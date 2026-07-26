Сравнение российских таск-менеджеров в 2026 году: функции, тарифы и сложности внедрения

Когда Jira, Trello, Asana и другие зарубежные сервисы стали недоступны для части российских компаний, бизнесу пришлось искать альтернативы. За это время российские таск-менеджеры превратились из запасного варианта в полноценные рабочие платформы. Разбираемся, что они умеют, сколько стоят и кому подходят.

Что такое таск-менеджер и почему в 2026 году без него нельзя

Таск-менеджер — цифровой сервис для постановки, распределения и контроля задач в личной и командной работе. Он позволяет объединять задачи в проекты и этапы, назначать ответственных, устанавливать сроки, а также хранить комментарии и файлы, если это предусмотрено функциональностью сервиса.

По оценке американской исследовательской и консалтинговой компании Grand View Research, мировой рынок решений для управления задачами в 2025 году составил 3,94 млрд $ и может вырасти до 12,34 млрд $ к 2033 году. Среди причин роста аналитики называют спрос бизнеса на оптимизацию продуктивности команд и внедрение ИИ в управление рабочими процессами.

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В исследовании Anatomy of Work Global Index 2023, проведённом GlobalWebIndex по заказу Asana, респонденты оценили, что более отлаженные рабочие процессы позволили бы им экономить в среднем до 4,9 часа в неделю.

Эволюция инструментов: как таск-менеджеры прошли путь от графиков до ИИ

Предшественники современных таск-трекеров — компьютерные системы управления проектами — начали распространяться ещё в 1970-е годы. В 1980-е, вместе с персональными компьютерами, такое ПО вышло на рабочие столы руководителей. В 1984 году Microsoft выпустила Project 1.0 — программу, в которой можно было составлять графики, распределять ресурсы и контролировать сроки.

В конце 1990-х и начале 2000-х управление задачами стало перемещаться в браузер. Команды получили общий список поручений, статусы, комментарии и возможность назначать ответственных. В нулевые и 2010-е появились сервисы, которыми многие компании пользуются до сих пор. В 2002 году австралийская Atlassian запустила Jira, в 2011 году американская Fog Creek Software представила Trello с визуальными досками задач.

До 2022 года российские компании в основном управляли проектами в зарубежных системах. Atlassian предлагала Jira и Trello для постановки и контроля задач, Microsoft — Project и Planner для составления графиков и распределения поручений, а Oracle — Primavera для управления сроками, ресурсами и бюджетами крупных проектов.

После 2022 года привычный набор сервисов начал сокращаться. Microsoft приостановила новые продажи продуктов и сервисов в России. Atlassian прекратила продажу и продление лицензий на Jira, Trello и другие свои продукты. В сентябре 2024 года ограничения затронули Notion, который многие команды использовали для ведения задач, проектной документации и совместной работы. Многим российским компаниям пришлось искать замену привычным сервисам и переносить проекты, задачи и рабочие обсуждения в новые системы.

CEO компании-разработчика отечественного таск-трекера PlanFix Степан Чельцов отмечает, что сначала главной задачей российского бизнеса было как можно быстрее перенести рабочие процессы из зарубежных сервисов в доступные альтернативы. Выбор оставался ограниченным: российских систем, способных быстро принять большое количество пользователей и подойти крупным командам, было немного. Поэтому компании переходили не на «идеальные» аналоги, а на продукты, которые уже существовали и поддерживали базовые процессы управления задачами.

К 2022 году на рынке уже работали «Битрикс24», «Яндекс Трекер», Kaiten и LeaderTask, однако российские решения заметно уступали зарубежным по объёму продаж. По оценке Naumen, доля отечественных продуктов в денежном объёме российского рынка систем управления проектами выросла с 25% в 2020 году до 73% в 2024-м. Весь рынок компания оценила примерно в 6 млрд рублей, из которых 2,4 млрд пришлось непосредственно на таск-трекеры.

«К 2026 году компании прошли стадию „лишь бы заменить“ и перешли к зрелым требованиям. Заказчики больше не готовы терпеть компромиссы: им нужно решение, которое действительно ложится на их бизнес-процессы. При этом они не хотят рисковать, оставляя ключевые задачи и данные в зарубежном контуре», — объясняют в пресс-службе «Яндекс Трекера».

