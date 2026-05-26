Каждую минуту в России открывается 2,4 новых бизнеса: большинство предпринимателей — 40-летние мужчины

За последний год в России зарегистрировали более 1,28 млн новых компаний и ИП — почти на 7% больше, чем годом ранее, сообщает Точка Банк. При этом число открытий оказалось на 26% выше количества закрытий бизнеса. Сейчас в России в среднем на каждые 100 жителей приходится 5,5 действующих компаний или ИП.

Треть действующих в России компаний — в Центральном федеральном округе

С мая 2025 года по апрель 2026-го в России:

зарегистрировали 1 284 111 новых юридических лиц и ИП,

закрыли 1 022 477 компаний и ИП.

Чистый прирост составил почти 262 тыс. субъектов бизнеса.

Общее количество действующих компаний и ИП достигло 8 081 957 — на 3,24% больше, чем годом ранее. Наиболее быстро число новых бизнесов росло:

в Северо-Кавказском федеральном округе — на 5,89%,

в Приволжском — на 3,8%,

в Сибирском — на 3,42%,

в Южном — на 3,39%,

в Уральском — на 3,26%,

в Северо-Западном — на 3,18%.

При этом на Центральный федеральный округ приходится почти треть всех действующих компаний и ИП России.

На Северном Кавказе — самые молодые предприниматели в РФ

Средний возраст российского предпринимателя составил 40 лет. Самыми молодыми оказались бизнесмены Северного Кавказа — там медианный возраст предпринимателя составляет 38 лет.

Женщины сегодня составляют 37,6% российского предпринимательства, мужчины — 62,4%. Самая высокая доля женщин-предпринимателей зафиксирована:

в Южном федеральном округе — 39,8%,

на Дальнем Востоке — 39,4%.

Большинство бизнесменов в России работают как ИП

Большинство предпринимателей в России работают как ИП — 60,9% зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Наиболее высокая доля ИП — в Южном и Северо-Кавказском округах. В Центральной России, наоборот, выше концентрация компаний в форме юрлиц. Аналитики связывают это с развитием корпоративного и B2B-сегмента.

Торговля и грузоперевозки стали главными сферами бизнеса

Самой массовой отраслью в России остаётся розничная торговля — в сфере работают около 530 тыс. компаний и ИП. Второе место заняли грузоперевозки — почти 470 тыс. компаний. Также в число крупнейших сфер вошли:

торговля,

аренда недвижимости,

строительство зданий.

У регионов появились собственные специализации. Например:

Центральный федеральный округ стал единственным регионом, где в топ отраслей вошла разработка ПО,

Урал показал самую высокую концентрацию грузоперевозчиков,

Северный Кавказ — максимальную долю розничной торговли,

Юг — самый высокий уровень рынков.

Половина компаний переживает трёхлетний рубеж

Согласно исследованию, 50% компаний и ИП, открытых в 2022 году, продолжают работать спустя три года. Пятилетний рубеж преодолевают 42% бизнесов.

Лучшие показатели по выживаемости показал бизнес в Центральном федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе. Там спустя пять лет продолжают работать около 45% компаний.





