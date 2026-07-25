Стример — кто такой и сколько он зарабатывает в 2026 году

Стример — это создатель контента, который ведёт прямые трансляции в интернете: играет в видеоигры, общается со зрителями, показывает события из жизни или комментирует турниры. Главное отличие стриминга от заранее записанного контента — работа в реальном времени.

Стримеры ведут эфиры на стриминговых и видеоплатформах — сервисах, где авторы могут создавать собственные каналы и общаться с аудиторией через чат. Многие платформы также предлагают инструменты монетизации, однако доступ к ним обычно зависит от выполнения установленных требований.

Внутри платформы стример может зарабатывать на платных подписках, показе рекламы, сообщениях и виртуальных подарках от зрителей, а на некоторых сервисах — получать выплаты по партнёрским программам. Отдельный источник дохода — рекламные интеграции и другие контракты с брендами, которые стример заключает напрямую или через агентство.

Twitch остаётся крупнейшей площадкой для игровых трансляций и одной из платформ, на которых стриминг превратился в массовую индустрию. По данным отчёта Stream Hatchet, которые приводит Statista, в 2025 году на Twitch пришлось 52,8% времени просмотра среди отслеживаемых сервисов. Второе место занял YouTube Gaming с долей 24,3%, третье — Kick с 12,4%.

В России наряду с международными сервисами развивается «VK Видео Live» — российская стриминговая платформа, интегрированная с «VK Видео». Некоторые авторы ведут каналы сразу на нескольких площадках, а фрагменты эфиров публикуют в формате коротких роликов в социальных сетях, чтобы привлекать новую аудиторию.

На старте стримеры часто развивают канал самостоятельно: проводят трансляции, собирают аудиторию и подключают доступные способы монетизации. При этом встроенные инструменты платформы обычно становятся доступны только после выполнения установленных требований, а донаты могут поступать через сторонние сервисы.

По мере роста аудитории у автора могут появиться рекламные интеграции и коллаборации, а развитие личного бренда становится важнее. Часть стримеров продолжает работать самостоятельно, другие обращаются к менеджерам, talent- и инфлюенс-агентствам или продюсерским центрам. Они могут искать рекламодателей, вести переговоры с брендами, сопровождать сделки и помогать автору развиваться как медийной личности.

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Стриминг по-прежнему тесно связан с видеоиграми, а гейминг остаётся одним из ключевых сегментов рынка. Среди востребованных форматов — трансляции по популярным соревновательным играм, киберспортивные турниры и развлекательные шоу вокруг гейминга.

На игровые категории приходится около 78% времени просмотра Twitch. При этом это ещё и высококонкурентный сегмент, поясняет исполнительный директор инфлюенс-маркетингового агентства Streamers Alliance Владислав Валов. По данным TwitchTracker, в 2025 году ежемесячно на платформе выходили в эфир в среднем около 6,9 млн каналов, а популярные игры могут одновременно транслировать тысячи авторов.

В русскоязычном сегменте Twitch среди игровых категорий по времени просмотра лидируют Counter-Strike и Dota 2, показывают данные аналитического сервиса SullyGnome за период с 24 января по 22 июля 2026 года. Однако новичку трудно привлечь внимание зрителей в популярных категориях, если он не даёт им дополнительной причины выбрать именно его эфир, объясняет основатель рекламного агентства по работе со стримерами Gamers Club Agency Диана Симон.

Чтобы личные игровые каналы росли, нужно либо реально хорошо играть, либо уметь превращать игру в шоу — через юмор, мемность, реакцию, харизму.

Отдельный сегмент игрового стриминга — трансляции киберспортивных турниров и матчей. По оценке генерального директора инфлюенс-маркетингового агентства Streamers Alliance Владислава Валова, такие эфиры особенно привлекательны для рекламодателей благодаря ценности их аудитории, а заметную роль в финансировании сегмента играют букмекерские компании, которые выступают спонсорами команд, турниров и трансляций.