От таск-менеджеров ждут не только постановки задач, но и полноценной рабочей среды. Сервисы должны поддерживать комментарии и файлы внутри карточек, гибкую настройку ролей и прав доступа, аналитику и интеграции с почтой, CRM, мессенджерами и другими корпоративными системами.

Одним из главных направлений развития стал ИИ. Он пока не управляет проектами вместо человека, но уже забирает часть рутины. В отдельных сервисах нейросети расшифровывают и суммируют встречи, извлекают задачи из сообщений и обсуждений, помогают заполнять карточки и готовят сводки по проектам. Таск-трекер постепенно превращается из цифрового списка дел в систему, которая не только хранит работу, но и помогает её разбирать.

Сколько времени и денег может сэкономить таск-трекер

Экономический эффект от внедрения таск-менеджеров часто оценивают через ROI — return on investment, или возврат инвестиций. Показатель отражает, насколько полученная выгода превысила расходы на внедрение и использование сервиса.

В марте 2022 года Forrester Consulting опубликовала заказанное monday.com исследование The Total Economic Impact of monday.com Work OS. Аналитики изучили опыт маркетинговых команд Motorola и оценили ROI от использования платформы в 346% за три года. По расчётам Forrester, выгода составила 360 тыс. $ при затратах в 81 тыс. $.

Экономия складывалась из повышения производительности команд, сокращения времени на встречи и отчётность, а также отказа от найма дополнительных проектных менеджеров. Одна из команд Motorola сократила продолжительность еженедельных статусных встреч с пяти часов до одного. Время на подготовку квартальной отчётности уменьшилось как минимум вдвое — с полного рабочего дня до менее чем половины дня.

В июне 2025 года Forrester Consulting выпустила заказанное Microsoft исследование прогнозируемого экономического эффекта Microsoft Planner. Аналитики опросили 257 респондентов и провели интервью с 11 руководителями из девяти организаций, а затем объединили полученные данные в модель условной компании с 24 тыс. сотрудников.

Отдельные примеры показали заметную экономию времени. Один из опрошенных руководителей оценил, что сокращение лишней и дублирующей работы может экономить некоторым командам от 10 до 20% совокупного рабочего времени. В других случаях время на взаимодействие и координацию между подразделениями уменьшилось на 10–15%.

В одной образовательной организации HR-специалист раньше тратил около 30 часов на взаимодействие с разными отделами при оформлении одного нового сотрудника. После внедрения Planner этот процесс стал занимать около пяти часов.

Чек-лист, как выбрать таск-менеджер для бизнеса

1. Определить, какие задачи должен закрывать сервис

Перед выбором таск-менеджера стоит решить, для чего именно он нужен:

постановка и распределение задач;

контроль сроков и статусов;

согласование материалов и решений;

взаимодействие между отделами;

аналитика и отчётность;

хранение файлов и обсуждений.

2. Не стоит гнаться за максимальным количеством функций

Директор по продукту российского таск-трекера «Авандок» Павел Перов рекомендует оценивать не число возможностей, а то, насколько сервис соответствует реальным процессам компании.

Для корпоративной работы обычно нужны:

роли и права доступа;

статусы и подзадачи;

история действий;

вложения и комментарии;

фильтры и поиск;

отчётность;

интеграции с другими системами.

Дополнительно стоит проверить, поддерживает ли сервис автоматизацию типовых действий и ИИ-функции. Они могут помогать формулировать задачи, заполнять карточки, делать краткие выжимки и разбирать большие объёмы рабочих данных.

3. Оценить, насколько сервис понятен команде

Даже самый функциональный таск-трекер не поможет, если сотрудники избегают в него заходить.

Продюсер Russian Business Кристина Романчук рекомендует оценивать не только возможности сервиса, но и удобство их использования. Интерфейс должен быть понятным без длительного обучения, иначе команда продолжит ставить задачи в чатах, письмах и устных разговорах.

Перед покупкой полезно провести тест на небольшой группе сотрудников и проверить:

понятно ли, как создать задачу;

легко ли найти нужный проект;

заметны ли дедлайны и изменения статусов;

удобно ли работать с комментариями и файлами;

сколько времени занимает обучение нового пользователя.

