Главные мемы 2026 года и их значение

С января по июнь 2026 года российский интернет цитировал мемные фразы, смеялся над абсурдными ИИ-роликами, обсуждал городские фейки и снова ностальгировал по старому вебу. Бренды тоже ловили тренды: внедряли свежие мемы в коммуникации и пытались конвертировать шутки в охваты, узнаваемость, трафик и продажи. Обзор охватывает первое полугодие 2026-го и будет обновляться: мемы второй половины года добавятся после того, как появятся и станут заметными.

Самые популярные мемы с января по июнь 2026 года

Ганвест в майке «Фа ватафа пепе шнейне»

«Фа ватафа пепе шнейне»

2026 год начался с возвращения популярности российского рэпера Ганвеста. Ганвест уже был известен в конце 2010-х. Популярность ему принесли треки «Дурман» и «Никотин», вышедшие в 2018 году и попавшие в топ «VK Музыки».

В конце 2025 года артист снова оказался в центре внимания, но благодаря мемам. Он сменил образ на рокерский и стал использовать выдуманные слова в тиктоке: «фа», «ватафа», «пепе», «шнейне». Они не имеют смысла и точного перевода. Артист использовал эти слова как междометия вместо «ну», «э-э-э», «что вообще происходит» или «ладно, я всё понял».

Сначала пользователи пытались разгадать значения слов и смеялись над странной речью артиста. Но спустя время фразы стали настолько популярны, что их начали печатать на футболках, а «фа ватафа пепе шнейне» стало маркером для моментов, где обычными словами уже сложно описать происходящее.

В начале 2026 года в соцсетях начали массово вспоминать 2016 год. Пользователи возвращали старые аватарки, слушали музыку десятилетней давности, фотографировались на старые телефоны, носили чокеры, скинни-джинсы и вспоминали ранний TikTok. «Мой 2016-й» стал популярен из-за желанияе вернуться во время, когда интернет казался живым и менее алгоритмичным.

Нишевость

До 2026 года «нишевыми» называли товары, бренды и культурные явления для узкой аудитории — например, авторский фильм, экспериментальную музыку, духи небольшой марки или локальный бренд одежды.

В начале 2026 года в соцсетях «нишевыми» стали называть не только товары и культурные явления, но и людей. Нишевый человек — это тот, кто слушает малоизвестную музыку, носит необычную одежду, увлекается редкими вещами и всем видом подчёркивает: он не из мейнстрима.

Пользователи начали придумывать всё более странные признаки нишевости: пить кофе только из определённой кружки, читать книги, о которых никто не слышал, и слушать музыку, которую почти невозможно найти на стримингах.

Данил Колбасенко

Мем появился во время трансляции стримера Кирилла Курсанова. В 2024 году он вёл прямой эфир мобильной игры Standoff 2 и общался с людьми в голосовой чат-рулетке.

Во время эфира стример попросил собеседника продиктовать его игровое имя, чтобы добавить в друзья в игре. Тот не понял вопрос и вместо набора символов назвал реальные имя и фамилию: «Данил Колбасенко». Школьник сказал своё имя так уверенно и торжественно, что фраза зазвучала в соцсетях как представление главного героя. Она стала мемом в феврале 2026 года, когда видеоотрывок завирусился в тиктоке. Пользователям понравилась сама ситуация.

Сначала мем использовали в игровых и аниме-роликах, но потом он вышел за пределы этих сообществ. Теперь «Данил Колбасенко» используют, когда нужно показать человека или персонажа, который появляется внезапно, ничего особенного не делает, но сразу забирает всё внимание.

Герой мема «Можно, а зачем?»

«Можно, а зачем?»

Мем завирусился после интервью главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова. Его спросили, может ли «АвтоВАЗ» выпускать машины уровня BMW. Максим Соколов ответил: «Можно, а зачем?»

В интернете фраза стала универсальной реакцией на действия, которые вроде бы можно сделать, но смысл в них неочевиден. Пользователи подхватили формат и стали снимать короткие видео о действиях, которые технически возможны, но смысла в них мало: можно купить тренажёр и использовать его как вешалку, — можно, а зачем?

