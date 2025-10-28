Молодёжный сленг: 49 слов для общения с зумерами в 2025 году

Cтатус эмоций. Скажи так, и все поймут: ты в хорошем настроении или тебя лучше не трогать.

Вайб

Что значит? Атмосфера, настроение. Слово 2024 года в России по версии «Грамота.ру».

Пример: «Твой плейлист — это плюс вайб для осеннего вечера».

5/5 — Говорят все.

Имба

Что значит? Нечто потрясающе крутое, «имбалансное». Пришло из киберспорта, но сейчас используют везде.

Пример: «Новый фильм Тарантино — такая имба, по-другому не скажешь».

4/5 — Имбуля. Встречается часто.

Кринж/кринге

Что значит? Стыд, неловкость, что-то настолько нелепое, что стыдно смотреть.

Пример: «Он пытался шутить, но это просто кринж».

5/5 — Очень популярно.

Крипово

Что значит? Что-то страшное, пугающее. Иногда может обозначать нелепость или позор.

Пример: «Это видео очень криповое».

5/5 — Знают все.

Муд

Что значит? Настроение или эмоциональное состояние.

Пример: «Мой муд сейчас — лежать на диване и не шевелиться».

5/5 — Используют часто и поймут все.

Свага

Что значит? Русифицированное слово swag. Означает стиль, харизму или крутой образ.

Пример: «Как тебе мой образ? Свага присутствует?»

3/5 — Не все поймут.

Слэй

Что значит? Восхищение чем-либо или кем-либо. Если увидите связку «слэй-период» — это лучший период в жизни.

Пример: «Ты выглядишь просто слэй».

3/5 — Что-то на западном. У нас используют стримеры.

Тильт

Что значит? Сильное раздражение, потеря настроения или веры в себя. Пришло из покера и киберспорта, но сейчас используют везде.

Пример: «Я жёстко тильтую из-за его привычки перебивать».

2/5 — Немного локально.

Треш

Что значит? Что-то очень плохое.

Пример: «М-да, этот день — просто трэш».

5/5 — Поймёт и зумер, и бумер.

Чиназес

Что значит? Бессмысленное, но модное выражение восторга. Вирусное слово из соцсетей.

Пример: «— У тебя сегодня всего две встречи.

— О-о, чиназес!»

1/5 — Не имеет смысла и теряет актуальность.

Я в прайме

Что значит? Фигура речи, описывающая лучший период жизни.

Пример: «Я закрыл все рабочие задачи. Я в прайме!»

5/5 — Актуально и приятно.

Быстрый профайл Анк, нормис или NPC? Набор слов для быстрого портрета человека в диалоге. Используйте их с иронией и осторожностью. Альтушка Что значит? Alt-girl, девушка альтернативной субкультуры — яркий макияж, розово-чёрная одежда, пирсинг. Пример: «Она типичная альтушка». 3/5 — Популярно у подростков из субкультур.

Анк Что значит? Продвинутый дядя — мужчина за 30, стильный, в теме трендов и выглядит молодо. Комплимент, в отличие от «скуфа». Пример: «Киллиан Мёрфи — чистый анк, видела его в новом фильме?» 3/5 — Мелькает в тиктоке.

Бести Что значит? Лучшая подруга или друг. Пример: «Сегодня с моей бести идём пить вино». 2/5 — Нечасто используют.

Гигачад Что значит? Собирательный образ идеального мужчины в пиковой физической форме. Пример: «Я стесняюсь ходить в зал, там одни гагачады». 3/5 — В 2023-м был тренд. Сейчас в тренде скуфы.

ГГ Что значит? Главный герой или финальный босс. Пример: «Бро думает, что он реальный гг в коллективе». 1/5 — Очень локально.

Гринфлаг Что значит? Поступки, черты характера, привычки человека, которые указывают на возможные здоровые отношения с ним. Пример: «Он никогда не перебивает — настоящий гринфлаг». 3/5 — Нечасто используют.

Редфлаг Что значит? Обратная сторона «гринфлага». Признак потенциальной опасности в отношениях с человеком. Пример: «Он всегда опаздывает на встречи — настоящий редфлаг». 5/5 — К сожалению, используют чаще, чем гринфлаг.

Лейм Что значит? Скучный, неинтересный, странный человек. Пример: «Наш новый коллега — лейм». 2/5 — Можно услышать от рэперов.

Масик Что значит? Стабильный, заботливый и ухоженный мужчина. Пример: «Вчера на Патриках я познакомилась с масиком». 3/5 — Встречается только в кругу девушек.

Нормис Что значит? Скучный человек, далёкий от мемов и гик-культуры. Вошло в шорт-лист «Слова года — 2024» от «Грамота.ру». Пример: «Ты такой нормис. У тебя любимый фильм — „Интерстеллар"». 4/5 — Мелькает на просторах интернета.

NPC Что значит? Non-Player Character — человек без личности, живущий «по шаблону». Пришло из игр — второстепенный персонаж с ограниченным набором фраз. Пример: «С ним не о чем разговаривать. Типичный NPC». 2/5 — Вас вряд ли поймут вне тиктока.

Пикми Что значит? Pick me girl — девушка, которая пытается привлечь внимание молодого человека, подчёркивая свою «не такую, как все» натуру. Пример: «Она опять говорит, что ей проще дружить с парнями, — классическая пикми». 1/5 — Никогда и нигде не говорите.

Сигма Что значит? Самодостаточный, сильный и независимый мужчина вне социальных иерархий. Пример: «Патрик Бейтман — икона сигмы». 3/5 — Встречается редко, но приятно услышать.

Скуф Что значит? Неухоженный мужчина средних лет, который перестал за собой следить. Пример: «Каждому скуфу — по альтушке». 5/5 — Не теряет тренд уже несколько лет и звучит уже иронично.

Соевый Что значит? Soyboy — мужчина, лишённый маскулинности. Пример: «Он не сможет тебя защитить, он соевый». 4/5 — Часто встречается, но имеет негативный характер.

Стейси Что значит? Красивые, эмоциональные и яркие девушки, но с низким интеллектом. Пример: «Я видела её новый пост. Она такая стейси». 1/5 — Популярно на Западе. У нас очень локально.

Тарелочница/тарелочник Что значит? Человек, который ходит на свидания с целью поесть за чужой счёт. Пример: «Она поела на 10 000 и сбежала — типичная тарелочница»; «Он напросился в гости, опустошил холодильник и убежал. Надоели тарелочники». 4/5 — Часто встречается, но имеет негативный характер.

Темщик/темки Что значит? Изначально обозначал скупщиков и продавцов краденого. Сейчас так называют людей без работы, которые ищут лёгкие и быстрые способы заработка. Темка — новый способ заработка у темщиков. Пример: «Братан, темка новая есть. Сейчас расскажу». 2/5 — Встретишь нечасто.

Токсик Что значит? Неприятный человек, чьи высказывания наносят психологический вред. Пример: «Он общается как токсик, с одними издёвками». 5/5 — Встречается часто. Если в вашу сторону говорят такое — это плохой знак.

Тюбик Что значит? Инфантильный и эмоционально нестабильный молодой человек. Пример: «Она опять встречается с каким-то тюбиком». 2/5 — Было актуально в 2024-м.