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4. Проверить соответствие требованиям безопасности

Если в таск-менеджере хранятся данные сотрудников, клиентов, подрядчиков или соискателей, сервис становится частью системы обработки персональных данных.

При выборе нужно проверить:

используются ли базы данных на территории России;

предусмотрено ли шифрование;

есть ли двухфакторная аутентификация;

можно ли ограничивать доступ по IP-адресам;

ведётся ли журнал действий пользователей;

поддерживается ли гибкая настройка прав доступа к проектам, задачам и файлам.

Для государственных и муниципальных организаций также важно проверить, включён ли продукт в Единый реестр российского ПО.

5. Проверить совместимость с рабочими сервисами

Таск-трекер не должен становиться ещё одним изолированным окном, которое сотрудники забывают открыть.

Стоит заранее выяснить, можно ли связать его через готовые интеграции или API:

с корпоративной почтой;

CRM;

календарём;

мессенджерами;

телефонией;

внутренними информационными системами.

Интеграции позволяют создавать задачи из писем, чатов, звонков и заявок, переносить клиентские данные в карточки и автоматически собирать отчёты.

В редакции RB.ru Kaiten связан с Telegram. Бот сообщает сотруднику, когда его назначили ответственным, упомянули в комментариях, изменили дедлайн или перевели задачу в другой статус. Благодаря этому не приходится постоянно открывать трекер и проверять обновления вручную.

6. Выберите формат внедрения

Таск-менеджеры могут работать в облаке или устанавливаться на инфраструктуре компании.

Облачная версия подходит бизнесу, которому важно быстро запустить сервис без собственной серверной инфраструктуры. Обновления, резервное копирование и техническую поддержку в этом случае обеспечивает поставщик.

CEO российской платформы для управления задачами и проектами WEEEK Инга Скерсь отмечает, что облачные решения проще и быстрее внедрять: компании не нужно самостоятельно сопровождать серверы и обновления.

On-premise-версия устанавливается на серверы компании. Организация сама управляет хранением данных, обновлениями, резервным копированием и подключением к внутренним системам.

По словам основателя российского сервиса управления задачами «ЛидерТаск» и платформы для продуктивности Strive Ивана Абрамовского, такой формат особенно важен для банков, государственных структур и крупных корпораций, которым нужен повышенный контроль над хранением данных и доступом к проектам.

7. Проверить наличие и качество мобильного приложения

Мобильная версия особенно важна для сотрудников, которые часто работают на встречах, выездах и в командировках.

В приложении должно быть удобно:

создавать и редактировать задачи;

отвечать на комментарии;

прикладывать файлы;

менять статусы;

получать уведомления;

работать при нестабильном интернете.

Если мобильного приложения нет или оно неудобно, сотрудники с высокой вероятностью вернутся в привычные чаты и почту.

8. Проведите пилот перед покупкой

До масштабного внедрения стоит протестировать сервис на одном отделе или проекте.

Во время пилота нужно оценить:

сколько времени занимает постановка задачи;

стали ли реже теряться поручения;

сократилось ли число уточняющих сообщений;

насколько легко руководителю видеть загрузку команды;

используют ли сотрудники сервис без постоянных напоминаний;

какие функции оказались лишними или, наоборот, отсутствуют.

Подходящий таск-менеджер — не тот, у которого длиннее список возможностей, а тот, который команда действительно использует каждый день.

Сколько стоит внедрение таск-менеджера и какие расходы важно учесть

При расчёте бюджета на таск-менеджер компании часто смотрят только на стоимость лицензий или подписки и не учитывают сопутствующие расходы. В пресс-службе российской системы управления задачами Shtab рекомендуют оценивать TCO — total cost of ownership, или общую стоимость владения системой за выбранный период.

