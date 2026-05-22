ИИ меняет структуру бизнеса: эксперты ЦИПР — о том, как менеджеры управляют командами из ИИ-агентов

Компании не успевают за скоростью развития ИИ: рынок меняется быстрее, чем бизнес успевает перестраивать процессы и обучать сотрудников, отметили участники партнёрской сессии «Как меняется модель управления бизнесом в эпоху ИИ» на ЦИПР—2026. Представители «Сколково», Альфа-Банка, VK Tech и МТС Линк заявили, что AI уже меняет структуру управления внутри компаний, усиливает разрыв между ролями сотрудников и вынуждает бизнес переходить к модели «цифрового труда».

Крупные компании перестраивают процессы ради полноценного внедрения ИИ

Руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов заявил, что бизнес начинает внедрять ИИ в процессы, где технология действительно даёт измеримый эффект. В качестве примера он привёл валютный контроль в Альфа-Банке, часть процессов по которому теперь оптимизированы благодаря ИИ. По словам Александра Горинова, AI-агент банка уже проводит 80% проверок документов по ВЭД без участия человека, а точность системы составляет около 90%.

«Важно понимать, где ИИ действительно даёт эффект. А не просто делать что-то, чтобы совету директоров рассказать», — отметил руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов.

Александр Горинов также рассказал, что в конце 2025 года корпоративный блок банка создал отдельный штаб координации AI-проектов на стороне бизнес-блока. Цель штаба — помочь синхронизировать работу ИТ-команд и бизнеса, чтобы новые инструменты внедрялись под конкретные задачи и приносили измеримый эффект.

AI-агенты начали выполнять функции, которые раньше держались на людях

Тренд на внедрение AI-агентов подтверждает и директор программ по цифровой трансформации Московской школы управления «Сколково» Николай Верховский. По его словам, бизнес постепенно переходит к модели «цифрового труда», где часть функций выполняют AI-агенты и автоматизированные системы.

Топ-менеджер отметил, что рынок уже обсуждает появление компании стоимостью $1 млрд, где работают всего два человека. Один из таких проектов на конец 2025 года вышел на выручку около $40 млн, а к концу 2026-го рассчитывает достичь оценки в $1 млрд. При этом у конкурента компании работают около 2,5 тыс. сотрудников.

Однако многие компании сегодня не успевают подстроиться под скорость развития ИИ. AI-ландшафт меняется настолько быстро, что как только бизнес успевает обучить сотрудников промпт-инжинирингу, как рынок уже переходит к новым моделям и архитектурам.

«Производственная модель [бизнеса] переезжает с одних скоростей на другие, и эти новые скорости обеспечиваются не людьми», — отметил директор программ по цифровой трансформации Московской школы управления «Сколково» Николай Верховский.

Отдельно Николай Верховский обратил внимание на хаотичные AI-внедрения 2025 года, когда компании просто покупали подписки на AI-сервисы без понимания, как технология должна менять процессы и бизнес-модель. По его словам, ИИ становится частью стратегии и начинает влиять на ключевые процессы внутри компаний.

Это подтверждает и статистика IBM: если в 2025 году директор по AI был только у 26 опрошенных компаний, то в 2026-м — уже у 76.

Сильные сотрудники строят вокруг себя экосистемы из AI-агентов

Директор MBA Московской школы управления «Сколково» Юлия Михайлова отметила, что искусственный интеллект уже меняет внутренний баланс сил в компаниях. По её словам, пока одни сотрудники только осваивают AI-инструменты, топ-перформеры строят вокруг себя полноценные экосистемы из ассистентов и AI-агентов.

По словам эксперта, ИИ действительно помогает «дотянуть» начинающих сотрудников до среднего уровня, но одновременно резко усиливает лучших специалистов. В результате разрыв между топ-перформерами и средними сотрудниками начинает расти «по экспоненте».

AI-агенты начали ломать привычную вертикаль управления в компаниях

AI-агенты уже меняют классическую структуру бизнеса, где управление было сосредоточено только на уровне топ-менеджмента, отметил директор программ по цифровой трансформации Московской школы управления «Сколково» Николай Верховский.

По его словам, раньше компания делилась на управленческий и исполнительский слои: менеджеры организовывали работу сотрудников. Теперь эта модель начинает ломаться, потому что у самих исполнителей появляются собственные AI-агенты и «цифровые сотрудники».

Руководитель направления облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко заявил, что AI-агенты постепенно становятся частью рабочих команд.

«Цифровой сотрудник — это новый товарищ по команде, про которого нужно думать и менеджерить как реального человека», — отметил руководитель направления облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

По его словам, внутри компаний уже появляются гибридные команды, где часть задач выполняют люди, а часть — AI-агенты. При этом бизнесу требуется меньше исполнителей, но растёт спрос на сильных аналитиков и сотрудников, способных управлять «цифровыми коллегами».

Компании столкнулись с главной проблемой AI — масштабированием внутри бизнеса

Генеральный директор МТС Линк Владимир Урбанский рассказал, что главной проблемой для бизнеса становится не запуск AI-пилотов, а их масштабирование на уровне всей компании.

По его словам, MVP*Minimum Viable Product — базовая версия сервиса или технологии с ограниченным набором функций, которую запускают для проверки гипотезы, спроса или эффективности решения до полноценного масштабирования. можно собрать быстро, но при попытке превратить AI-инструмент в полноценную систему компании сталкиваются с необходимостью перестраивать процессы, инфраструктуру, работу с данными и внутренние коммуникации.

«Масштабирование тащит за собой огромное количество изменений, которые нужно сделать внутри компании», — отметил генеральный директор МТС Линк Владимир Урбанский.

Он добавил, что полноценное внедрение ИИ требует системной работы на уровне всей компании — от постановки целей и метрик до перестройки процессов и подготовки данных.