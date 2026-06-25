8 сервисов для продуктивности, которые рекомендуют топ-менеджеры

Чтобы рутина не съедала рабочую неделю, топ-менеджеры собирают личные системы из ИИ-помощников, сервисов для встреч, диктофонов и платформ для прототипирования. В обзоре Russian Business — рекомендации от CEO российских компаний: какие приложения использовать и какие задачи закрывать с их помощью. Идеальный сценарий — собрать удобную систему под себя, чтобы экономить до нескольких часов в неделю.

Сервисы для продуктивности, которые используют топ-менеджеры

Claude

Claude — ИИ-сервис американской компании Anthropic, который работает как чат: в него можно ввести вопрос или задачу, а также загрузить документ, таблицу, PDF или изображение. В ответ сервис выдаёт текст: объяснение, краткое резюме, черновик, список идей или другой результат по запросу.

Генеральный директор компании по разработке программного обеспечения Napoleon IT и сооснователь образовательной программы AI Talent Hub Павел Подкорытов использует Claude как рабочую среду для хранения и обработки проектов, куда попадают материалы по встречам, договорённости и повторяющиеся задачи.

Лайфхак.Настроить в Claude ИИ-скиллы для выполнения типовых задач. Если нужно часто готовить презентации, чтобы каждый раз заново не объяснять структуру, стиль, требования к источникам и формат подачи.

Оценка эксперта. Claude экономит время при работе с повторяющимися задачами: можно один раз описать порядок работы и использовать его при запуске новой задачи. Полезно для работы с презентациями и отчётами, а также при подготовке к встречам и во время анализа материалов по проекту.

Plaud.ai — сервис и устройство-диктофон для записи встреч, звонков и переговоров, разработанный в Китае в 2021 году. Запись можно перевести в текст, а затем получить краткое резюме, список договорённостей или интеллект-карту; сервис принимает аудио и видеофайлы, включая MP3, MP4, WAV и AAC.

Генеральный директор компании Napoleon IT Павел Подкорытов с помощью Plaud.ai записывает звонки, онлайн-встречи и очные переговоры. Эксперт пользуется программной версией сервиса и отдельным устройством-диктофоном.

Лайфхак. Не оставлять договорённости в записи, а сразу после встречи сделать расшифровку. ИИ сделает резюме: что обсудили, о чём договорились, какие задачи появились и что важно не забыть. В итоге встреча превращается не в архив на потом, а в готовый список задач.

Оценка эксперта. После встречи не нужно держать в памяти, кто что пообещал, какие решения были приняты и на каком этапе остановилась команда.

МТС Линк

МТС Линк — российская платформа для командной работы: в ней есть онлайн-встречи, корпоративные чаты, доски, задачи, документы, диск и почта. Встроенный ИИ-помощник может делать расшифровку и резюме встреч, а также кратко пересказывать длинные обсуждения в чатах.

Директор по маркетингу коммуникационной платформы МТС Линк Любовь Смертина использует МТС Линк как единую рабочую среду для своей команды. Всё обсуждение остаётся в проектном чате: ИИ-помощник учитывает переписки и прошедшие встречи и помогает вернуться к нужному моменту.

Лайфхак. Создать в корпоративном мессенджере группы и чаты под каждый проект, чтобы звонить сразу всем участникам, а после встречи получать резюме обсуждения и переводить его в список конкретных задач.

Оценка эксперта. МТС Линк сокращает количество переключений между сервисами. Команде не нужно отдельно искать ссылку на созвон, чат, доску, задачи и итоги обсуждения: основные элементы работы собраны на одной платформе.

Источник: генерация

ChatGPT

ChatGPT — ИИ-сервис американской компании OpenAI, который работает как чат: в него можно ввести вопрос или задачу, а также загрузить документ, таблицу, презентацию, PDF или изображение. Сервис поддерживает распространённые форматы файлов, включая DOCX, PPTX, PDF, TXT, XLSX, CSV и изображения PNG, JPEG и GIF.

Директор по маркетингу платформы МТС Линк Любовь Смертина использует ChatGPT для первичной обработки идей: фиксирует мысль в свободной форме, а затем просит сервис привести её в порядок, чтобы быстро получить план текста, тезисы для выступления или основу исследования.

Лайфхак. Использовать ChatGPT для подготовки промптов на основе необработанных мыслей. Он помогает привести сырую мысль в понятную формулировку, которую затем можно использовать как готовый промпт для других нейросетей.

Оценка эксперта. ChatGPT экономит время на старте задачи, когда сложнее всего сформулировать, что именно нужно получить.

Алиса AI

Алиса AI — ИИ-ассистент «Яндекса», который работает в формате чата и помогает с текстами, вопросами, идеями и задачами по коду. Сервис также умеет работать с изображениями и видео через Yandex ART: создавать визуалы и анимировать фото.

Генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев использует Алису AI для первичного разбора идей, документов и управленческих решений. В сервис можно загрузить материал и попросить указать на недостатки и подсказать, какие трудности могут возникнуть у команды при работе над задачей.

Лайфхак. ИспользоватьАлису AI как собеседника для рассуждений. Онапомогает взглянуть на материал критически: где не хватает аргументов и какие сценарии стоит проверить заранее.

Оценка эксперта. На первичном анализе и подготовке материалов Алиса AI экономит от десятков минут в день до нескольких часов. Сервис помогает быстрее увидеть пробелы в логике и улучшить черновик решения.