Нейросетевые овощи и фрукты

Отношения нейросетевых овощей под песню «Камин»

В 2026 году песня Jony и Emin «Камин» получила вторую жизнь: трек 2020 года снова стал вирусным благодаря мемам с овощами и фруктами. Пользователи по всему миру начали делать короткие ИИ-ролики, где клубника, банан, помидор, огурец или другие овощи и фрукты переживают драму, и в качестве музыкального сопровождения использовали композицию российских музыкантов. Персонажи влюбляются, изменяют, страдают, уходят друг от друга, а песня делает происходящее ещё драматичнее. Чаще всего такие ролики сделаны как мини-сериал: история развивается от серии к серии, а каждая часть обрывается на клиффхэнгере.

Благодаря мему на официальной странице сервиса для распознавания музыки Shazam песня «Камин» поднялась до второго места глобального чарта, провела 175 дней в топ-10 треков и собрала 13 млн распознаваний. Популярность композиции вышла за пределы СНГ, индийские блогеры в тиктоке пытаются перепеть песню, даже не зная русского языка.

Онлайн-медиа о поп-культуре Peopletalk пишет, что пользователи TikTok попытались оценить, сколько JONY мог заработать на новой волне популярности трека «Камин» из-за ИИ-роликов. По их расчётам, сумма могла составить около 3 млн $, или 224,4 млн рублей. Но сам артист не подтверждал эти данные.

Музыкальный бизнес в России в 2026-м: как ИИ и новые законы меняют рынок Почему выпустить музыку стало проще, а заработать на ней — сложнее Читайте также

Пингвин-нигилист отклонился от стаи

Мем появился из отрывка документального фильма 2007 года об Антарктиде «Встречи на краю света» режиссёра Вернера Херцога. В одной из сцен пингвин отделяется от стаи и идёт в сторону гор. Закадровый голос объясняет, что там он, скорее всего, погибнет, и спрашивает: «Но для чего?»

В соцсетях отрывок фильма начали накладывать на драматичную музыку и использовать как мем про человека, который упрямо идёт куда-то, хотя сам не может объяснить зачем. Пингвин стал героем двух категорий мемов. В одних его показывали как символ целеустремлённости, в других — как символ выгорания.

Автор мема «Самонадутие»

Самонадутие

Мем появился после ролика в TikTok: девушка рассказала, как продавала куртку на «Авито», а потенциальная покупательница интересовалась не размером, состоянием или ценой, а тем, раздувается ли ткань от воды. Сделка сорвалась, зато переписка разошлась по соцсетям. В комментариях предположили, что вопрос связан с самонадутием — так называют ситуацию, когда нейлоновая ткань намокает, набирает воздух и раздувается в воде.

Когда история разошлась по соцсетям, пользователи начали снимать пародии: заходили в воду в пуховиках, мочили куртки, изображали странные переписки с покупателями и шутили над тем, как обычная продажа вещи открыла интернету новую субкультуру.

Кадр из стрима рэпера Toxis

Мемная фраза «Возьми телефон, детка» — строчка из трека NOBODY Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape, который вышел в 2025 году. В интернете завирусился короткий фрагмент из стрима на твиче, где Toxi$ напевает строчку из песни и танцует под музыку.

Сначала фрагмент трека разошёлся в роликах о людях, которые игнорируют звонки и сообщения. Затем мем стали использовать шире — в видео про бывших партнёров, руководителей, коллекторов, мошенников и всех, кто слишком настойчиво требует взять телефон.

Японская обезьянка Панч с плюшевой игрушкой

Обезьянка Панч

Обезьянка Панч — детёныш макаки, который родился в июле 2025 года в зоопарке города Итикава в Японии. Мать отказалась от малыша сразу после его рождения, поэтому сотрудники зоопарка выкармливали обезьянку сами. Чтобы Панч не чувствовал себя одиноко, ему дали плюшевую игрушку. Когда малыша попытались познакомить с другими обезьянами, стая не сразу его приняла. В соцсетях разошлись видео, на которых маленький Панч сидит рядом с игрушкой, выглядит растерянным и пытается привыкнуть к новому месту.