В расчёт стоит включить:

лицензии или подписку — плату за пользователей, тариф и дополнительные функции;

— плату за пользователей, тариф и дополнительные функции; внедрение — время и ресурсы, необходимые для запуска системы;

— время и ресурсы, необходимые для запуска системы; перестройку рабочих процессов — разработку новых правил постановки, согласования и контроля задач;

— разработку новых правил постановки, согласования и контроля задач; внутренние трудозатраты — рабочее время руководителей, администраторов и сотрудников, которые тестируют и настраивают сервис;

— рабочее время руководителей, администраторов и сотрудников, которые тестируют и настраивают сервис; настройку таск-менеджера — создание статусов, ролей, шаблонов, полей и автоматических правил;

— создание статусов, ролей, шаблонов, полей и автоматических правил; интеграции — подключение почты, CRM, календарей, мессенджеров и других корпоративных систем;

— подключение почты, CRM, календарей, мессенджеров и других корпоративных систем; обучение команды — разбор рабочих сценариев и подготовку инструкций;

— разбор рабочих сценариев и подготовку инструкций; администрирование после запуска — поддержку пользователей, донастройку системы и контроль качества её работы.

Для on-premise-версии дополнительно учитывают расходы на серверы, резервное копирование, обновления и техническое сопровождение. Бюджет также может вырасти при увеличении числа пользователей, подключении платных функций или переносе данных из прежней системы.

Источник: генерация

Кто на рынке в 2026-м: обзор крупных российских таск-трекеров

Российские таск-трекеры различаются не только набором функций, но и масштабом системы. Одни входят в комплексные платформы для управления бизнесом, другие сосредоточены прежде всего на проектах и задачах, но при этом могут включать CRM, базы знаний, аналитику и средства коммуникации.

К комплексным решениям относится «Битрикс24»: платформа объединяет задачи и проекты, CRM, корпоративные чаты, видеозвонки и календарь. «Яндекс Трекер» предназначен прежде всего для управления проектами и бизнес-процессами, но может работать вместе с другими сервисами «Яндекса» и внешними системами.

PlanFix, Shtab, YouGile и WEEEK развиваются вокруг управления задачами и проектами, однако их возможности этим не ограничиваются. PlanFix позволяет подключать CRM, сервис-деск и автоматизацию бизнес-процессов, WEEEK объединяет таск-менеджер, CRM и базу знаний, YouGile совмещает доски задач с корпоративным мессенджером, а Shtab предлагает инструменты для управления проектами, целями, документами и загрузкой команды.

«Битрикс24» — российская платформа для управления бизнесом, которую компания «1С-Битрикс» запустила в 2012 году. Она объединяет таск-трекер, CRM, корпоративные чаты, видеозвонки, календарь, файлы и другие рабочие сервисы. Поэтому решение особенно подходит компаниям, которые уже работают в экосистеме «Битрикс24» или хотят ставить задачи прямо из чатов, голосовых сообщений и видеозвонков, не переключаясь между несколькими программами.

Задачи внутри платформы связаны с календарём, чатами, звонками, CRM и файлами. Их можно создавать из сообщений, объединять в проекты, дополнять чек-листами и обсуждать в отдельном чате. Для бизнеса доступны облачная и коробочная версии: первая работает на инфраструктуре поставщика, вторую можно развернуть на серверах компании.

По данным «1С-Битрикс», в сервисе зарегистрировано более 15 млн компаний. Бесплатный тариф не ограничивает число пользователей и включает базовые возможности для совместной работы: задачи, чаты и звонки, CRM, календарь и облачный диск. Платный тариф «Базовый» рассчитан на пять пользователей, «Стандартный» — на 50.

«Яндекс Трекер» — российский облачный сервис для управления задачами, проектами и бизнес-процессами. Он входит в «Яндекс 360 для бизнеса» и может работать вместе с корпоративной почтой, календарём, облачным диском, редактором документов, мессенджером и сервисом видеовстреч.

«Яндекс» создал «Трекер» в 2012 году для собственных команд, а в 2017 году открыл его внешним пользователям. Сервис подходит крупным компаниям и организациям, в которых одновременно работают несколько подразделений и ведётся большое количество проектов.

Трекер можно настраивать под процессы компании с помощью очередей, статусов, полей, правил автоматизации и прав доступа. Это позволяет менять рабочие сценарии без разработки отдельной системы с нуля. Сервис также интегрируется с другими продуктами «Яндекс 360» и внешними корпоративными системами через API.