Claude Code

Claude Code — инструмент американской компании Anthropic для разработчиков, который работает с кодом через терминал, редактор кода, браузер и другие среды. Он может прочитать проект, внести правки, запускать команды и помогать собирать, исправлять и проверять код по текстовой задаче.

Генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев использует кодовые ИИ-агенты, включая Claude Code, когда нужно быстро понять, насколько техническая идея реализуема.

Лайфхак. Описать задачу для Claude Code и попросить собрать первый вариант решения или показать возможные ограничения. Это помогает понять, стоит ли передавать идею в полноценную разработку.

Оценка эксперта. Claude Code сокращает путь от обсуждения идеи до её проверки. Команда получает черновой прототип задуманного продукта для того, чтобы постановка задачи разработчикам стала понятнее и нагляднее.

Источник: генерация

SourceCraft Code Assistant

SourceCraft Code Assistant — ИИ-помощник для разработчиков от Yandex Cloud (подразделение компании «Яндекс»). Он помогает писать и проверять код, разбираться в документации, готовить тесты, создавать хранилища кода и запускать приложения в Yandex Cloud.

Генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев называет SourceCraft Code Assistant инструментом, который ускоряет работу инженерных команд, когда задачи связаны не только с кодом, но и с настройкой облачных сервисов.

Лайфхак. ИспользоватьSourceCraft Code Assistant, чтобы не искать вручную нужные команды в документации. Если действие уже выполнено в консоли, сервис помогает оформить его как готовую команду — её можно сохранить, повторить позже или передать другому участнику команды.

Оценка эксперта. SourceCraft Code Assistant экономит время на рутинных инженерных шагах: поиске нужной команды, сверке с документацией, переносе действий из ручного режима в управляемый. Команде проще повторять и проверять такие операции.

VibeCraft

VibeCraft — ИИ-сервис Yandex B2B Tech (подразделение «Яндекса») для создания сайтов и веб-приложений по текстовому описанию. Пользователь описывает идею словами, ИИ уточняет детали, а сервис помогает собрать первый вариант сайта, CRM-системы, трекера, опроса, онлайн-игры или другого веб-приложения.

Генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев использует VibeCraft, чтобы быстрее понять, как будет работать будущий сервис, какие шаги лишние, чего не хватает и стоит ли вкладывать ресурсы в дальнейшую разработку.

Лайфхак. До полноценной разработки описать идею словами и собрать первый прототип, который уже можно показать команде.

Оценка эксперта. VibeCraft сокращает путь от идеи к проверке. Вместо обсуждения абстрактной концепции команда быстрее получает черновой вариант продукта и понимает, что нужно изменить до начала полноценной разработки.

Источник: генерация

Как собрать сервисы в единую экосистему

Ещё один лайфхак от опрошенных Russian Business экспертов — связать приложения и сервисы между собой:

● Руководитель блока «Цифровой Бизнес» управляющей компании «Альфа-Капитал» Антон Граборов выстраивает работу вокруг агентного ИИ-ассистента, подключённого к почте, календарю, файлам, мессенджеру и сервисам видеовстреч. ИИ-ассистент помогает готовиться к планёркам, разбирать встречи, собирать сводки по проектам и проводить исследовательскую работу. ● Генеральный директор компании Napoleon IT Павел Подкорытов использует связку Claude, Plaud.ai, календаря, почты и Telegram. Встречи записываются, переводятся в текст и попадают в нужный проект. Затем ИИ помогает выделить решения и задачи. Благодаря этому история проекта не распадается на отдельные заметки и сообщения: к обсуждениям можно вернуться через несколько недель или даже месяцев. По оценке Павла Подкорытова, связка Plaud.ai и Claude экономит ему около 2–3 часов в день. ● Генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев использует ИИ, чтобы быстрее разбираться во внутренних материалах компании: библиотеке знаний, трекере, документации, чатах и инженерных решениях. В большой команде один и тот же процесс может быть описан в нескольких местах, а старые инструкции — расходиться с новыми. ИИ помогает быстрее найти нужный документ и заметить такие расхождения.

А руководитель блока «Цифровой Бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов выделяет четыре принципа, которые помогают получать от ИИ-сервисов больше пользы:

Передавать ИИ повторяющиеся процессы : подготовку к планёрке, разбор встречи, анализ отчёта, черновик публичного текста.

: подготовку к планёрке, разбор встречи, анализ отчёта, черновик публичного текста. Настраивать сервисы под свои задачи : один раз описать правила работы, источники, формат ответа и требования к результату.

: один раз описать правила работы, источники, формат ответа и требования к результату. Собирать сервисы в единую систему : почта, календарь, файлы, мессенджер и встречи должны быть связаны через один рабочий инструмент.

: почта, календарь, файлы, мессенджер и встречи должны быть связаны через один рабочий инструмент. Следить за энергией, а не только за календарём: сон, восстановление и физическая нагрузка влияют на качество решений так же сильно, как рабочие инструменты.

Опрошенные Russian Business эксперты сходятся в одном: начинать стоит не с установки новых сервисов, а с выбора конкретной задачи, которая забирает больше всего времени. Внедряя один сервис за другим, получится выстроить систему, оптимизировать процессы и повысить продуктивность своей работы.