Пользователи не только следили за судьбой Панча в соцсетях, но и начали приезжать в зоопарк Итикавы, чтобы увидеть его вживую и снять собственные ролики. Из-за популярности макаки зоопарку пришлось вводить правила для посетителей: просить их вести себя тише и ограничивать время наблюдения, чтобы не создавать стресс для животных. Историю подхватила и сеть магазинов товаров для дома IKEA. Японское подразделение компании подарило зоопарку новые плюшевые игрушки, среди которых был орангутан — такая же игрушка, с которой Панч не расставался и которую пользователи называли его плюшевой «мамой». Компания сообщала, что после вирусности мема спрос на плюшевого орангутана вырос. Кроме того, в январе — феврале 2026 года количество объявлений о продаже этой игрушки на доске для объявлений eBay увеличилось на 650%.

Блогер и модель Самуэль Домен

Мем «Филяй-филяй» появился из коротких видео немецкого блогера и модели Самуэля Домена. В конце 2025 года он опубликовал короткое видео, где танцует без рубашки под трек Vielleicht Vielleicht немецких исполнителей MilleniumKid и JBS. Слово vielleicht переводится с немецкого как «возможно» или «может быть». Но русскоязычные пользователи услышали в припеве «филяй», начали называть блогера Филяем и придумывать вокруг него вымышленный город Филяйск.

Русскоязычные пользовательницы массово писали блогеру комментарии на русском, но Самуэль Домен попросил не делать этого, потому что не понимал язык. Русскоязычная аудитория восприняла это как негативную реакцию на внезапную популярность и начала в шутку «отменять» Самуэля.

По данным инструмента сервиса аналитики соцсетей LiveDune, мем «Филяй-филяй» только в Instagram* упоминался более чем в 1,5 тыс. Reels, а пик пришёлся на январь 2026 года.

Сгенерированный кот едет в автобусе

Шопинг, модный лук

«Шопинг, модный лук» — видеомем с котёнком, который едет в транспорте и качает головой под трек «Просто» блогера Viki Show, вышедший в 2018 году. Там звучат слова: «Шопинг, модный лук, я звезда YouTube».

Мем стали обыгрывать в видео про лёгкость, спокойствие и маленькую радость: поход за кофе, покупку ненужной, но приятной вещи, образ из старой одежды или обычную поездку, в которой человек чувствует себя главным героем.

Мемы из абсурдных фраз и брейнрот-контент

Брейнрот — это абсурдный контент, созданный с помощью ИИ. В нём может не быть нормального сюжета, логики или шутки в принципе. Смешно становится от странного персонажа, повторяющихся слов или нелепого голоса. В 2026 году пользователи создавали фиолетовых существ, выдуманные города, говорящих овощей, странных животных и мини-сериалы, в которых ничего не понятно, но оторваться всё равно невозможно.

Фиолетовое существо с большими глазами и длинными когтями

Дрысясися

Дрысясися — фиолетовое существо с большими глазами и длинными когтями. Персонажа сгенерировали с помощью нейросети. Один из пользователей попросил изобразить слово «Дрысясися» в виде существа. Получился странный фиолетовый герой, похожий на инопланетянина. Дальше стали появляться короткие ролики с персонажем. В них Дрысясися грустит, попадает в неприятности, пытается что-то сделать и снова страдает. Никакого сложного сюжета в этих видео нет. Главное — сам образ персонажа, которому всё время не везёт.

Воздуханы

«Воздуханами» начали называть людей, которые много говорят, обещают, создают ощущение важности, но ничего не делают. Проще говоря, человек гоняет воздух. В рабочих и учебных контекстах «воздуханами» стали называть тех, кто много говорит и создаёт видимость движения, но не переходит к делу. Так появилось выражение «собрание воздуханов» — встреча, где все долго обсуждают задачу, но никто не берёт её в работу.

