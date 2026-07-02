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Можно ли купить GTA 6 в России

Всё, что известно о релизе: дата выхода, официальная цена и геймплей
02 июля 2026, 21:45
Время прочтения 7 минут
Можно ли купить GTA 6 в России
Деньги
Технологии
Тренды
Автор:
Никита Стаценко

У GTA 6 наконец-то появилась дата релиза, а предзаказы уже открылись. Новую часть культовой серии ждали больше 10 лет. Для российских игроков, правда, всё сложнее: официально игра в России недоступна, а купить её привычным способом — через российский аккаунт и российскую карту — не получится. Мы изучили возможности, разобрали риски — и предупреждаем о подводных камнях.

Содержание

Коротко о главном:

  • Купить GTA 6 в России официально не получится: Take-Two, владелец Rockstar Games, ещё в 2022 году остановила новые продажи, установки и маркетинговую поддержку своих игр в России и Беларуси. Плюс Россия исключена из условий предзаказного бонуса GTA VI в PlayStation Store.
  • Игроки используют обходные варианты: подарочные карты PSN и Xbox, цифровые коды, пополнение зарубежных аккаунтов и услуги посредников. Но у каждого способа есть риски: региональные ограничения, недействительные коды, блокировки и потеря доступа к аккаунту.
  • На старте GTA VI выйдет только на PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версия официально не анонсирована; если Rockstar сохранит привычную стратегию, она может появиться позже, но точных сроков нет.
  • Физическая версия будет, но без диска: в коробке лежит код для цифровой загрузки. На PlayStation код должен совпадать с регионом аккаунта; Россия в списке регионов для PS-кодов не указана. На Xbox, по данным Rockstar Support, коды GTA VI не привязаны к региону.
  • Для покупки в цифровых магазинах понадобится зарубежный аккаунт или регион магазина, где GTA VI доступна. На PlayStation особенно важно совпадение региона аккаунта и кода; на Xbox правила мягче, но проблемы могут возникнуть с оплатой и регионом магазина.

Когда выйдет GTA 6 и можно ли уже оформить предзаказ

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года: игра выйдет по всему миру на PS5 и Xbox Series X|S. Точное время доступа в цифровом магазине будет зависеть от страны, к которой привязан аккаунт PlayStation Network или Microsoft/Xbox. Поэтому российским игрокам лучше ориентироваться не на московское время, а на регион магазина, через который они покупают игру.

Предзаказы открыты с 25 июня 2026 года. Официально купить GTA 6 в России нельзя. Игру разрабатывает Rockstar Games, а её материнская компания Take-Two ещё в 2022 году остановила новые продажи, установки и маркетинговую поддержку своих игр в России и Беларуси. Кроме того, Россия исключена из списка PlayStation Country Stores, где действует предзаказный бонус GTA VI с месяцем GTA+. На маркетплейсах уже могут появляться предложения с кодами, пополнением кошелька или покупкой через посредника. Но это не официальный предзаказ, а сделка с конкретным продавцом — с риском неподходящего региона, отмены заказа или потери денег.

GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. Игра будет доступна в цифровой и физической версиях, но физическая коробка тоже содержит не диск, а код для цифровой загрузки. На PlayStation код должен соответствовать региону аккаунта. В списке Rockstar есть Северная Америка, Великобритания, Япония, Корея, LATAM, Rest of Asia, Rest of EMEA and Asia и другие регионы; Россия отдельно не указана.

Для Xbox правило другое: Rockstar Support пишет, что xbox-коды GTA VI не привязаны к региону. Активировать PS-код GTA VI на российском аккаунте PSN не получится: код должен совпадать с регионом аккаунта, а России нет в списке регионов для PlayStation-кодов Rockstar.

Изображение: Официальный сайт Rockstar Games
Изображение: Официальный сайт Rockstar Games

Какие издания GTA 6 доступны и сколько они стоят

Таблица сравнения изданий:

Издание Что входит Цена в Steam
Standard Edition Базовая игра 79,99 $
Ultimate Edition Базовая игра + Ultimate Edition Upgrade: эксклюзивный транспорт, оружие, варианты кастомизации, одежда, магазины, тату-салон, мастерские и Classic Car Collection 99,99 $

Какие бонусы дают за предзаказ GTA 6

Если оформить предзаказ или купить игру до 20 ноября 2026 года, можно получить набор Vintage Vice City Pack. Для цифровых предзаказов и покупок в PS Store и Microsoft Store есть бонус — 1 месяц GTA+. При покупке через маркетплейсы, посредников или сторонние коды бонусы лучше проверять отдельно: они зависят от региона, типа кода и условий продавца.

