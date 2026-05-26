Каждый четвёртый зумер ведёт бизнес на маркетплейсе — чаще всего молодежь заходит в предпринимательство в 23 года

Зумеры оказались самым вовлечённым поколением в онлайн-торговлю: почти половина из них — 48% — считают маркетплейсы лучшим вариантом для запуска бизнеса. Среди миллениалов такой формат предпринимательства привлекает 43% респондентов, а среди поколения X — только 32%, проанализировали Яндекс Маркет и Точка Банк.

Зумеры открывают бизнес в 22-24 года

Среди зумеров положительно относятся к онлайн-торговле 40% респондентов, отрицательно — только 14%. Это самый низкий уровень негатива среди трёх поколений.

Зумеры также быстрее остальных принимают решения о запуске бизнеса. Чаще всего они регистрируют ИП в 22–24 года, пик приходится на 23 года — в этом возрасте бизнес открывают 14% представителей поколения.

Более четверти зумеров — 28% — рассматривают онлайн-торговлю как единственное направление для будущего бизнеса, а ещё 20% готовы совмещать её с другими сферами. Среди альтернативных направлений они чаще всего выбирают маркетинг и PR — 44%, индустрию искусств и развлечений — 23%, а также ремонт и клининг — 23%.

Молодые предприниматели быстрее тестируют и сворачивают бизнес-гипотезы

Каждый четвёртый клиент Точка Банк из числа зумеров уже ведёт бизнес на маркетплейсах. Среди миллениалов таких предпринимателей 14%, среди поколения X — 9%.

Средний срок существования бизнеса на маркетплейсах у зумеров составляет два года против трёх у миллениалов. При этом доля закрытых проектов у молодых предпринимателей выше: 46% против 42% у миллениалов и 40% у иксов. Аналитики Точка Банка объяснили это более высокой мобильностью зумеров — они быстрее тестируют бизнес-гипотезы и легче закрывают нерентабельные проекты.

Зумеры почти догнали миллениалов по обороту бизнеса

71% зумеров, которые хотят открыть бизнес на маркетплейсах, заявили, что их мотивируют успешные примеры известных предпринимателей и людей из собственного окружения. Ещё 66% отметили интерес к самой сфере торговли, а 58% — возможность быстро заработать.

Медианный оборот активных продавцов-зумеров на маркетплейсах составляет 394 142 рубля в месяц. Это на 9% больше, чем у миллениалов, и на 17% выше, чем у поколения X.

По среднему обороту лидируют миллениалы — 1,1 млн рублей в месяц, однако зумеры отстают от них всего на 4%.

Зумеры боятся не убытков, а отсутствия поддержки

Главным препятствием для запуска бизнеса на маркетплейсах 72% зумеров назвали незнание, с чего начинать. Ещё 67% заявили, что им не хватает поддержки от близких и знакомых.

Страх потерять деньги демотивирует только 17% молодых респондентов, а высокая конкуренция — 8%. Для миллениалов главными барьерами стали риск убытков (33%) и высокая конкуренция (30%), а для поколения Х — отсутствие поддержки от окружающих (31%) и страх потерять деньги (27%).