Образовательные стримы чаще встроены в другие форматы — разговорные, творческие, научно-технические, лайфстайл или игровые.

Однако в последние годы стриминг всё дальше отходит от модели «человек играет — зрители смотрят». Растёт популярность форматов, построенных вокруг личности автора и его общения с аудиторией. Среди них:

По оценке сооснователя платформы монетизации контента Uplify Александра Корнева, разговорные трансляции относятся к наиболее доходным форматам стриминга. В лайфстайл- и экспертных категориях CPM рекламных размещений в России в 2026 году может составлять 400–600 рублей за тысячу просмотров, тогда как в игровом сегменте — около 150–450 рублей. Эти диапазоны отражают оценку эксперта и могут различаться в зависимости от аудитории, площадки и условий рекламной кампании.

По оценке генерального директора инфлюенс-маркетингового агентства Streamers Alliance Владислава Валова, IRL (сокращение от in real life, «в реальной жизни»), наряду с разговорными трансляциями, остаётся одной из главных зон роста стриминга. Начать такой эфир технически проще, чем студийную трансляцию: на старте может быть достаточно смартфона и устойчивого подключения к интернету. Зрителей формат привлекает эффектом живого присутствия и непредсказуемостью происходящего.

Сооснователь платформы монетизации контента Uplify Александр Корнев также называет Just Chatting и IRL одними из наиболее перспективных форматов. По его словам, в таких эфирах аудиторию привлекает прежде всего личность автора, а рекламные интеграции выглядят естественнее. У отдельных каналов донаты могут обеспечивать 50–70% дохода, однако это оценка эксперта, а не средний показатель по рынку.

Основатель и CEO рекламного агентства Gamers Club Agency Диана Симон считает образовательный контент и IRL устойчивыми, но всё ещё нишевыми направлениями. В пример она приводит стримы по программированию: такие эфиры могут собрать лояльную аудиторию, однако без сильной личности, необычной подачи или яркой концепции им трудно привлекать большое число зрителей. По оценке Симон, аудитория приходит на стриминговые платформы прежде всего за развлечением, эмоциями и общением.

Творческие стримы — ещё одно растущее направление. По словам менеджера проекта «VK Видео Live» Андрея Фролова, на платформе особенно быстро растёт аудитория музыкальных эфиров, в которых авторы создают треки или исполняют каверы, трансляций разработки игр и программного обеспечения, а также образовательно-развлекательного контента. По внутренним данным «VK Видео Live», по итогам 2025 года наибольший прирост аудитории показали лайфстайл- и творческие категории, хотя игровой контент по-прежнему остаётся её базовым ядром.

Мы фиксируем взрывной интерес к косплей-крафтам, где мастера показывают процесс создания костюмов, и даже к образовательно-развлекательным форматам вроде прямых эфиров из Московского зоопарка. Андрей Фролов Менеджер стриминговой платформы «VK Видео Live»

Основатель и CEO рекламного агентства Gamers Club Agency Диана Симон считает, что делить рынок только по форматам контента уже не имеет большого смысла. Ключевую роль, по её словам, играют сам стример и его комьюнити. Если вокруг автора сформировалось взрослое, вовлечённое и лояльное сообщество, его можно монетизировать независимо от того, что происходит в эфире.

В пример Симон приводит популярного российского стримера VooDooSh, который сумел собрать аудиторию вокруг нишевой серии игр Heroes of Might and Magic. По оценке эксперта, вокруг его эфиров сформировалось устойчивое ядро зрителей, включая постоянных донатеров, которое обеспечивает каналу стабильную поддержку и доход.

По словам основателя и CEO инфлюенс-агентства «Нектар» Марии Пчёлкиной, на Twitch зрители приходят прежде всего ради личности стримера. Поэтому автор может свободно менять форматы: сегодня общаться с аудиторией в Just Chatting, завтра играть, а послезавтра вести IRL-трансляцию.

