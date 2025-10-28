Молодёжный сленг: 49 слов для общения с зумерами в 2025 году
Роскошный максимум, чтобы оставаться в контексте
Имба, редфлаг, дрипчик, POV — для зумеров это быстрые теги. Одно слово, и позиция ясна. Мы собрали 49 слов, которые ускоряют наём, экономят время в чатах и помогают брендам говорить без кринжа.
Чтобы не тратить время на перевод сленга, мы сделали рабочий словарь и добавили рейтинг актуальности каждого слова по мнению зумерской части редакции. Это не попытка «омолодиться», а возможность не терять скорость и смысл в диалогах.
Какой у тебя муд?
Cтатус эмоций. Скажи так, и все поймут: ты в хорошем настроении или тебя лучше не трогать.
Вайб
Что значит? Атмосфера, настроение. Слово 2024 года в России по версии «Грамота.ру».
Пример: «Твой плейлист — это плюс вайб для осеннего вечера».
5/5 — Говорят все.
Имба
Что значит? Нечто потрясающе крутое, «имбалансное». Пришло из киберспорта, но сейчас используют везде.
Пример: «Новый фильм Тарантино — такая имба, по-другому не скажешь».
4/5 — Имбуля. Встречается часто.
Кринж/кринге
Что значит? Стыд, неловкость, что-то настолько нелепое, что стыдно смотреть.
Пример: «Он пытался шутить, но это просто кринж».
5/5 — Очень популярно.
Крипово
Что значит? Что-то страшное, пугающее. Иногда может обозначать нелепость или позор.
Пример: «Это видео очень криповое».
5/5 — Знают все.
Муд
Что значит? Настроение или эмоциональное состояние.
Пример: «Мой муд сейчас — лежать на диване и не шевелиться».
5/5 — Используют часто и поймут все.
Свага
Что значит? Русифицированное слово swag. Означает стиль, харизму или крутой образ.
Пример: «Как тебе мой образ? Свага присутствует?»
3/5 — Не все поймут.
Слэй
Что значит? Восхищение чем-либо или кем-либо. Если увидите связку «слэй-период» — это лучший период в жизни.
Пример: «Ты выглядишь просто слэй».
3/5 — Что-то на западном. У нас используют стримеры.
Тильт
Что значит? Сильное раздражение, потеря настроения или веры в себя. Пришло из покера и киберспорта, но сейчас используют везде.
Пример: «Я жёстко тильтую из-за его привычки перебивать».
2/5 — Немного локально.
Треш
Что значит? Что-то очень плохое.
Пример: «М-да, этот день — просто трэш».
5/5 — Поймёт и зумер, и бумер.
Чиназес
Что значит? Бессмысленное, но модное выражение восторга. Вирусное слово из соцсетей.
Пример: «— У тебя сегодня всего две встречи.
— О-о, чиназес!»
1/5 — Не имеет смысла и теряет актуальность.
Я в прайме
Что значит? Фигура речи, описывающая лучший период жизни.
Пример: «Я закрыл все рабочие задачи. Я в прайме!»
5/5 — Актуально и приятно.
Быстрый профайл
Анк, нормис или NPC? Набор слов для быстрого портрета человека в диалоге. Используйте их с иронией и осторожностью.
Альтушка
Что значит? Alt-girl, девушка альтернативной субкультуры — яркий макияж, розово-чёрная одежда, пирсинг.
Пример: «Она типичная альтушка».
3/5 — Популярно у подростков из субкультур.
Анк
Что значит? Продвинутый дядя — мужчина за 30, стильный, в теме трендов и выглядит молодо. Комплимент, в отличие от «скуфа».
Пример: «Киллиан Мёрфи — чистый анк, видела его в новом фильме?»
3/5 — Мелькает в тиктоке.
Бести
Что значит? Лучшая подруга или друг.
Пример: «Сегодня с моей бести идём пить вино».
2/5 — Нечасто используют.
Гигачад
Что значит? Собирательный образ идеального мужчины в пиковой физической форме.
Пример: «Я стесняюсь ходить в зал, там одни гагачады».
3/5 — В 2023-м был тренд. Сейчас в тренде скуфы.
ГГ
Что значит? Главный герой или финальный босс.
Пример: «Бро думает, что он реальный гг в коллективе».
1/5 — Очень локально.
Гринфлаг
Что значит? Поступки, черты характера, привычки человека, которые указывают на возможные здоровые отношения с ним.
Пример: «Он никогда не перебивает — настоящий гринфлаг».
3/5 — Нечасто используют.
Редфлаг
Что значит? Обратная сторона «гринфлага». Признак потенциальной опасности в отношениях с человеком.
