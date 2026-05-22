МТС направит почти 70 млрд рублей на дивиденды — инвесторы получат 35 рублей за акцию

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года — 35 рублей на акцию. На выплаты акционерам компания планирует направить почти 70 млрд рублей. На фоне новости акции МТС утром росли более чем на 1%, а дивидендная доходность бумаг превысила 15%.

Последний день для покупки акций под выплаты — 8 июля

Годовое собрание акционеров, на котором рассмотрят вопрос дивидендов, назначено на 23 июня. Размер рекомендованных дивидендов совпал с выплатами по итогам 2024 года — тогда акционеры также получили по 35 рублей на акцию.

По состоянию на утренние торги 22 мая 2026-го бумаги МТС стоили около 230 рублей за штуку. Исходя из этой цены, дивидендная доходность составляет примерно 15,2%.

Последним днём для покупки акций под выплаты станет 8 июля.

Прибыль МТС выросла почти в полтора раза в начале 2026-го

В первом квартале 2026 года чистая прибыль группы МТС увеличилась на 46,4% год к году и достигла 7,2 млрд рублей, сообщили в компании. Общая выручка группы с января по март 2026 года период выросла на 14,7% — до 201,3 млрд рублей.

телеком-направление принесло МТС 130,3 млрд рублей выручки — показатель вырос на 14,7% год к году,

доходы B2B-сегмента выросли на 33,7%,

выручка от услуг мобильной связи увеличилась на 10,3%,

выручка AdTech-направления достигла 15,3 млрд рублей, прибавив 2,3% год к году,

доходы от маркетинговых технологий увеличились на 10,7%.

Абонентская база МТС за квартал увеличилась на 1,1 млн пользователей и достигла 83,8 млн.

Операционная прибыль бизнеса до вычета амортизации за квартал выросла на 18% и составила 74,7 млрд рублей.

Компания сократила долговую нагрузку

Чистый долг МТС по итогам квартала составил 451,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA*Ключевой показатель для оценки долговой нагрузки и платежеспособности компании. Он демонстрирует, за сколько лет компания сможет погасить все свои обязательства за счет текущей операционной прибыли, если финансовые показатели останутся неизменными. снизилось до 1,6 против 1,8 годом ранее.

С начала 2026 года компания разместила четыре выпуска облигаций на общую сумму 60 млрд рублей.

МТС инвестировала 17 млрд рублей в технологии

В марте компания вложила 17 млрд рублей в новые технологические направления. Средства направили на проекты в сфере искусственного интеллекта, робототехники, энергоэффективности и инфраструктуры для беспилотного транспорта.

Например, МТС начала выпуск модульных дата-центров, которые позволяют бизнесу поэтапно подключать серверные мощности по мере строительства объекта. Компании смогут запускать вычислительные ресурсы сразу после готовности первого модуля, не дожидаясь завершения всего ЦОДа. МТС начал выпуск модульных дата-центров: бизнес сможет обрабатывать данные уже на начальном этапе строительства ЦОД Читать

В МТС отметили, что решение ориентировано на растущий спрос со стороны облачных сервисов, аналитики и генеративного ИИ. Первый проект МТС уже реализовала для крупной компании пищевой промышленности. По оценкам оператора, рынок дата-центров в России в 2025 году достиг 100 млрд рублей, а сегмент модульных решений растёт примерно на 20% ежегодно.