«Яндекс Трекер» ориентирован на крупные внедрения, при которых важны стабильная работа под высокой нагрузкой, предсказуемость системы и техническая поддержка на всех этапах — от настройки до повседневной эксплуатации. По данным компании, сервисом пользуются более 30 тыс. организаций и свыше 600 тыс. сотрудников внутри этих компаний.

«Трекер» можно подключить отдельно за 485 рублей в месяц за пользователя или получить в составе тарифа «Основной с Трекером» за 819 рублей в месяц за сотрудника. В тариф также входят корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, редактор документов, видеовстречи, мессенджер, «Яндекс Вики» и конструктор форм.

Kaiten

Kaiten — российская платформа для управления задачами, проектами и рабочими процессами, работающая с 2014 года. Сервис строится вокруг настраиваемых досок и карточек: на них видно, какие задачи запланированы, какие находятся в работе, ждут согласования или уже завершены.

Команды могут менять этапы, статусы, поля, роли и правила движения задач под свои процессы — например, разработку, маркетинг, клиентскую поддержку или работу проектного офиса. Kaiten особенно подходит компаниям, в которых параллельно идут несколько проектов и нужно видеть работу разных подразделений в одном пространстве.

Для команд разработки предусмотрены интеграции с GitHub и GitLab. Они позволяют связывать карточки с коммитами, ветками, запросами на слияние и другими изменениями в коде. Для крупного бизнеса, банков и государственных организаций доступна on-premise-версия, которую можно развернуть на собственной инфраструктуре.

По данным Kaiten, платформой пользуются более 200 тыс. компаний. Бесплатный тариф рассчитан на команду до пяти человек. Тариф «Старт» стоит от 185 рублей за пользователя в месяц, «Стандарт» — от 430 рублей, «Бизнес» — от 580 рублей. Минимальные цены действуют при долгосрочной предоплате; при помесячной оплате стоимость выше.

WEEEK

WEEEK — российская облачная платформа для управления проектами и командной работой. Она объединяет таск-менеджер, CRM и базу знаний и подходит компаниям, которым нужно быстро собрать в одном пространстве задачи, документы и данные о клиентах без развёртывания системы на собственной инфраструктуре.

Сервис появился в 2017 году как внутренний планировщик диджитал-студии Gold Carrot. В 2019 году у него появились первые внешние клиенты, после чего WEEEK начали развивать как самостоятельный коммерческий продукт.

Платформа работает через браузер, а также приложения для компьютеров и смартфонов. Коробочной версии нет.

Компания не публикует данные об общем числе пользователей и структуре клиентской базы.

Бесплатный тариф рассчитан на команды до пяти человек. Платные версии стоят от 199 рублей за пользователя в месяц: тариф «Профи» начинается от 399 рублей, «Бизнес» — от 450 рублей. Итоговая стоимость зависит от числа сотрудников, выбранного тарифа и срока оплаты.

LeaderTask

LeaderTask — российский сервис для личного планирования и командного управления задачами. Он напоминает цифровой ежедневник: позволяет собирать задачи, заметки, календарь и поручения в одном месте, поэтому особенно подходит руководителям, индивидуальным пользователям и небольшим командам, которым не нужна сложная система управления бизнес-процессами.

Сервис поддерживает личные и общие проекты, канбан-доски, делегирование поручений, напоминания и работу без интернета. Задачи можно создавать из писем и сообщений в Telegram и Max, а календарь — синхронизировать с российскими и зарубежными сервисами.

Для компаний с повышенными требованиями к хранению данных доступна коробочная версия, которую можно развернуть на собственной инфраструктуре. Продукт входит в Единый реестр российского ПО, поэтому его могут рассматривать организации, которым важно использовать отечественные решения.

По данным компании, основную аудиторию LeaderTask составляют индивидуальные пользователи, однако сервис также используют корпоративные команды. Точную структуру клиентской базы компания публично не раскрывает.

Тариф Premium для личного использования стоит от 3199 рублей в год. Тариф Business с командной работой и поручениями — от 4999 рублей в год за пользователя. Стоимость коробочной версии рассчитывается отдельно.

