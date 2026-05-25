В Wildberries рассказали, как будет работать экспорт в Китай: ставка — на бренды «с национальной самобытностью»

В эксклюзивном комментарии Russian Business директор по стратегическому развитию RWB Алексей Минаев рассказал, как будет работать B2B-экспорт российских товаров в Китай. Wildberries возьмёт на себя часть логистики и организацию поставок, а продавцам потребуется предоставить только стандартные разрешительные документы. При этом речь пока не идёт о запуске полноценного маркетплейса для китайских покупателей — компания тестирует классическую модель оптового экспорта.

Wildberries будет продавать товары китайским фабрикам и ритейлерам

По словам топ-менеджера, новый механизм поставок в Китай работает по B2B-модели: российские товары будут закупать крупными партиями, а потенциальными покупателями выступят китайские фабрики, заводы и торговые сети.

«Это не модель маркетплейса, это не значит, что китайские граждане заходят в китайский Wildberries и покупают там товар», — пояснил Алексей Минаев.

В рамках проекта Wildberries фактически выступает покупателем товаров у российских поставщиков, а затем самостоятельно организует дальнейшую поставку продукции в Китай.

Wildberries возьмёт на себя часть логистики и оформления документов

Как рассказал Алексей Минаев, предпринимателям потребуется предоставить только стандартный пакет разрешительных документов внутри России. Если для продажи в Китае понадобятся дополнительные сертификаты или локальные разрешения, их оформлением займётся уже китайская сторона.

Пока компания самостоятельно отбирает поставщиков для участия в тестировании. В дальнейшем, если проект решат масштабировать, доступ к системе могут открыть для более широкого круга предпринимателей.

Китайский рынок назвали одним из самых сложных для экспорта

По словам Алексея Минаева, выход на китайский рынок оказался одной из самых сложных задач из-за высокой конкуренции внутри страны.

«Китай — фабрика мира, там очень насыщенный и конкурентный свой рынок», — отметил директор по стратегическому развитию RWB, Алексей Минаев.

Топ-менеджер пояснил, что китайские компании в первую очередь ориентированы на экспорт собственных товаров, а не на импорт зарубежной продукции. По словам Минаева, развивать экспортное направление компанию в том числе подтолкнул запрос государства на увеличение поставок российских товаров в Китай.

До этого маркетплейсы в основном развивали импорт китайских товаров в Россию, тогда как экспортное направление практически не развивалось.

Главный экспортный потенциал — у товаров повседневного спроса

В компании считают, что наиболее перспективной категорией для поставок в Китай станут товары повседневного спроса, продукция для красоты, бренды с национальной самобытностью и продукты питания.

При этом Wildberries уже развивает экспорт и в других странах через классическую модель маркетплейса. Сейчас российские товары доступны пользователям в странах СНГ и ЕАЭС, включая:

Армению,

Казахстан,

Кыргызстан,

Белоруссию,

Грузию.

Кроме того, компания «прощупывает» новые зарубежные направления — в частности, рынки Эфиопии. Однако эти проекты пока находятся на ранней стадии тестирования.