Пример: «Он всегда опаздывает на встречи — настоящий редфлаг».
5/5 — К сожалению, используют чаще, чем гринфлаг.
Лейм
Что значит? Скучный, неинтересный, странный человек.
Пример: «Наш новый коллега — лейм».
2/5 — Можно услышать от рэперов.
Масик
Что значит? Стабильный, заботливый и ухоженный мужчина.
Пример: «Вчера на Патриках я познакомилась с масиком».
3/5 — Встречается только в кругу девушек.
Нормис
Что значит? Скучный человек, далёкий от мемов и гик-культуры. Вошло в шорт-лист «Слова года — 2024» от «Грамота.ру».
Пример: «Ты такой нормис. У тебя любимый фильм — „Интерстеллар"».
4/5 — Мелькает на просторах интернета.
NPC
Что значит? Non-Player Character — человек без личности, живущий «по шаблону». Пришло из игр — второстепенный персонаж с ограниченным набором фраз.
Пример: «С ним не о чем разговаривать. Типичный NPC».
2/5 — Вас вряд ли поймут вне тиктока.
Пикми
Что значит? Pick me girl — девушка, которая пытается привлечь внимание молодого человека, подчёркивая свою «не такую, как все» натуру.
Пример: «Она опять говорит, что ей проще дружить с парнями, — классическая пикми».
1/5 — Никогда и нигде не говорите.
Сигма
Что значит? Самодостаточный, сильный и независимый мужчина вне социальных иерархий.
Пример: «Патрик Бейтман — икона сигмы».
3/5 — Встречается редко, но приятно услышать.
Скуф
Что значит? Неухоженный мужчина средних лет, который перестал за собой следить.
Пример: «Каждому скуфу — по альтушке».
5/5 — Не теряет тренд уже несколько лет и звучит уже иронично.
Соевый
Что значит? Soyboy — мужчина, лишённый маскулинности.
Пример: «Он не сможет тебя защитить, он соевый».
4/5 — Часто встречается, но имеет негативный характер.
Стейси
Что значит? Красивые, эмоциональные и яркие девушки, но с низким интеллектом.
Пример: «Я видела её новый пост. Она такая стейси».
1/5 — Популярно на Западе. У нас очень локально.
Тарелочница/тарелочник
Что значит? Человек, который ходит на свидания с целью поесть за чужой счёт.
Пример: «Она поела на 10 000 и сбежала — типичная тарелочница»;
«Он напросился в гости, опустошил холодильник и убежал. Надоели тарелочники».
4/5 — Часто встречается, но имеет негативный характер.
Темщик/темки
Что значит? Изначально обозначал скупщиков и продавцов краденого. Сейчас так называют людей без работы, которые ищут лёгкие и быстрые способы заработка. Темка — новый способ заработка у темщиков.
Пример: «Братан, темка новая есть. Сейчас расскажу».
2/5 — Встретишь нечасто.
Токсик
Что значит? Неприятный человек, чьи высказывания наносят психологический вред.
Пример: «Он общается как токсик, с одними издёвками».
5/5 — Встречается часто. Если в вашу сторону говорят такое — это плохой знак.
Тюбик
Что значит? Инфантильный и эмоционально нестабильный молодой человек.
Пример: «Она опять встречается с каким-то тюбиком».
2/5 — Было актуально в 2024-м.
Апгрейдим глаголы
Эти слова перекочевали в массы от стримеров и блогеров. Теперь каждый зумер байтит, дропает и агрится. Будьте осторожны и используйте эти слова в контексте.
Агриться
Что значит? Злиться, агрессивно реагировать. Пришло из киберспорта.
Пример: «Руководитель агрится, когда я опять пропускаю дедлайн».
4/5 — В интернете звучит органично. В живой речи — сомнительно.
Байтить
Что значит? Провоцировать кого-то. Иногда может означать «копировать что-то без разрешения». Смотрите по контексту.
Пример: «Не обращай внимания, он тебя байтит»;
«Он сбайтил мою презу».
3/5 — Стримерский сленг.
Дабл-ю
Что значит? Поздравление, одобрение или победа. В основном говорят стримеры и их зрители.
Пример: «Дабл-ю, команда! Отлично сыграли».
2/5 — Узнали 20% опрашиваемых.
Дропнуть
Что значит? Выложить, слить в публичный доступ фото, трек или ссылку.
Пример: «Я дропнул новый пост в телеграм».
3/5 — Локально. Не все поймут.
Киннить
Что значит? Быть увлечённым кем-то.
Пример: «Я кинню этого певца, знаю все его песни».
1/5 — Почти не встречается.
Пон
Что значит? Понимаю, понял — мем-форма с прилагательными: «лютый пон», «депрессивный пон».