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Сколько зарабатывают стримеры в России и как оформить доход

Из чего складывается доход стримера: четыре основных источника

Платежи зрителей — донаты, платные сообщения и виртуальные подарки, которые аудитория отправляет во время эфира, чтобы поддержать автора, задать вопрос, передать привет или выделить своё сообщение в чате. Платные подписки — встроенный способ монетизации на стриминговых платформах. Зритель регулярно платит за подписку на канал и получает дополнительные возможности, например уникальные эмодзи, значки, закрытый контент или доступ к отдельным чатам. Набор привилегий и доля, которую получает автор, зависят от платформы и условий её партнёрской программы. Реклама — доход от показов рекламы внутри платформы, разовых интеграций с брендами, долгосрочных спонсорских контрактов и продаж по партнёрским ссылкам или промокодам. Собственные товары и услуги — мерч, платный контент и другие коммерческие проекты, которые автор развивает вокруг своего канала и аудитории.

Сколько можно заработать: уровни дохода стримеров

Платные подписки — один из встроенных способов заработка на Twitch, однако для российских стримеров его возможности ограничены. Из-за санкций и проблем с платёжной инфраструктурой многие авторы не могут получать выплаты на счета российских банков.

По словам основателя инфлюенс-агентства «Нектар» Марии Пчёлкиной, деньги продолжают накапливаться в кабинетах стримеров, но вывести их напрямую они не могут. У её супруга, стримера Алексея PCH3LK1N Пчёлкина, таким образом накопилось около 6000 $, а у некоторых топовых авторов — десятки тысяч долларов.

Часть стримеров использует зарубежные счета или посредников, однако изменение страны и платёжных данных может привести к дополнительной проверке или приостановке выплат, предупреждает Пчёлкина.

На российских платформах получить деньги технически проще, но доход от платных подписок там обычно ниже, отмечает основатель и CEO Gamers Club Agency Диана Симон. Поэтому платформенная монетизация для российских авторов чаще становится дополнительным источником заработка. Основным способом поддержки стримеров остаются донаты, считает генеральный директор Streamers Alliance Владислав Валов.

У крупных стримеров донаты доходят до 200 тысяч рублей в месяц и выше. Владислав Валов Исполнительный директор Streamers Alliance

По оценке сооснователя платформы монетизации контента Uplify Александра Корнева, у небольших и средних стримеров донаты могут обеспечивать от 20 до 60% дохода от трансляций. Размер поступлений зависит от вовлечённости аудитории и того, как автор работает с этим способом монетизации.

Стример Елизавета, которая ведёт трансляции под псевдонимом Iceicell, также называет донаты важной частью своего дохода, хотя заранее предсказать их размер трудно.

Мой самый крупный донат до боли банальный: мне перевели 101 000 рублей одним донатом со словами: «Добавь меня в Steam, хочу поиграть вместе». Елизавета Iceicell Стример

У части крупных стримеров донаты могут отходить на второй план: чем больше рекламных контрактов получает автор, тем меньше его доход зависит от переводов зрителей. При этом объём донатов определяется не только размером аудитории, но и тем, как стример работает с этим форматом, отмечает основатель и CEO Gamers Club Agency Диана Симон. Одни авторы мотивируют зрителей марафонами, аукционами и другими игровыми механиками, другие почти не призывают переводить деньги, но получают значительные суммы благодаря лояльному сообществу.

У коммерчески активных стримеров рекламные интеграции могут обеспечивать 30–60% дохода, оценивает сооснователь платформы монетизации контента Uplify Александр Корнев.

Однако спрос на рекламу меняется в течение года. По наблюдениям Симон, число интеграций растёт перед 23 Февраля и 8 Марта, в мае, во время подготовки к учебному году в августе и сентябре, а также с ноября по декабрь. Меньше заказов обычно приходится на январь, первую половину февраля и значительную часть лета, когда часть брендов перераспределяет бюджеты в офлайн-каналы.

