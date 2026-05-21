Т-Технологии опубликовали финансовый отчет за I квартал 2026 года — прибыль компании достигла 46,5 млрд ₽

Т-Технологии по итогам I квартала 2026 года увеличили операционную чистую прибыль на 40% год к году — до 46,5 млрд рублей, говорится в опубликованной компанией отчётности . Чистая выручка компании выросла на четверть и достигла 197,5 млрд рублей, а число клиентов экосистемы приблизилось к 55 млн человек. Одновременно компания подтвердила прогноз на 2026 год: рост операционной прибыли минимум на 20% и увеличение совокупных дивидендов на акцию более чем на 20%.

Число клиентов экосистемы Т-Технологий приблизилось к 55 млн человек

Общее количество клиентов экосистемы Т выросло на 10% год к году и достигло 54,9 млн человек. Число активных клиентов составило 34,2 млн, а количество активных B2B-клиентов превысило 1 млн. Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU) достигло 34 млн человек, а ежедневная аудитория (DAU) составила 15,4 млн пользователей.

Компания продолжает наращивать присутствие в сегментах финансовых услуг, e-commerce и цифровых продуктов, сообщается в отчёте. К концу 2026 года число активных клиентов экосистемы может превысить 60 млн человек.

Маржинальность операционной прибыли поднялась до 23,6%

По итогам квартала операционная прибыль, распределяемая среди акционеров Группы (Т-Технологии и дочерние компании), составила 46,5 млрд рублей. Годом ранее этот же показатель фиксировался на уровне 33,3 млрд рублей. Маржинальность по операционной прибыли поднялась с 21,1% до 23,6%.

Рентабельность акционерного капитала выросла с 24,5% до 26,7%. При сопоставлении с предыдущим кварталом (33,3% в IV квартале 2025-го) снижение составило 6,6 п.п. Чистая процентная маржа (прибыльность финансовых сервисов) достигла 10,9% — это на 0,9 п.п. выше прошлогодней отметки, но на 0,1 п.п. уступает результату IV квартала 2025-го.

Кредитный портфель вырос на 28% — до 3,2 трлн рублей

Суммарные активы Т-Технологий за отчётный период прибавили 25%, достигнув по состоянию на 31 марта 2026 года 5,9 трлн рублей. Падение на 3% относительно 6,1 трлн рублей на конец предыдущего квартала аналитики Т-Технологий связывают с сезонностью и погашением части обязательств.

Кредитный портфель составил 3,2 трлн рублей; за вычетом резервных отчислений показатель увеличился на 28% в годовом исчислении и на 2% — относительно IV квартала 2025 года. Доходность кредитов в первом квартале 2026 года зафиксирована на уровне 23,8% (годом ранее было 25,5%) — динамика объясняется сдвигами в структуре кредитных продуктов и колебаниями процентных ставок.

Резервы Т-Технологий покрывают проблемные кредиты с запасом — в 1,3 раза. При этом доля просроченных и проблемных займов выросла до 7,5% против 6,6% год назад и 7,2% кварталом ранее. Стоимость риска составила 5,3% — немного выше прошлогоднего уровня и показателя предыдущего квартала.

Капитал холдинга увеличился почти вдвое — на 47% за год

Объём клиентских средств на счетах Т-Технологии за год вырос на 13% — до 4,176 трлн рублей. Вместе с активами под управлением компании показатель достиг 6,4 трлн рублей, что на 23% больше прошлогоднего уровня.

Капитал холдинга увеличился на 47% — до 837 млрд рублей, а капитал акционеров вырос на 27% — до 720 млрд рублей. При этом объём денежных средств и их эквивалентов сократился на 20% — до 803 млрд рублей. В компании объясняют это активным ростом кредитования.

Обязательства Группы за год выросли на 22% и достигли 5,1 трлн рублей. Операционные расходы Т-Технологий также увеличились на 22% — до 100 млрд рублей. Компания продолжает инвестировать в технологии, исследования и развитие продуктов. На этом фоне показатель эффективности Cost-to-Income (C/I) улучшился с 48% до 47,3%, а чистая процентная маржа с учётом риска выросла с 7% до 7,5%.

Т-Технологии рекомендовали дивиденды и начали перестраивать отчётность

Совет директоров Т-Технологий рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,6 рубля на акцию по итогам I квартала 2026 года. Выплаты за прошлый период в размере 4,5 рубля на акцию должны начаться уже после 24 мая.

Компания также объявила о переходе на новую модель раскрытия отчётности. С I квартала Т-Технологии начали публиковать результаты по шести сегментам бизнеса, чтобы точнее отражать трансформацию экосистемы.

Кроме того, Группа объявила о назначении нового финансового директора — им стал Игорь Герасимов, ранее занимавший аналогичную должность в Ozon. CFO Группы Илья Писемский сосредоточится на развитии новых стратегических проектов в области финтеха.

Группа обновила прогноз на 2026 год

Компания ожидает роста операционной прибыли минимум на 20% по сравнению с 2025 годом. Кроме того, совокупные дивиденды на акцию должны увеличиться более чем на 20%.

Достижение этих показателей, как отмечают в компании, зависит от макроэкономической ситуации и динамики кредитного рынка. Тем не менее руководство подтверждает приверженность заявленным целям и рассчитывает на их выполнение при сохранении текущей конъюнктуры.