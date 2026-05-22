Киноиндустрия призвала проверить сделку Warner Bros. и Paramount — отрасль опасается монополизации рынка

Европейские организации киноиндустрии обратились к антимонопольным органам ЕС с требованием провести расследование сделки по покупке Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance, сообщает Financial Times. Авторы письма опасаются, что объединение двух голливудских гигантов усилит доминирование американских развлекательных корпораций в Европе.

Против сделки Warner Bros. и Paramount выступили организации из 26 стран

Обращение подписали организации, представляющие режиссёров, сценаристов и кинотеатры из 26 стран. Среди подписавшихся — Европейское общество аудиовизуальных авторов, управляющее правами более 177 тыс. сценаристов и режиссёров, а также Международный союз кинотеатров, объединяющий представителей 34 стран.

Авторы письма считают, что сделка создаст структуру, которая будет контролировать производство, прокат и дистрибуцию фильмов на всём континенте. По их мнению, это может нанести ущерб культурному разнообразию и независимому кинематографу, а также сократить возможности для локальных создателей контента.

Paramount обязалась выпускать 30 фильмов в год и сохранить независимость брендов после слияния

Как пишет FT, Paramount ведёт неформальные переговоры с антимонопольным ведомством Европы и рассчитывает официально уведомить его о сделке в ближайшие недели. Глава антимонопольного органа Тереза Рибера встречалась с гендиректором Paramount Дэвидом Эллисоном в Брюсселе в мае.

В компании заявили, что взаимодействуют с регуляторами конструктивно и прозрачно. Paramount также обозначила свои обязательства: увеличить число выпускаемых фильмов до 30 в год, продолжать лицензирование контента и сохранять независимость культовых брендов.

Против сделки выступает и Голливуд

Опасения разделяют и в американской киноиндустрии. Более тысячи деятелей кино и телевидения подписали открытое письмо против поглощения Warner Bros. компанией Paramount. Среди авторов обращения— режиссёры Дени Вильнёв и Джей Джей Абрамс, актёры Кристен Стюарт, Бен Стиллер и Хоакин Феникс.

Подписанты заявили, что сделка «ставит выгоду узкого круга влиятельных лиц выше общественных интересов». Они предупреждают о монополизации рынка четырьмя крупнейшими студиями — Universal, Sony, Disney и объединённой Paramount — и массовых сокращениях сотрудников индустрии.

Финансовое положение Warner Bros. остаётся сложным

Сделка ухудшила финансовые показатели Warner Bros. Discovery. По итогам первого квартала 2026 года компания получила чистый убыток в $2,9 млрд — против $453 млн годом ранее. Основные расходы — $1,3 млрд — пришлись на реструктуризацию бизнеса и переоценку активов. Общий долг Warner Bros. к концу квартала достиг $33,4 млрд.

Warner Bros. также вынуждена выплатить Netflix штраф в $2,8 млрд за расторжение сделки. Стриминг собирался купить часть активов, но отказался после того, как Paramount предложила более высокую цену.

Контекст

Переговоры о покупке Warner Bros. начались ещё в начале 2026 года. Изначально главным претендентом был Netflix, готовый отдать $82,7 млрд за часть активов. Однако Paramount Skydance сделала более высокое предложение—$111 млрд за всю компанию.

Структура финансирования сделки предполагает, что $47 млрд предоставят семья главы Skydance Дэвида Эллисона и инвестиционный фонд Red Bird Capital. Остальные $54 млрд будут привлечены в виде заёмных средств у Bank of America, Citigroup и Apollo. Это делает сделку одной из самых крупных в истории медиаиндустрии.