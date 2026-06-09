Половина работодателей пытались вернуть уволившихся сотрудников в 2026 году: 81% уговорили минимум одного работника

Каждая вторая российская компания за последний год приглашала бывших сотрудников вернуться в штат, говорится в исследовании SuperJob. При этом лишь 14% компаний удалось вернуть всех сотрудников, которых они приглашали обратно, а 19% не удалось вернуть ни одного. Главной причиной принятия приглашения от бывшего работодателя большинство россиян назвали более высокую зарплату.

Число приглашений бывших сотрудников выросло до максимума за 7 лет

Согласно исследованию SuperJob, с мая 2025 года по май 2026-го 48% компаний приглашали уволившихся сотрудников вернуться на прежнее место работы. Для сравнения: в 2025 году таких работодателей было 32%, а в 2019 году — 25%.

Однако вернуть сотрудников удаётся не всем. Среди компаний, которые приглашали бывших сотрудников вернуться на прежнее место работы, лишь 14% сообщили, что смогли вернуть всех приглашённых работников. У 67% компаний обратно согласились выйти только некоторые из сотрудников, а 19% работодателей не смогли вернуть никого.

Каждый второй россиянин получал предложение вернуться

По данным опроса, 52% россиян хотя бы раз получали предложение вернуться к бывшему работодателю. Из них 15% соглашались, а 37% отказывались.

Женщины чаще мужчин получают предложения вернуться на прежнее место работы — 54% против 49%. При этом отказываются от возвращения они тоже чаще: 40% против 33%.

С возрастом число приглашений вернуться снижается. Среди россиян младше 35 лет предложение получали 55%, а среди респондентов старше 45 лет — 48%. Молодые специалисты реже соглашаются на возвращение: 9% против 20% среди более старших сотрудников. Работодатели вдвое подняли зарплаты сотрудникам без опыта — максимальные предложения достигают почти 160 тыс. ₽ Читать

Компании активнее охотятся за рабочими кадрами

Россиян со средним профессиональным образованием работодатели приглашают вернуться чаще, чем сотрудников с высшим образованием. В SuperJob отмечают, что эта тенденция проявляется на фоне нехватки квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве, аграрном и сырьевом секторах.

Высокооплачиваемые специалисты чаще получают приглашения вернуться на прежнее место работы, однако соглашаются реже остальных.

Зарплата — главный повод возвращения на прежнюю работу

Среди тех, кто согласился вернуться на прежнее место работы, главным аргументом стала достойная зарплата — её назвали 24% респондентов. Ещё 12% отметили дружный коллектив.

Для 10% важную роль сыграли улучшение условий труда или удобный график, ещё для 10% — предложение новой должности или повышения. Интерес к самой работе назвали причиной возвращения 9% опрошенных, стабильность компании — 7%, а смену руководства — 2%. Каждая третья компания в России в 2026 году повысила оклады — рынок борется за кадры на фоне дефицита сотрудников Читать

Сотрудники 35–45 лет чаще готовы вернуться к бывшему работодателю

Сегодня рассмотреть предложение о возвращении к бывшему работодателю готовы 26% россиян. Мужчины говорят об этом чаще женщин — 29% против 24%. Наиболее открыты к возвращению сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет — 33%. Среди молодёжи таких 21%, а среди россиян старше 45 лет — 27%.

Главным условием возможного возвращения остаётся рост зарплаты — его назвали 48% респондентов. Улучшение условий труда важно для 12%, смена руководства и повышение в должности — для 7%, новые интересные задачи — для 5%, а гибкий или удалённый график — для 4% опрошенных.

Главная причина отказа — маленькая зарплата

Среди россиян, которые отказались возвращаться к бывшему работодателю, 19% назвали причиной низкую зарплату. Ещё 16% не устроили условия труда, а 15% принципиально не возвращаются на прежнее место работы.

Конфликты с руководством стали причиной отказа у 9% респондентов, а желание двигаться дальше по карьерному пути — у 8%.