Торт из мема «Санчо Панчо»

Тортик «Санчо Панчо»

Тортик «Санчо Панчо» стал мемом благодаря девушке из Ставрополья. В апреле 2026 года она начала выкладывать короткие видео, где готовит свой любимый торт. За кадром девушка говорила короткие фразы: «Санчо Панчо», «Тортик Санчо Панчо». В роликах не было сложного монтажа, актёрской игры или шуток. Всё выглядело как простой видеорецепт. Именно это и сработало. Пользователи начали повторять интонацию девушки, готовить торт, вставлять фразу в разные ситуации и снимать пародии.

Персонаж из мема Черемша

Черемша, Брдыщ, Сёмга

Персонаж Черемша стал героем псевдосоветских ИИ-роликов. Это серия видео, где нейросети показывают Советский Союз с аутентичными заводами, столовыми и рабочими у станков, но с вымышленными деталями. В этой нейросетевой вселенной появилась Черемша — существо с ушами кролика и мордой льва. Позже рядом с ней начали появляться и другие странные персонажи: Сёмга — с ушами кролика и телом тигра, Брдыщ — с телом акулы и мордой собаки. Мем сработал на контрасте: сначала зритель видит узнаваемую советскую эстетику, а потом в кадре появляются ИИ-существа, которые не поддаются логике, но почему-то идеально вписываются в этот странный мир.

Автор популярного мема Сикс-севен

«Сикс-севен» — один из тех мемов, в которых хочется найти смысл, но его нет. Фраза появилась из трека американского рэпера Skrilla — «Doot Doot», вышедшего в 2025 году. Затем фраза стала популярна в интернете отдельно от песни. «Сикс-севен» начали выкрикивать в школьных коридорах, вставлять в спортивные ролики и сопровождать жестом руками, будто человек взвешивает два варианта. Вирусность мема основана на бессмысленности. Фразу можно сказать в любой момент, особенно если прозвучали числа «шесть» или «семь».

Бульдог по кличке Пиббл, который катается на сёрфе

Белая собака на сёрфе

Мем появился из нейросетевых роликов с белым бульдогом по кличке Пиббл, который катается на сёрфе. Пса стали вставлять в красивые сцены беззаботного отдыха: синим океаном, пляжами, пальмами и почти рекламной картинкой счастливой жизни. На фоне часто звучит трек Just the Way You Are певицы Milky. Белая собака стала для пользователей антистрессом. Они с удовольствием смотрят несколько секунд видео, где ничего не происходит, кроме счастливого пса на доске для сёрфа.

7 × 7 = 49

Мем «7 × 7 = 49» начался с ролика, где девушка рассуждала о привлекательности. Она объясняла, что во внешности мужчины важна не только красота, но и вайб. В какой-то момент среди образов прекрасного прозвучал пример из таблицы умножения «7 × 7 = 49», который подаётся как что-то очень привлекательное. Пользователи довели эту идею до абсурда и начали шутить, что теперь мужчинам приходится конкурировать не с моделями или актёрами, а с математическим примером.

Инфоповоды, которые стали мемом

Пост в официальном Telegram-канале Банка России

«Ыыыыффф» от Центрального Банка

12 февраля 2026 года в официальном Telegram-канале Банка России появился пост из повторяющихся букв «ы» и «ф». Сообщение быстро удалили, но пользователи успели сделать скриншоты. Для серьёзного регулятора это выглядело неожиданно, потому что Центральный банк в своих соцсетях пишет о ставке, инфляции и банках. Позже ЦБ объяснил странный пост шуткой, якобы кот сотрудника залез на клавиатуру и случайно нажал несколько клавиш.

Пользователи превратили «ыыыффф» в реакцию на усталость. Так можно описать состояние перед дедлайном, после рабочей недели или в момент, когда человек уже не может подобрать слова.