Доходы стримера почти никогда не бывают полностью стабильными. В один месяц донаты могут принести условные 100 тысяч рублей, в другой — в разы меньше. Реклама идёт волнами. Подписки зависят от платформы и её ограничений. Мария Пчёлкина Основатель инфлюенс-агентства «Нектар»

Стример Сергей Крэй также отмечает, что его заработок заметно меняется от месяца к месяцу. По его словам, в разные периоды он получал от 50 тысяч до 300 тысяч рублей — в зависимости от активности аудитории и количества рекламных интеграций.

Частично сгладить колебания дохода помогают марафоны, специальные эфиры и другие форматы, которые вовлекают зрителей и укрепляют сообщество вокруг канала, отмечает Пчёлкина.

Число подписчиков мало говорит о заработке стримера: подписка на канал не означает, что человек регулярно смотрит эфиры, участвует в жизни сообщества или готов поддерживать автора деньгами. Более показателен средний онлайн — число зрителей, которые одновременно смотрят трансляцию. Однако рекламодатели всё чаще оценивают также уникальный охват, глубину просмотра и вовлечённость аудитории.

У начинающих авторов со средним онлайном до 20–50 зрителей основными источниками дохода обычно остаются донаты и платные подписки. По оценке сооснователя платформы монетизации контента Uplify Александра Корнева, такой стример может получать от нуля до 20 тысяч рублей в месяц. На этом уровне трансляции чаще остаются хобби с перспективой роста.

Когда вокруг автора формируется стабильное сообщество из 50–300 одновременных зрителей, появляются первые рекламные интеграции. Корнев оценивает заработок таких стримеров в 30–120 тысяч рублей в месяц. Одновременно могут возникнуть расходы на монтаж, оформление канала и помощь менеджера, поэтому весь полученный доход не всегда остаётся у автора.

«Стриминг перестаёт быть хобби, когда приходят первые рекламодатели и ты подписываешь контракт. В этот момент ты обязан выполнять его условия, чтобы получить деньги. Грубо говоря, начинаешь ходить на работу и делать то, что должен по контракту». Алексей Пчёлкин PCH3LK1N, стример

Следующий заметный рубеж — около тысячи постоянных зрителей. Генеральный директор Streamers Alliance Владислав Валов считает, что на этом уровне стриминг уже может становиться полноценной профессией, а основная часть заработка постепенно смещается в сторону рекламы и спонсорских контрактов.

По оценке Корнева, авторы со средним онлайном от тысячи зрителей могут получать 200–700 тысяч рублей в месяц и больше. Валов оценивает заработок стримеров с аудиторией 1–2 тысячи одновременных зрителей вплоть до 1 млн рублей. Разница объясняется нишей, активностью рекламодателей и условиями конкретных контрактов.

При среднем онлайне в 3–4 тысячи зрителей доход стримера, по оценке Валова, начинается примерно от 1 млн рублей в месяц, а при 5 тысячах и более может превышать 3 млн рублей. На этом уровне основную роль играют регулярные интеграции и долгосрочные контракты с крупными брендами, в том числе букмекерскими компаниями.

Недельное размещение с полным брендированием эфира и несколькими голосовыми интеграциями может стоить от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, а долгосрочный контракт — приносить автору от 3–5 млн рублей в месяц и выше, оценивает Валов. Донаты, подписки и собственные проекты дополняют этот доход.

Для лидеров рынка стриминг превращается в медиабизнес. Вместе с выручкой растут расходы на продакшен, технику, редакторов, монтажёров, менеджеров, юристов и налоги. Крупные авторы чаще запускают полноценные шоу, приглашают гостей и создают дополнительные рубрики: часть затрат оплачивают спонсоры, часть — сам стример.

Одинаковый онлайн не гарантирует одинакового заработка. Основатель и CEO Gamers Club Agency Диана Симон отмечает, что многое зависит от качества менеджмента, условий рекламных контрактов и коммерческой активности автора. Менеджер проекта «VK Видео Live» Андрей Фролов добавляет, что средний онлайн сам по себе уже не отражает успешность канала: из-за накруток платформы и рекламодатели всё внимательнее смотрят на уникальных зрителей, глубину просмотра и активность аудитории в чате.

