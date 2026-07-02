Можно ли купить GTA 6 в России

У GTA 6 наконец-то появилась дата релиза, а предзаказы уже открылись. Новую часть культовой серии ждали больше 10 лет. Для российских игроков, правда, всё сложнее: официально игра в России недоступна, а купить её привычным способом — через российский аккаунт и российскую карту — не получится. Мы изучили возможности, разобрали риски — и предупреждаем о подводных камнях.

Коротко о главном:

Купить GTA 6 в России официально не получится : Take-Two, владелец Rockstar Games, ещё в 2022 году остановила новые продажи, установки и маркетинговую поддержку своих игр в России и Беларуси. Плюс Россия исключена из условий предзаказного бонуса GTA VI в PlayStation Store.

: Take-Two, владелец Rockstar Games, ещё в 2022 году остановила новые продажи, установки и маркетинговую поддержку своих игр в России и Беларуси. Плюс Россия исключена из условий предзаказного бонуса GTA VI в PlayStation Store. Игроки используют обходные варианты : подарочные карты PSN и Xbox, цифровые коды, пополнение зарубежных аккаунтов и услуги посредников. Но у каждого способа есть риски: региональные ограничения, недействительные коды, блокировки и потеря доступа к аккаунту.

: подарочные карты PSN и Xbox, цифровые коды, пополнение зарубежных аккаунтов и услуги посредников. Но у каждого способа есть риски: региональные ограничения, недействительные коды, блокировки и потеря доступа к аккаунту. На старте GTA VI выйдет только на PS5 и Xbox Series X|S . ПК-версия официально не анонсирована; если Rockstar сохранит привычную стратегию, она может появиться позже, но точных сроков нет.

. ПК-версия официально не анонсирована; если Rockstar сохранит привычную стратегию, она может появиться позже, но точных сроков нет. Физическая версия будет, но без диска : в коробке лежит код для цифровой загрузки. На PlayStation код должен совпадать с регионом аккаунта; Россия в списке регионов для PS-кодов не указана. На Xbox, по данным Rockstar Support, коды GTA VI не привязаны к региону.

: в коробке лежит код для цифровой загрузки. На PlayStation код должен совпадать с регионом аккаунта; Россия в списке регионов для PS-кодов не указана. На Xbox, по данным Rockstar Support, коды GTA VI не привязаны к региону. Для покупки в цифровых магазинах понадобится зарубежный аккаунт или регион магазина, где GTA VI доступна. На PlayStation особенно важно совпадение региона аккаунта и кода; на Xbox правила мягче, но проблемы могут возникнуть с оплатой и регионом магазина.

Когда выйдет GTA 6 и можно ли уже оформить предзаказ

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года: игра выйдет по всему миру на PS5 и Xbox Series X|S. Точное время доступа в цифровом магазине будет зависеть от страны, к которой привязан аккаунт PlayStation Network или Microsoft/Xbox. Поэтому российским игрокам лучше ориентироваться не на московское время, а на регион магазина, через который они покупают игру.

Предзаказы открыты с 25 июня 2026 года. Официально купить GTA 6 в России нельзя. Игру разрабатывает Rockstar Games, а её материнская компания Take-Two ещё в 2022 году остановила новые продажи, установки и маркетинговую поддержку своих игр в России и Беларуси. Кроме того, Россия исключена из списка PlayStation Country Stores, где действует предзаказный бонус GTA VI с месяцем GTA+. На маркетплейсах уже могут появляться предложения с кодами, пополнением кошелька или покупкой через посредника. Но это не официальный предзаказ, а сделка с конкретным продавцом — с риском неподходящего региона, отмены заказа или потери денег.

GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. Игра будет доступна в цифровой и физической версиях, но физическая коробка тоже содержит не диск, а код для цифровой загрузки. На PlayStation код должен соответствовать региону аккаунта. В списке Rockstar есть Северная Америка, Великобритания, Япония, Корея, LATAM, Rest of Asia, Rest of EMEA and Asia и другие регионы; Россия отдельно не указана.

Для Xbox правило другое: Rockstar Support пишет, что xbox-коды GTA VI не привязаны к региону. Активировать PS-код GTA VI на российском аккаунте PSN не получится: код должен совпадать с регионом аккаунта, а России нет в списке регионов для PlayStation-кодов Rockstar.

Изображение: Официальный сайт Rockstar Games

Какие издания GTA 6 доступны и сколько они стоят

Таблица сравнения изданий:

Издание Что входит Цена в Steam Standard Edition Базовая игра 79,99 $ Ultimate Edition Базовая игра + Ultimate Edition Upgrade: эксклюзивный транспорт, оружие, варианты кастомизации, одежда, магазины, тату-салон, мастерские и Classic Car Collection 99,99 $

Какие бонусы дают за предзаказ GTA 6

Если оформить предзаказ или купить игру до 20 ноября 2026 года, можно получить набор Vintage Vice City Pack. Для цифровых предзаказов и покупок в PS Store и Microsoft Store есть бонус — 1 месяц GTA+. При покупке через маркетплейсы, посредников или сторонние коды бонусы лучше проверять отдельно: они зависят от региона, типа кода и условий продавца.

Что входит в Vintage Vice City Pack

’55 Vapid Stanier Sedan and Garage — классический седан и гараж Shore Court рядом с Ocean Beach. В гараже есть оружейный шкаф и место, где можно оставить краденое для перепродажи.

Винтажные наряды и причёски в стиле Майами 1980-х. Для Джейсона — льняной костюм пастельных тонов; для Люсии — красное мини-платье с пайетками и кудри.

Эксклюзивный узор для оружия — тропический принт в духе культовой рубашки Томми Версетти из Vice City. Подходит для большинства видов оружия.

Изображение: Официальный сайт Rockstar Games

Можно ли купить GTA 6 в России официально

Официально купить GTA 6 в России нельзя. Take-Two, материнская компания Rockstar Games — разработчика GTA 6, ещё в 2022 году остановила новые продажи, установки и маркетинговую поддержку своих игр в России и Беларуси. Поэтому купить игру напрямую через российский регион цифровых магазинов не получится.

Через зарубежный аккаунт или код другого региона игра может запускаться на консоли, но это уже неофициальный сценарий. Доступ, бонусы и активация зависят от платформы, региона и условий продавца.

Будет ли GTA 6 на ПК и можно ли её купить в Steam

На июль 2026 года Rockstar подтвердила релиз GTA VI только на PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версия официально не анонсирована, поэтому купить GTA VI в Steam сейчас нельзя.

У Rockstar уже был такой сценарий: GTA V вышла на ПК заметно позже консольной версии — почти через 19 месяцев. Если компания сохранит эту логику, ПК-версия GTA VI может появиться позже консольной, условно в 2027–2028 годах. Но это только прогноз: официальной даты и даже анонса ПК-версии пока нет.

Если сайт уже сейчас предлагает «ключ Steam GTA 6», это неофициальное и крайне рискованное предложение. Дело не только в ограничениях для России: Rockstar пока не анонсировала ПК-версию GTA VI, а значит, официальных steam-ключей для неё не существует. Такие предложения лучше игнорировать.

Изображение: Официальный сайт Rockstar Games