Strive

Strive — российский сервис для управления проектами, задачами и командной документацией. Он объединяет канбан-доски, рабочие пространства, документы, базу знаний, регламенты и инструменты совместной работы.

Сервис подходит командам, которым нужен основной набор функций для управления задачами и внутренними процессами без CRM и других крупных бизнес-модулей. Пространства можно настраивать под отдельные проекты и подразделения, а документы и регламенты — хранить рядом с задачами, к которым они относятся.

Для компаний, которым важно хранить данные внутри собственной инфраструктуры, доступна коробочная версия. Она разворачивается на серверах организации, поэтому данные не покидают её внутренний контур.

Компания не публикует данные об общем числе пользователей.

Бесплатный тариф рассчитан на команды до десяти человек, но ограничивает количество пространств, документов и регламентов. Тариф «Команда» для коллективов до 15 участников стоит 3375 рублей в месяц. Для команд свыше 15 человек действует тариф «Бизнес» — 250 рублей в месяц за пользователя. Стоимость коробочной версии рассчитывается отдельно.

PlanFix

PlanFix — облачная система для управления задачами, проектами и бизнес-процессами. Сервис подходит компаниям, которым нужно настроить рабочие процессы под себя без разработки отдельной системы. В PlanFix можно собрать не только доску с задачами, но и CRM, службу поддержки, документооборот, управление заказами или другой операционный процесс. Для этого используются настраиваемые статусы, поля, роли, шаблоны и правила автоматизации.

PlanFix работает только в облаке, поэтому не подходит организациям, которым необходима установка системы на собственной инфраструктуре.

В сервисе также развивается PlanFix AI. ИИ-агенты могут извлекать из обращений даты, бюджеты и другие данные, автоматически заполнять карточки, анализировать переписку и готовить краткие сводки по задачам и сделкам.

По данным компании, PlanFix используют более 8 тыс. организаций и 80 тыс. пользователей.

Бесплатный тариф доступен командам до пяти человек. При оплате за год платные тарифы стоят от 366 до 854 рублей за пользователя в месяц.

Shtab

Shtab — российская система для управления проектами, задачами и операционной работой компании, разработанная ООО «СТИК ПРО» и запущенная в 2021 году.

Сервис подходит среднему и крупному бизнесу, которому нужно контролировать не только отдельные поручения, но и загрузку команд, сроки, цели, бюджеты и ход нескольких проектов одновременно. Shtab построен по модели «всё в одном»: задачи, база знаний, цели, учёт времени, отчётность и финансы объединены в одной системе.

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По данным пресс-службы Shtab, 60–70% клиентов переходят в сервис с Jira. Эту оценку компания связывает с запросом бизнеса на российские системы, которые можно адаптировать под сложные процессы и разместить внутри собственного ИТ-контура.

Shtab доступен в облаке, а также в форматах on-premise и box. Корпоративную версию можно установить на серверах компании и интегрировать с её внутренними системами.

В сервисе развивается Shtab AI. ИИ-агент уже может создавать задачи, проекты и отчёты, анализировать рабочие данные и готовить сводки. Функции расшифровки встреч, выделения задач из обсуждений, поиска рисков и предложения сроков внедряются поэтапно и могут быть доступны в раннем доступе.

ИИ-агент учитывает права пользователя и работает только с доступными ему данными. В on-premise-версии его можно подключить к локальной языковой модели, чтобы информация не покидала инфраструктуру компании. Также разработчик планирует secure-режим с обезличиванием чувствительных данных перед их передачей модели.

По данным Shtab, сервис используют более 54 тыс. компаний. Компания также сообщает о сотнях крупных корпоративных заказчиков, однако отдельно не раскрывает структуру этой аудитории.

У Shtab есть бесплатный тариф. Платные корпоративные версии стоят до 600 рублей за пользователя в месяц в зависимости от набора функций и конфигурации. Стоимость on-premise и box-версий рассчитывается отдельно.