Рисунок с Леонидом Каневским от корейской художницы

Каневский в Южной Корее

В июне российский актёр и телеведущий программы с криминальными историями «Следствие вели…» Леонид Каневский, которая выходит на телеканале НТВ с 2006 года, неожиданно стал героем мемов в Южной Корее. История началась с корейской художницы Ким Хеен, которая увидела фотографии актёра в интернете, затем нашла ролики с ним на YouTube и нарисовала серию иллюстраций. Её зацепил сам образ телеведущего, его выразительное лицо, строгий взгляд и манера говорить короткими фразами.

После рисунка художницы для корейской аудитории Каневский стал мемным персонажем. Его рисуют, вставляют в короткие ролики, переозвучивают корейскими фразами и используют как героя странных бытовых сцен — например, он может молча осуждать, драматично реагировать или просто смотреть в камеру.

Робот-пухосос в Москве

Пухососы

«Пухосос купить»: как россияне поверили в фейк, а бренды — заработали на меме Пухососов придумала команда контент-агентства Out Digital, а бренды встроили завирусившуюся идею в свои продукты Читайте также

В начале июня в соцсетях разлетелись ролики с маленькими роботами, которые ездят по Москве и собирают тополиный пух. Устройства назвали пухососами. Люди массово поверили в существование роботов.

На самом деле это команда рекламного агентства Out Digital сняла реальные кадры московских улиц и добавила в видео 3D-модели пухососов. Но разоблачение не убило мем, а только подогрело интерес к нему. Пользователи начали придумывать другие городские устройства: лужесосы, пенодувы, ледолизы, эчпочмаковозы. Бренды тоже встроились в тренд. «Яндекс» добавил пухососов в поиск и карту такси, а доставка еды «Ёбидоёби» придумала ролловоза.

Где в Москве искать «пухососов»: Яндекс Go превратил все такси на карте города в роботов из мема Акция доступна только один день — 11 июня Читайте также

Зачем бизнесу использовать мемы

Основатель контент-агентства PostPost и автор книги «Креативщики» Пётр Губанов считает мемы современной формой интернет-юмора. По его словам, они заняли в интернете место, которое в 2000-е занимали анекдоты. Люди по-прежнему хотят делиться смешными историями и наблюдениями, но теперь делают это через короткие видео, картинки и другие визуальные форматы.

По мнению эксперта, для бизнеса мем — это способ говорить с аудиторией через узнаваемую эмоцию. Пользователь видит не очередной рекламный пост о продукте бренда, а шутку про ситуацию, в которой он узнаёт себя. Если бренд попал в контекст и использовал мем вовремя, публикация может собрать комментарии, репосты, сохранения и дополнительный органический охват без закупки рекламы.

Старший менеджер по развитию блогеров в коммуникационном агентстве DIDENOK TEAM Евгений Финагеев добавляет, что мемы положительно влияют и на чувство принадлежности к покупателю.

Когда аудитория видит, что бренд шутит над теми же вещами, что и они, следит за теми же трендами, говорит на том же языке, между ними выстраиваются неформальные отношения в духе „за этим брендом стоят такие же люди, как я“ Евгений Финагеев Старший менеджер по развитию блогеров в коммуникационном агентстве DIDENOK TEAM

Но публикация мемов не гарантирует больших охватов без постоянной работы над контентом. Основатель контент-агентства PostPost и автор книги «Креативщики» Пётр Губанов считает, что для бренда важнее не разово удачно пошутить, а выстроить стабильную подачу трендов. Виральный пост может получиться случайно, а узнаваемый юмор бренда работает только тогда, когда бизнес регулярно пробует разные форматы, понимает свою аудиторию и не пытается каждый раз «быть своим».

Креатор креативного агентства Narrators Agency Слава Лобанов дополняет, что ситуативный пост даёт быстрый, но короткий положительный эффект. Мем может резко поднять вовлечённость и показать, что бренд находится в повестке тренда. Но охваты быстро падают, если компания не следит за контекстом постоянно.

Где лучше размещать мемы

В первом полугодии 2026 года главной средой для мемов стали платформы с короткими вертикальными видео. Именно там зарождались «Фа ватафа пепе шнейне», «Филяй-филяй», «Сикс-севен», Данил Колбасенко и другие фразы, которые потом уходили в Telegram, VK и обсуждались в крупных медиа.

