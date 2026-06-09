Ozon Банк запустил переводы через СБП без интернета — пользователи смогут отправить до 10 000 ₽ за раз

Ozon Банк запустил функцию переводов без доступа к интернету, сообщили в пресс-службе компании. Пользователи смогут отправлять деньги в другие российские банки через СБП, если на смартфоне работает мобильная связь. В тестовом режиме сервис заработал с 9 июня, в ближайшее время услуга будет доступна для всех клиентов. Максимальная сумма перевода — 10 тыс. рублей.

Чтобы отправить перевод, нужна только мобильная связь

Если интернет недоступен, но есть мобильная связь, приложение покажет баланс на момент последнего подключения к сети и кнопку «Перевести по СБП». Процесс проведения перевода остаётся стандартным. После ввода данных о сумме, отправителе и счёте, с которого нужно снять средства, пользователю нужно подтвердить операцию — отправить СМС на специальный номер.

Запрос на перевод без интернета система обрабатывает в среднем от пары секунд до трёх минут.

В ближайшее время услуга будет доступна для всех клиентов. В компании считают, что возможность отправлять деньги без интернета будет особенно востребована в поездках или локациях со слабым сигналом связи.

Контекст

Возможность отправить средства через мобильную сеть появилась на фоне периодических ограничений мобильного интернета в отдельных регионах России.

С 2025 года в России работает система «белых списков» — перечня платформ и ресурсов, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях мобильного интернета

Подробнее о «белых списках» — в обзоре Russian Business