Сравнение российских таск-менеджеров в 2026 году: тарифы, ИИ-функции и варианты внедрения

Таск-менеджер Подходит для личных задач Командная работа Стоимость для бизнеса ИИ-функции Развёртывание «Битрикс24» Возможно, но сервис рассчитан прежде всего на компании Да Есть бесплатный тариф без ограничения по числу пользователей. «Базовый» — для команды до 5 человек, «Стандартный» — до 50. Цена зависит от срока оплаты и скидок Да, BitrixGPT Облако и on-premise Kaiten Возможно Да Бесплатно до 5 человек. «Старт» — от 185 ₽, «Стандарт» — от 430 ₽, «Бизнес» — от 580 ₽ за пользователя в месяц при долгосрочной оплате Да, отдельные функции развиваются Облако и on-premise WEEEK Да Да Бесплатно до 5 человек. Платные тарифы — от 199 до 450 ₽ за пользователя в месяц Да Облако LeaderTask Да, это один из основных сценариев Да, прежде всего для небольших команд Premium — от 3199 ₽ в год, Business — от 4999 ₽ в год за пользователя Да Облако, приложения и on-premise Strive Ограниченно: сервис ориентирован на команды Да Бесплатно до 10 человек с ограничениями. «Команда» — 3375 ₽ в месяц до 15 участников; «Бизнес» — 250 ₽ в месяц за пользователя Не подтверждено Облако, приложения и on-premise «Яндекс Трекер» Ограниченно: сервис рассчитан на командные процессы Да Отдельно — 485 ₽ за пользователя в месяц; в составе тарифа «Основной с Трекером» — 819 ₽ за сотрудника Не заявлен как основной функционал «Трекера» Облако PlanFix Возможно, но основные функции рассчитаны на бизнес-процессы Да Бесплатно до 5 человек; платные тарифы — от 366 до 854 ₽ за пользователя в месяц при оплате за год Да, PlanFix AI Облако Shtab Ограниченно: сервис ориентирован на командную и операционную работу Да Бесплатно до 5 человек; платные тарифы — от 152 ₽ за пользователя в месяц. Корпоративные конфигурации рассчитываются отдельно Да, часть функций доступна в раннем доступе Облако, приложения и on-premise

Как компании внедряют таск-менеджеры и что получают на практике: реальные кейсы

Снижение числа синхронизационных встреч в 1,5–2 раза

Эксперт в области кадровых вопросов, консалтинга и организационного проектирования, спикер Moscow Business School Григорий Котомин приводит пример из собственной практики в компании-разработчике программного обеспечения «АРТЭНИКС». Часть задач терялась в рабочих чатах, поэтому команде приходилось

Эксперт в области кадровых вопросов, консалтинга и организационного проектирования, спикер Moscow Business School Григорий Котомин приводит пример из собственной практики в компании-разработчике программного обеспечения «АРТЭНИКС». Часть задач терялась в рабочих чатах, поэтому команде приходилось проводить дополнительные встречи для сверки статусов. После внедрения «Битрикс24» задачи стали видны участникам процесса, а количество промежуточных синхронизаций, по оценке эксперта, сократилось примерно в 1,5–2 раза.

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Минус 2–3 минуты на каждом тикете поддержки

Генеральный директор ООО «Сфера», компании-разработчика российского таск-трекера PlanFix, Степан Чельцов приводит в пример сценарий из работы службы поддержки в таск-менеджере PlanFix. Когда обращение приходит из телеграма, ИИ-агент автоматически извлекает из сообщения имя клиента, номер заказа и суть проблемы и сам заполняет поля задачи. По словам эксперта, это экономит оператору 2–3 минуты на каждом тикете.

Задачи перестали теряться в чатах

Продюсер Russian Business Кристина Романчук приводит пример внедрения таск-менеджера Kaiten в редакции. До перехода на трекер команда вела задачи в гугл-таблицах и телеграм-чатах. Из-за этого часть задач и идей терялась. Обсуждение поручения могло пройти в чате вечером, а через несколько дней к нему уже никто не возвращался.

После внедрения Kaiten редакция стала вести в трекере контент-план, задачи авторов, дизайнеров и других участников процесса — всего около 20 сотрудников. Главное изменение — задачи перестали пропадать. Теперь они либо уходят в работу, либо ждут своего времени в бэклоге. Дополнительный эффект — прозрачность нагрузки коллег. Руководитель видит, кто отвечает за задачу, какой стоит дедлайн и какие процессы стоят на паузе.