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Ориентиры по доходам стримеров в зависимости от среднего онлайна*

Уровень стримера Средний онлайн Ориентир по доходу в месяц Основные источники дохода Начинающий автор До 50 зрителей 0–20 тыс. рублей Донаты, платные подписки Стример с растущим сообществом 50–300 зрителей 30–120 тыс. рублей Донаты, подписки, первые рекламные интеграции Профессиональный стример 1–2 тыс. зрителей 200–700 тыс. рублей и выше; по другой оценке — до 1 млн рублей Рекламные интеграции, спонсорство, подписки и донаты Крупный стример 3–4 тыс. зрителей От 1 млн рублей Долгосрочные рекламные контракты, регулярные интеграции, донаты и собственные проекты Топовый автор От 5 тыс. зрителей От 3 млн рублей и выше Долгосрочные контракты с крупными рекламодателями, интеграции, донаты и собственные проекты * Оценки основаны на комментариях сооснователя платформы монетизации контента Uplify Александра Корнева и генерального директора Streamers Alliance Владислава Валова. Названия уровней условны. Для каналов со средним онлайном от 300 до 1 тыс. зрителей эксперты не дали отдельной оценки. Указанные суммы — ориентиры, а не гарантированный заработок или чистая прибыль. Доход стримеров с одинаковым средним онлайном может различаться в зависимости от ниши, вовлечённости и платёжеспособности аудитории, качества менеджмента, условий рекламных контрактов и количества интеграций. Из полученной суммы автор также уплачивает налоги, оплачивает технику, продакшен и работу команды. Миллиарды долларов на чужих играх: история Valve Как создатель культовых игр перепрошил бизнес и превратил Steam в свой главный продукт Читайте также Как оформить доход стримера: налоги и требования закона Доходы от стриминга нужно учитывать и облагать налогом. По словам сооснователя Юридического центра для блогеров и агентств и юриста Ассоциации блогеров и агентств Анастасии Измайловой, подходящий статус зависит от размера заработка, планов автора и того, работает ли он самостоятельно или собирает команду. При годовом доходе до 2,4 млн рублей стример может применять налог на профессиональный доход, если у него нет работников по трудовым договорам и его деятельность соответствует требованиям режима. Налог составляет 4% с поступлений от физических лиц и 6% — от организаций и ИП. Отчётность сдавать не нужно, но каждое облагаемое поступление необходимо регистрировать в приложении «Мой налог» и оформлять чеком. Если годовой доход превышает 2,4 млн рублей, автор теряет право на НПД. Для продолжения коммерческой деятельности ему необходимо выбрать другой статус и налоговый режим — например, зарегистрировать ИП и применять УСН или, при соблюдении установленных условий, АвтоУСН. ИП или компания также понадобятся, если стример планирует нанимать сотрудников по трудовым договорам. Отдельный вопрос — налогообложение донатов. По словам Измайловой, безвозмездный перевод от зрителя может считаться денежным подарком, если отправитель ничего не получает взамен. «С доната не платим налог, если мы взамен доната ничего не делаем». Анастасия Измайлова Сооснователь Юридического центра для блогеров Однако само название «донат» не освобождает поступление от налога. Значение имеют фактические условия перевода и его связь с деятельностью стримера. Если зритель получает упоминание в эфире, выделение сообщения, доступ к закрытому контенту, место в рейтинге донатеров или другую привилегию, перевод уже может считаться оплатой услуги. Рекламные интеграции, выплаты по партнёрским программам, платные подписки и поступления от стриминговых платформ относятся к доходам от деятельности автора и должны учитываться в соответствии с выбранным налоговым режимом. Одной из самых рискованных практик Измайлова называет попытки скрыть заработок: получать деньги на карты родственников, не учитывать часть поступлений или искусственно распределять доход между несколькими ИП. Банки могут запросить документы об экономическом смысле таких операций или ограничить их при возникновении подозрений. Проблема не в использовании личной карты, а в сокрытии дохода. Самозанятый может получать деньги на собственную карту, но обязан отражать облагаемые поступления в приложении «Мой налог» и выдавать чеки. Стримерам также важно хранить документы, подтверждающие происхождение денег и условия сотрудничества: договоры с рекламодателями и платформами, акты, чеки и отчёты платёжных сервисов. Конкретный набор документов зависит от налогового режима и характера сделки, однако отсутствие учёта может затруднить подтверждение доходов и расходов при проверке. Важно По словам сооснователя Юридического центра для блогеров и агентств и юриста АБА Анастасии Измайловой, в 2026 году стримерам особенно важно учитывать несколько требований законодательства. Маркировка рекламы. Рекламную интеграцию необходимо зарегистрировать через оператора рекламных данных, получить идентификатор erid и разместить пометку «Реклама» со сведениями о рекламодателе или ссылкой на страницу с такой информацией. Кто именно оформляет маркировку — стример, рекламодатель или агентство, — стороны определяют в договоре. Регистрация в реестре Роскомнадзора. Если аудитория страницы или канала в социальной сети превышает 10 тыс. пользователей, владелец должен передать сведения в Роскомнадзор — сделать это можно через «Госуслуги». На незарегистрированной странице нельзя размещать рекламу и информацию о способах финансирования автора. Коды ОКВЭД. Для деятельности по распространению контента и рекламы в социальных сетях действуют отдельные коды: 70.21.1 — «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети» и 73.11.1 — «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети». ИП следует выбрать код или несколько кодов в зависимости от того, чем он фактически занимается. Отчисления с интернет-рекламы. С дохода от услуг по распространению интернет-рекламы, направленной на российскую аудиторию, рекламораспространители и операторы рекламных систем перечисляют в федеральный бюджет обязательные отчисления в размере 3%. Стример может стать плательщиком, если самостоятельно заключает договор с рекламодателем и размещает рекламу за вознаграждение. НДС для ИП на УСН. С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличилась с 20 до 22%. ИП на УСН освобождены от НДС, если их доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей. Если этот порог превышен в течение 2026 года, обязанность исчислять НДС возникает с первого числа следующего месяца. Предприниматель может применять общую ставку 22% с налоговыми вычетами либо выбрать специальную ставку 5 или 7% без вычетов. Источник: генерация Чек-лист: что нужно, чтобы запустить первый стрим Опрошенные Russian Business стримеры и эксперты считают, что для первого эфира не стоит покупать дорогое оборудование: на старте важнее выбрать понятный формат, настроить звук и свет, освоить программу для трансляций и продумать, как привлекать зрителей. На основе их рекомендаций мы составили чек-лист из девяти шагов — от выбора темы до первых коллабораций:

1. Выбрать тему и понять, зачем зрителю смотреть эфир

Сначала стоит определить, что будет происходить в эфире и чем он отличается от сотен других трансляций. Только после этого имеет смысл выбирать площадку и покупать оборудование.

Сложнее всего начинать в популярных игровых категориях, где внимание аудитории уже распределено между крупными авторами. Менеджер проекта «VK Видео Live» Андрей Фролов рекомендует обратить внимание на менее перегруженные направления — разговорные, творческие или образовательные эфиры. В них выделиться помогают прежде всего личность автора, подача и концепция. Высокий уровень игры становится решающим преимуществом только в отдельных киберспортивных нишах.

2. Выбрать платформу, но не рассчитывать только на неё

Среди основных площадок для прямых эфиров эксперты называют Twitch, YouTube и «VK Видео Live».

По оценке генерального директора Streamers Alliance Владислава Валова, преимущество Twitch — сформированная аудитория, которая приходит на платформу именно за прямыми трансляциями и готова искать новых авторов. Однако основатель и CEO Gamers Club Agency Диана Симон предупреждает, что рассчитывать только на органический рост внутри Twitch не стоит: аудиторию приходится собирать за счёт регулярных эфиров, коллабораций и продвижения на других площадках. Возможности российских авторов получать выплаты на счета российских банков также остаются ограниченными.