Что входит в Vintage Vice City Pack

  • ’55 Vapid Stanier Sedan and Garage — классический седан и гараж Shore Court рядом с Ocean Beach. В гараже есть оружейный шкаф и место, где можно оставить краденое для перепродажи.
  • Винтажные наряды и причёски в стиле Майами 1980-х. Для Джейсона — льняной костюм пастельных тонов; для Люсии — красное мини-платье с пайетками и кудри.
  • Эксклюзивный узор для оружия — тропический принт в духе культовой рубашки Томми Версетти из Vice City. Подходит для большинства видов оружия.
Изображение: Официальный сайт Rockstar Games
Изображение: Официальный сайт Rockstar Games

Можно ли купить GTA 6 в России официально

Официально купить GTA 6 в России нельзя. Take-Two, материнская компания Rockstar Games — разработчика GTA 6, ещё в 2022 году остановила новые продажи, установки и маркетинговую поддержку своих игр в России и Беларуси. Поэтому купить игру напрямую через российский регион цифровых магазинов не получится.

Через зарубежный аккаунт или код другого региона игра может запускаться на консоли, но это уже неофициальный сценарий. Доступ, бонусы и активация зависят от платформы, региона и условий продавца.

Будет ли GTA 6 на ПК и можно ли её купить в Steam

На июль 2026 года Rockstar подтвердила релиз GTA VI только на PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версия официально не анонсирована, поэтому купить GTA VI в Steam сейчас нельзя.

У Rockstar уже был такой сценарий: GTA V вышла на ПК заметно позже консольной версии — почти через 19 месяцев. Если компания сохранит эту логику, ПК-версия GTA VI может появиться позже консольной, условно в 2027–2028 годах. Но это только прогноз: официальной даты и даже анонса ПК-версии пока нет.

Если сайт уже сейчас предлагает «ключ Steam GTA 6», это неофициальное и крайне рискованное предложение. Дело не только в ограничениях для России: Rockstar пока не анонсировала ПК-версию GTA VI, а значит, официальных steam-ключей для неё не существует. Такие предложения лучше игнорировать.

Изображение: Официальный сайт Rockstar Games
Изображение: Официальный сайт Rockstar Games

Часто задаваемые вопросы о покупке GTA 6

Когда выйдет GTA 6 в России?

>

Мировой релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Отдельной официальной даты для России нет: игра не продаётся в российском регионе, а точное время доступа будет зависеть от региона магазина, через который её покупают.

Можно ли купить GTA 6 напрямую у Rockstar?

>

Официально купить GTA 6 в России нельзя. Take-Two, материнская компания Rockstar Games, ещё в 2022 году остановила новые продажи, установки и маркетинговую поддержку своих игр в России и Беларуси.

Будет ли GTA 6 на ПК в 2026 году?

>

Нет. На 2026 год Rockstar подтвердила GTA VI только для PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версия официально не анонсирована.

Какие издания GTA 6 доступны для предзаказа?

>

Официально доступны Standard Edition и Ultimate Edition. В России официального предзаказа нет; на маркетплейсах могут появляться предложения от сторонних продавцов, но это не официальный канал покупки.

Есть ли диск в физической версии?

>

Физическая версия будет, но без диска: в коробке лежит код для цифровой загрузки игры.

Можно ли активировать код на российском аккаунте PSN/Xbox?

>

PS-код GTA VI на российском аккаунте PSN активировать не получится: код должен совпадать с регионом аккаунта, а России нет в списке регионов для PlayStation-кодов Rockstar. Для Xbox правила мягче: по данным Rockstar Support, xbox-коды GTA VI не привязаны к региону.

Есть ли в игре русский язык и русская озвучка?

>

Русскую озвучку ждать не стоит: у GTA V полная озвучка была только на английском, а русский язык поддерживался в интерфейсе и субтитрах. Для GTA VI локализацию лучше проверять в карточке конкретного магазина и региона.

Что будет, если купить ключ у мошенника?

>

Код может не подойти по региону, уже быть использованным или вообще не прийти.

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