Пример: «— У нас завтра зачёт, так что сегодня не увидимся.
— Депрессивный пон…»
4/5 — Актуально для чатов с друзьями.
Рейдж-байт
Что значит? Спровоцировать на бурную реакцию. В основном это делается для повышения вовлечённости или узнаваемости.
Пример: «Санлайт сказал, что закрывается. Я думаю, это был рейдж-байт».
1/5 — Половина редакции не знала.
Говорим на языке тиктока
Реплики из интернет-трендов. Часто можно встретить в вертикальных видео и мемах. Лучше не использовать в живом диалоге, есть риск, что не все поймут.
POV (ПОВ)
Что значит? Point of view — точка зрения. Формат видео от первого лица или что-то, что описывает твои действия. Очень популярно в TikTok.
Пример: «ПОВ: на календаре 1 октября и ты готов смотреть „Сумерки"».
3/5 — Актуально в формате подписи к вертикальным видео.
База
Что значит? Based — правильная мысль, истина, что-то верное.
Пример: «Слышал, что он сказал? Выдал базу!»
5/5 — Коротко и актуально.
Базовый минимум или роскошный максимум
Что значит? Базовый минимум — то, что тебе необходимо. Роскошный максимум — всё, что ты хочешь.
Пример: «Базовый минимум — поехать на метро. Роскошный максимум — „вызвать бизнес"».
3/5 — Пока популярно на фоне одноимённой песни.
Брейнрот
Что значит? Контент, «высасывающий мозг» — абсурдные мемы и видео, понятные только узкому кругу людей.
Пример: «Мой любимый брейнрот — часовые видео про ИИ-бабушек на бегемотах».
0/5 — Популярно на Западе. У нас пока редко используют.
Вумэн- / мэн-момент
Что значит? Оценка типичного женского или мужского поведения.
Пример: «Он разбросал носки по всей квартире — типичный мэн-момент».
5/5 — Актуальный тренд.
Дрипчик ракнут
Что значит? Стильная одежда надета.
Пример: «Новый дрипчик ракнут. Оцените».
2/5 — Очень редко мелькает.
Кенселинг
Что значит? Публичное осуждение, „отмена" личности или бренда за неприемлемые высказывания или ценности.
Пример: «Вы слышали, что сказал Макан на интервью? Предлагаю его кенселить».
3/5 — В интернете культура отмены собирает большие охваты. В обычной речи будет звучать неорганично.
Норм или стрём?
Что значит? Популярный тренд 2025 года. Два человека задают друг другу вопросы, а ответить можно только «норм/стрём».
Пример: «— Ты не работаешь всю жизнь, но придётся снимать тиктоки.
— Норм.
— Ты живёшь на Бали, но не умеешь плавать.
— Стрём».
4/5 — Есть шанс, что тренд останется.
Оделся сам или наорала
Что значит? Мем о женском влиянии на жизнь мужчин. Парни показывали свою неопрятную одежду, которую собрали сами, и луки, которые собрали их девушки.
Пример: «Оделся сам — носки и сланцы.
Наорала — кеды и гольфы».
1/5 — Временный тренд.
Оплата у психолога не прошла
Что значит? Ироничный мем, когда люди сами справляются с трудными ситуациями в жизни.
Пример: «Оплата у психолога не прошла, и приходится опять ходить на работу».
5/5 — Актуально уже пару лет.
Сам решу, сам решу-у-у
Что значит? Мем, который возник после фразы сына Розы Сябитовой на одной из ТВ-передач.
Пример: «Я: Можно мне отпуск в августе?
Начальник: Сам решу-у-у-у».
2/5 — Cкорее всего, о нём забудут через месяц.
Имба-гайд
Сленг — это скоротечный тренд. Когда масса добирается до тренда, у него два пути: умереть от «перегрева» или стать частью жизни. Мы за второй вариант, но с оглядкой на уместность.
Как бизнесу работать со сленгом без фейспалма?
- . Если ваш продукт и контекст не зумерские — не бегите за модными словами.
-
Тестируйте малыми дозами. Начните с постов в телеграм или пушей, смотрите на отклик.
- Не превышайте базовый минимум. Не надо вставлять сленг через каждое слово.
- Обновляйте глоссарий. Тренды стареют быстро: то, что вчера было «норм», завтра — «стрём».
Ну и запомните, сленг — это не лекарство. Сначала наладьте сервис и продукт, потом бегите в тренды.
Как руководителю общаться с коллегами-зумерами?
Правило одно: это люди. Общайтесь с ними просто и не пытайтесь стать «зелёным флагом» изо всех сил.Итог простой: Ясность слов — вечная имба.