Сооснователь платформы монетизации контента Uplify Александр Корнев рекомендует новичкам начинать с Twitch или «VK Видео Live», а лучшие моменты эфиров параллельно публиковать на YouTube, в TikTok и других социальных сетях. Стример Дина dinablin Ржеуцкая придерживается похожей стратегии: сначала привлекать аудиторию короткими роликами, а затем переводить её на прямые трансляции.

3. Собрать минимальный комплект техники

По словам стримера Сергея Крэя, правильно выставленный свет влияет на качество картинки сильнее, чем дорогая камера. Сам он начинал с микрофона примерно за 6 тысяч рублей и продолжает пользоваться им до сих пор.

Для игрового стрима понадобится компьютер, который сможет одновременно запускать игру и программу для трансляции. Для IRL-эфира во многих случаях достаточно смартфона и стабильного подключения к интернету.

«В техническом плане у меня всё было довольно скромно: компьютер выдавал 150 кадров в секунду — и мне этого хватало, стримил в удовольствие». Глеб tried Холмогоров Стример

4. Освоить технический минимум

Перед первым эфиром нужно научиться работать с OBS Studio или другой программой для трансляций, настроить разрешение видео, сцены, микрофон и громкость остальных источников звука.

Сначала достаточно базовых навыков. По мере развития канала пригодятся монтаж коротких роликов, анализ статистики и контент-планирование.

Перед запуском стоит провести тестовую трансляцию и проверить:

● стабильно ли работает интернет;

● не пропадает ли звук;

● слышно ли голос на фоне игры или музыки;

● правильно ли выставлен свет;

● не попадает ли в кадр личная информация.

В первые минуты зритель скорее простит простую камеру, чем плохой звук или полное молчание автора.

5. Оформить канал и найти собственный образ

До первого эфира стоит загрузить аватар и баннер, заполнить описание канала и добавить ссылки на социальные сети. Зритель должен сразу понимать, кто ведёт трансляцию и чего от неё ждать.

Диана Симон не рекомендует копировать манеру популярных стримеров. Аудитория приходит ради личности автора, а необходимость постоянно играть чужую роль со временем может привести к выгоранию.

Узнаваемой особенностью может стать внешний образ, юмор, манера общения или необычная структура эфира. Стример Сергей Крэй, например, сделал частью своего образа маску. Но специально придумывать персонажа не обязательно: важнее, чтобы подача не противоречила самому автору.

Отдельный модератор на старте обычно не нужен. Пока зрителей немного, стример может следить за чатом самостоятельно. При росте канала эту роль можно предложить одному из постоянных и активных участников сообщества.

6. Освоить удержание эфира без монтажа

У стримера нет возможности переснять неудачную реплику или вырезать паузу. Поэтому, по оценке генерального директора Streamers Alliance Владислава Валова, автору особенно нужны стрессоустойчивость и уверенность в себе.

Сооснователь платформы монетизации контента Uplify Александр Корнев добавляет к этому терпение и умение постоянно поддерживать контакт с чатом. Даже если в эфире почти нет зрителей, стримеру приходится продолжать говорить, объяснять свои действия и задавать вопросы аудитории.

Эксперты ставят харизму и способность удерживать внимание выше дорогой техники и игрового мастерства. Хороший стример не просто показывает происходящее, а превращает его в историю, к которой зрителю хочется присоединиться.

7. Составить расписание эфиров

Регулярность помогает зрителям превратить эфиры в привычку. По словам стримера Алексея PCH3LK1N Пчёлкина, аудитория чаще возвращается, когда заранее знает день и время следующей трансляции.

На старте лучше выбрать реалистичное расписание, которое получится соблюдать несколько месяцев. Три стабильных эфира в неделю полезнее, чем ежедневные трансляции, после которых автор исчезает на месяц.