Амбассадор сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune Фёдор Жуков объясняет, что в TikTok, Instagram*, YouTube Shorts и «VK Клипах» мем может быстро выйти за пределы аудитории бренда. Если пользователи досматривают ролик, пересылают его друзьям и снимают свои видео под ваш звук или шаблон, алгоритмы начинают показывать его большему числу людей.

Telegram и VK используют, как площадку для реакции, объяснения или обсуждения мемов. На этих платформах расходятся городские инфоповоды и мемы, для понимания которых нужно погрузиться в контекст — например, пухососы, «Можно, а зачем?», «Ыыыыффф» или SHAMAN на Байкале.

Старший менеджер по развитию блогеров в коммуникационном агентстве DIDENOK TEAM Евгений Финагеев объясняет, что, даже если бренд работает только в VK или телеграме, команде всё равно важно смотреть шире и отслеживать другие площадки, чтобы заметить мем на старте, а не тогда, когда его уже использовали конкуренты в крупных каналах.

Бренду важно подключаться к мему до того, как тренд выдохнется

У брендов нет точного срока для реакции на вирусный мем. Заместитель генерального директора по производству агентства по управлению репутацией Markway Милена Худякова считает, что встраиваться в инфоповод нужно в первые сутки ажиотажа.

Операционный директор международного коммуникационного агентства «ЛАМПА» Екатерина Петрова объясняет, что для коротких вертикальных видео у бренда есть несколько часов или максимум один-два дня. В телеграме и VK время для реакции — сутки-двое. Креатор креативного агентства Narrators Agency Слава Лобанов считает, что в мемных публикациях время реакции от бренда — главный критерий больших охватов.

Нужно выключить перфекционизм. Лучше сделать на коленке, но успеть среагировать, пока мем не устарел Слава Лобанов Креатор креативного агентства Narrators Agency

Старший менеджер по развитию блогеров в коммуникационном агентстве DIDENOK TEAM Евгений Финагеев называет идеальной ситуацию, когда бренд не догоняет тренд, а замечает его на первой волне ажиотажа. Для этого в команде нужен человек, который следит за инфополем и понимает, что начинает набирать обороты.

Первая волна узнаваемости мема — это и есть окно. Дальше тренд либо уже надоел, либо его подхватили все подряд и зайти туда с чем-то свежим не получится Евгений Финагеев Старший менеджер по развитию блогеров в коммуникационном агентстве DIDENOK TEAM

В 2026 году для бизнеса большая проблема в том, что цикл жизни мемов меньше, чем длительность корпоративных согласований. Эксперты предлагают готовиться не к конкретному мему, а к процессу реакции. Креатор креативного агентства Narrators Agency Слава Лобанов считает рабочей схему, где над ситуативом работают креативная пара и один выпускающий бренд-менеджер, редактор или руководитель SMM-направления. Выпускающий редактор должен хорошо чувствовать бренд и уметь брать на себя ответственность за публикацию.

Основатель контент-агентства PostPost и автор книги «Креативщики» Пётр Губанов предлагает бизнесу заранее договориться об ограничениях и шаблонах. Нельзя предсказать, что именно завирусится завтра, но можно заранее определить темы, в которые компания не заходит, стиль коммуникации, визуальные рамки и роли в команде. Тогда в момент ситуатива не придётся спорить о размере шрифта в публикации, цвете фона и том, можно ли вообще шутить на эту тему.

Понять, что мем уже прошёл пик, можно по массовости повторения тренда. Амбассадор сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune Фёдор Жуков обращает внимание, что если один и тот же мем одновременно используют пользователи, паблики и бренды, тренд уже начинает надоедать. Операционный директор международного коммуникационного агентства «ЛАМПА» Екатерина Петрова дополняет, что когда появляются статьи с заголовками «что такое...» и «откуда взялся...», мем уже имеет объяснительную повестку.

* Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram и Threads, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.