МТС направит почти 70 млрд рублей на дивиденды — инвесторы получат 35 рублей за акцию

МТС направит почти 70 млрд рублей на дивиденды — инвесторы получат 35 рублей за акциюВыплаты будут такими же, как в прошлом году
Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года — 35 рублей на акцию. На выплаты акционерам компания планирует направить почти 70 млрд рублей. На фоне новости акции МТС утром росли более чем на 1%, а дивидендная доходность бумаг превысила 15%.
Годовое собрание акционеров, на котором рассмотрят вопрос дивидендов, назначено на 23 июня. Размер рекомендованных дивидендов совпал с выплатами по итогам 2024 года — тогда акционеры также получили по 35 рублей на акцию.
По состоянию на утренние торги 22 мая 2026-го бумаги МТС стоили около 230 рублей за штуку. Исходя из этой цены, дивидендная доходность составляет примерно 15,2%.
Последним днём для покупки акций под выплаты станет 8 июля.
Прибыль МТС выросла почти в полтора раза в начале 2026-го
В первом квартале 2026 года чистая прибыль группы МТС увеличилась на 46,4% год к году и достигла 7,2 млрд рублей, сообщили в компании. Общая выручка группы с января по март 2026 года период выросла на 14,7% — до 201,3 млрд рублей.
- телеком-направление принесло МТС 130,3 млрд рублей выручки — показатель вырос на 14,7% год к году,
- доходы B2B-сегмента выросли на 33,7%,
- выручка от услуг мобильной связи увеличилась на 10,3%,
- выручка AdTech-направления достигла 15,3 млрд рублей, прибавив 2,3% год к году,
- доходы от маркетинговых технологий увеличились на 10,7%.
Абонентская база МТС за квартал увеличилась на 1,1 млн пользователей и достигла 83,8 млн.
Операционная прибыль бизнеса до вычета амортизации за квартал выросла на 18% и составила 74,7 млрд рублей.
Компания сократила долговую нагрузку
Чистый долг МТС по итогам квартала составил 451,5 млрд рублей. снизилось до 1,6 против 1,8 годом ранее.
С начала 2026 года компания разместила четыре выпуска облигаций на общую сумму 60 млрд рублей.
МТС инвестировала 17 млрд рублей в технологии
В марте компания вложила 17 млрд рублей в новые технологические направления. Средства направили на проекты в сфере искусственного интеллекта, робототехники, энергоэффективности и инфраструктуры для беспилотного транспорта.
Например, МТС начала выпуск модульных дата-центров, которые позволяют бизнесу поэтапно подключать серверные мощности по мере строительства объекта. Компании смогут запускать вычислительные ресурсы сразу после готовности первого модуля, не дожидаясь завершения всего ЦОДа.
В МТС отметили, что решение ориентировано на растущий спрос со стороны облачных сервисов, аналитики и генеративного ИИ. Первый проект МТС уже реализовала для крупной компании пищевой промышленности. По оценкам оператора, рынок дата-центров в России в 2025 году достиг 100 млрд рублей, а сегмент модульных решений растёт примерно на 20% ежегодно.