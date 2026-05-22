Банкоматы и платёжные терминалы будут работать без интернета — технологию разработали Минцифры и операторы связи

Банкоматы и платёжные терминалы будут работать в периоды отключения мобильного интернета, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России. Минцифры совместно с операторами связи разработало необходимые технические решения и уже тестирует систему. Параллельно ЦБ обсуждает с Минцифры поэтапное включение всех банков в «белые списки» .

Банки и страховщики войдут в «белые списки» поэтапно

Параллельно с обеспечением работы банкоматов без интернета, ЦБ решает вопрос о включении всех банков в «белые списки» Минцифры. Нахождение в списке даёт банкам и страховщикам значительные преимущества перед теми, кого туда не включили, что нарушает принципы равной конкуренции, указала Эльвира Набиуллина.

Сейчас в «белые списки» включены лишь пять российских банков — ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС Банк и Газпромбанк.

Однако подключить все банки одновременно невозможно из-за технических ограничений, подчеркнула Эльвира Набиуллина. По её словам, процесс включения банков и страховщиков в «белые списки» будет поэтапным. В начале в перечень внесут значимые и критические сервисы.

Госдума и Ассоциации банков настаивают на включении всех кредитных организаций в «белые списки»

Ранее депутат Анатолий Аксаков предложил добавить в перечень не только крупнейшие банки, но и небольшие региональные учреждения, через которые проходит значительная доля платежей. По его словам, нынешняя практика, когда доступ при отключениях интернета остаётся лишь у клиентов пяти банков, создаёт неравные условия конкуренции. С таким же заявлением выступала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что список должен включать все действующие кредитные организации.

В Ассоциации российских банков (АРБ) и Ассоциации банков России (АБР) поддержали эту позицию. В АРБ уже обращались в Минцифры с просьбой включить в списки банки — участники системы страхования вкладов. АБР, в свою очередь, предложила добавить в перечень не только сами банки, но и их сервисы: интернет-банки, мобильные приложения, платежные ресурсы.

Для попадания в «белые списки» банкам нужно выполнить требования органов безопасности

В Минцифры пояснили, что ресурсы включаются в перечень только при соответствии условиям органов безопасности. Банки обязаны установить систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которая даёт силовым ведомствам доступ к данным о передаче информации. Кроме того, интернет-ресурс должен разместить свои вычислительные мощности на территории России.

По словам представителей Минцифры, для расширения «белых списков» необходимо активизировать работу банков по выполнению этих требований.