (также 2025 года).

Фактически компания впервые настолько явно разделяет возможности не по версии операционной системы, а по вычислительной мощности устройства.

Детские аккаунты: возможность тонкой настройки и новые контакты с разрешения родителей

Интерфейс инструментов родительского контроля

Отдельный блок презентации был посвящен безопасности детей и развитию инструментов родительского контроля. При настройке нового устройства можно сразу создать детский аккаунт с возрастными ограничениями и защитой от нежелательного контента. Если ребенок уже пользуется «яблочным» устройством, существующую учетную запись также можно перевести в детский режим.

В Safari появилась возможность одобрять доступ к отдельным сайтам, а в «Экранном времени» — устанавливать ограничения не только для приложений на телефоне, но и для целых категорий программ. Например, можно разрешить игры на один час в день по будням, ограничить использование социальных сетей до 30 минут, но не устанавливать лимиты для образовательных сервисов.

Для скачивания новых программ ребенок должен запросить электронное разрешение у родителя.

Apple также расширила систему защиты от нежелательного контента. Если ребенку отправят изображение с обнаженными телами, система автоматически размоет его и предупредит о содержимом. Аналогичная защита работает и во время видеозвонков FaceTime.

Еще одно нововведение касается контактов. Родители смогут настроить устройство так, чтобы ребенок не мог самостоятельно добавлять новые номера в адресную книгу. Запрос на добавление контакта также как с приложениями сначала отправится на подтверждение взрослому, и только после одобрения новый контакт появится в списке контактов.

Важным шагом для экосистемы стало и то, что Apple предоставила сторонним разработчикам специальный API (Application Programming Interface) для внедрения функций родительского контроля в свои приложения. Ранее подобные возможности были доступны только встроенным средствам iOS. Теперь же разработчики любых приложений — от игр и соцсетей до образовательных платформ и мессенджеров — смогут интегрировать вызов родительского одобрения прямо в свой интерфейс. Это делает родительский контроль более бесшовным и универсальным, не заставляя родителей переключаться между десятком разных приложений с разными настройками. API работает в связке с «Экранным временем» и детскими учетными записями Apple, обеспечивая единую политику безопасности на всей системе.