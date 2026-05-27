Работодатели вдвое подняли зарплаты сотрудникам без опыта — максимальные предложения достигают почти 160 тыс. ₽

За последние четыре года медианная предлагаемая зарплата для специалистов без опыта выросла в 1,7 раза — до 67,8 тыс. рублей, сообщает HeadHunter. Максимальная зарплата для работников-новичков составила 157 тыс. рублей. Одновременно выросли и ожидания самих молодых соискателей: за четыре года желаемый уровень дохода увеличился на 61% — до 58,3 тыс. рублей.

За четыре года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для кандидатов без опыта увеличилась с 40,8 тыс. до 67,8 тыс. рублей. Также заметно выросли границы зарплатных вилок:

максимальные предложения поднялись почти в два раза — с 80,2 тыс. до 157 тыс. рублей,

минимальные — с 23,8 тыс. до 39,5 тыс. рублей.

Верхняя планка зарплат для начинающих сотрудников фактически удвоилась.

Мужчины-соискатели без опыта просят почти на 20 тыс. больше, чем женщины

По данным hh.ru, зарплатные ожидания молодых соискателей без опыта с 2022 года выросли с 36,2 тыс. до 58,3 тыс. рублей. Мужчины и женщины просят разную оплату за свой труд:

ожидания юношей выросли с 40,2 тыс. до 70,1 тыс. рублей — на 74%,

у девушек — с 31,7 тыс. до 51,4 тыс. рублей — на 62%.

Работодатели стали меньше смотреть на умение работать с программным обеспечением

Аналитики hh.ru отмечают, что за последние годы требования к молодым кандидатам заметно изменились. Раньше знание ПК и цифровых программ считалось преимуществом, но теперь подобные навыки воспринимаются как базовые и обязательные.

На первый план вышли «гибкие» навыки и коммуникативные компетенции. Сильнее всего вырос спрос на:

умение работать в коллективе — в 2,9 раза,

деловое общение — в 1,3 раза,

навыки активных продаж — в 1,2 раза,

организаторские способности — в 1,1 раза.

Компании готовы обучать сотрудников с нуля

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, рынок труда для молодых специалистов за последние годы заметно изменился.

«Сегодня отсутствие опыта больше не является жёстким фильтром для входа в профессию. Компании готовы инвестировать в развитие сотрудников с нуля, но ожидают высокого уровня ответственности, способности быстро обучаться и работать в команде», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В hh.ru считают, что работодатели чаще рассматривают начинающих специалистов как долгосрочную инвестицию и готовы дообучать сотрудников внутри компании.

Контекст

Средняя зарплата в вакансиях в России в 2026 году достигла 73 111 рублей. Самые высокие зарплатные ожидания среди быстрорастущих рабочих специальностей зафиксированы у изолировщиков — 141,7 тыс. рублей в месяц. При этом активность пользователей на сайтах по поиску работы выросла на 23% год к году, а мужчины искали работу на 63% чаще женщин.

Наиболее заметный рост числа резюме показали рабочие профессии:

у изолировщиков — на 138%,

у садовников — на 111%,

у сортировщиков — на 80%.

Одновременно увеличивалось и количество вакансий: спрос на изолировщиков вырос на 168%, а на электромонтёров — на 130%. Аналитики также отметили рост интереса к поиску работы среди школьников и студентов — их активность за полгода увеличилась на 27%.