8. Продвигать канал после окончания эфира

Хорошей трансляции недостаточно, чтобы аудитория начала расти сама. Значительная часть работы начинается после того, как стример нажимает кнопку «Завершить эфир».

Стример Вероника poisonika Петрова рассказывает, что время между трансляциями уходит на монтаж коротких видео, подготовку образов и косплеев, организационные задачи и планирование следующих эфиров.

Главным бесплатным способом продвижения эксперты называют короткие вертикальные ролики. Нарезки ярких моментов чаще попадают в рекомендации и становятся первым знакомством зрителя со стримером. Поэтому полезно после каждого эфира выбирать несколько фрагментов, которые можно превратить в самостоятельные видео.

Одной площадкой ограничиваться не стоит. Эфиры, короткие ролики, анонсы и общение с аудиторией могут распределяться между разными сервисами в зависимости от того, где уже находится потенциальный зритель.

9. Выход на коллаборации после освоения самостоятельной работы

Совместные эфиры помогают обмениваться аудиторией и показываться новым зрителям. Дина dinablin Ржеуцкая называет коллаборации ключом к развитию на Twitch: она проводит их с 2019 года и отмечает, что такой формат стабильно приводит новых подписчиков.

Искать партнёров можно в тематических сообществах, на отраслевых мероприятиях и среди авторов сопоставимого масштаба. Однако Сергей Крэй рекомендует не начинать с коллабораций слишком рано. Сначала стримеру нужно научиться самостоятельно удерживать внимание аудитории — иначе новые зрители придут на один совместный эфир и больше не вернутся.

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Источник: генерация

Стоит ли становиться стримером в 2026 году

Стример Алексей PCH3LK1N Пчёлкин называет нынешний период «золотым временем» индустрии, хотя и признаёт, что предсказать его продолжительность невозможно. По его оценке, стриминг превратился в полноценный бизнес с крупными рекламными бюджетами, узнаваемыми авторами и сложившимися правилами, а известные люди всё чаще рассматривают прямые эфиры как отдельное направление своей карьеры.

«Посмотрите вокруг: как много звёзд сейчас хотят стать стримерами и забрать себе аудиторию, которая здесь есть. Тут крутятся огромные деньги и узнаваемость». Алексей Пчёлкин PCH3LK1N, стример

Пчёлкин занимается стримингом более 14 лет — и за это время, по его словам, индустрия прошла путь от небольших эфиров без развитой рекламной инфраструктуры до полноценной медийной экосистемы со своими правилами и экономикой.

Менеджер проекта «VK Видео Live» Андрей Фролов считает, что говорить о перенасыщении рынка пока рано. Конкуренция высока, но аудитория продолжает искать новых авторов — особенно в нишах, где ещё нет очевидных лидеров. По наблюдениям Фролова, в стриминг всё чаще приходят не только геймеры, но и музыканты, художники, разработчики и преподаватели, а зрителей всё больше интересуют личность и опыт автора.

Впрочем, быстро вырасти с нуля по-прежнему сложно. Основатель и CEO Gamers Club Agency Диана Симон отмечает, что внутренние механики стриминговых платформ дают новым авторам ограниченные возможности для органического продвижения. Поэтому рост требует регулярных эфиров, коллабораций и системной работы с аудиторией.

Основатель инфлюенс-агентства «Нектар» Мария Пчёлкина добавляет, что конкуренцию усиливает общее увеличение объёма контента, в том числе созданного с помощью ИИ. По её оценке, выделиться в этом потоке можно прежде всего за счёт харизмы, узнаваемой подачи и способности удерживать внимание зрителей.

«Нужно обладать, наверное, долей храбрости и безумия, чтобы с нуля, не имея бэкграунда, сейчас вливаться в поток и надеяться стать суперпопулярным стримером». Мария Пчёлкина Основатель инфлюенс-агентства «Нектар»

Источник: генерация