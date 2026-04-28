Экономика суверенитета: как финансовый сектор, промышленность и ретейл монетизируют новые технологии

В 2026 году российский рынок информационных технологий фактически перешёл от этапа экстренной замены зарубежного программного обеспечения к стратегии жёсткого прагматизма: главным трендом года стало устранение разрыва между объёмами технологического потребления и реальным финансовым результатом. Компании начали оценивать каждую внедрённую систему через её прямое влияние на прибыль, сокращение совокупной стоимости владения и минимизацию операционных рисков. Обзор составлен по итогам экспертных дискуссий Т1 Форума, прошедшего весной в московском Зарядье и собравшего более 1000 представителей крупнейших предприятий страны.

Управление искусственным интеллектом: правильных промптов уже недостаточно

Резкий рост использования токенов крупными корпорациями за последний год (в 320 раз) контрастирует с низкой (около 6%) долей мировых компаний, которые видят реальный экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта. В 2026 году эффективность нейросетей уже определяется в первую очередь глубиной трансформации управления внутри организации: успех внедрения зависит от готовности лидера воспринимать внедрение ИИ как «тренировку мозга» компании.

Игорь Никитин, основатель и генеральный директор WMT AI, подчёркивает, что результат в работе с алгоритмами всегда накопительный: «Через три месяца эффект ваших навыков и того, что нейросеть про вас будет знать... вы просто увидите небо и землю». По его мнению, человека заменит не сама технология, а другой профессионал, усиленный алгоритмами. При этом частота встречаемости требований к навыкам работы с нейросетями в резюме специалистов за год выросла в десять раз.

Эту логику масштабируют так называемые ИИ-заводы, о которых рассказал Игорь Алутин, член правления Московской биржи. На бирже агенты (автономные программы) уже способны самостоятельно нанимать других цифровых «сотрудников» для проверки гипотез и создания прототипов продуктов за одну ночь. Алутин убеждён: навыки личного создания прототипов без глубокого знания программирования (вайб-кодинг) становятся обязательным требованием к современному специалисту. О необходимости системного конвейера моделей говорит и Денис Суржко, вице-президент Банка ВТБ, отмечая, что в ВТБ работают более полутора тысяч моделей, требующих постоянного переобучения под меняющийся рынок.

Системы планирования ресурсов предприятия: формирование цифровой зрелости

В сфере внедрения систем планирования ресурсов предприятия (ERP) закончилась эпоха поиска единого «убийцы» западных систем вроде SAP. Сегодня бизнес внедряет композитную архитектуру — гибкую сборку из лучших российских решений и собственных микросервисов. О завершении периода тотального импортозамещения заявляет Илья Ершов, начальник управления цифровой трансформации компании «РусГидро». По его словам, после закрытия базовых потребностей в софте фокус сместился на повышение цифровой зрелости и поиск «белых пятен» в автоматизации узких задач.

Для успеха таких сложных систем критически важна кооперация между гигантами. К открытому обмену доработками призывает Заяна Ачинова, руководитель блока информационных технологий «Гринатом» (структура «Росатома»): «Мы очень много доработок делаем самостоятельно — возьмите, мы готовы отдать это бесплатно! Если нам дальше в новых версиях всё это будет поставляться в обновлённых конфигурациях, это даст колоссальный эффект».

Открытые данные: как инфраструктура доверия меняет конкуренцию в финтехе

Банковский сектор вступил в эру открытых банковских интерфейсов (open API), где технология охватила уже 1,5 млн физических лиц. Конкуренция окончательно переместилась из плоскости условий продуктов в область управления вниманием пользователя. Максим Григорьев, генеральный директор «Ассоциации Финтех», отмечает качественный перелом: финансовая индустрия наконец создала реальную доверенную среду. Теперь согласие клиента подтверждается криптографическими инструментами, что делает обмен данными безопасным и профессиональным. В будущем клиент сможет управлять счетами в разных банках или оплачивать ипотечные страховки нажатием одной кнопки, подтверждает Святослав Агеев, директор департамента государственных проектов «Т-Банка».

Экономика кибербезопасности: трансформация в драйвер выручки

Информационная безопасность перестала восприниматься бизнесом как обременительный налог. Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности «Т1 Облако», делится кейсом: защищённые информационные технологии и ИТ-решения востребованы рынком всё больше, что делает соответствующее профильное подразделение ИТ-холдинга Т1 активным центром генерации выручки за счёт продажи услуг по информационной безопасности, а также повышения привлекательности продуктов, услуг и сервисов холдинга.

Прагматичную модель бюджетирования «80/20» предлагает Александр Танчук, руководитель отдела информационной безопасности ретейлера «Дикси». Вместо попыток защититься сразу «от всего», компания фокусируется на блокировке ключевых механик, ответственных за 80% взломов.

Особый вызов стоит перед промышленностью. Здесь вводится определение «доверенной системы», которое включает три грани: кибербезопасность, функциональную надёжность и работоспособность конкретной производственной установки. Защита таких систем стоит дороже корпоративной из-за необходимости работать с уникальными закрытыми протоколами, отметили спикеры мероприятия.

Системы управления клиентами и ретейл: персонализация через «цифровых клонов»

В условиях охлаждения потребительского рынка ретейл перешёл от массовых рассылок к поиску индивидуальных драйверов спроса.

Михаил Кузнецов, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т1, утверждает: скорость и экспертность — главное конкурентное преимущество в глазах потребителя. Применение генеративного ИИ позволяет сократить подготовку коммерческих предложений и презентаций с нескольких дней до минут, а также повысить эффективность внутренних процессов — от юридического согласования до финансовой экспертизы. Дополнительно ИИ может анализировать лучшие отраслевые практики и кейсы, а также поддерживать менеджеров в режиме реального времени, подсказывая оптимальные сценарии взаимодействия с клиентами.

Реальные цифры эффективности приводит Галина Кардаева, директор по маркетингу формата «Гипер Лента». Создание «цифрового клона» маркетинга позволило компании выявить конкретные «якорные товары», заставляющие человека зайти в магазин. Точечное предложение нужного товара конкретному профилю покупателя обеспечило рост экспериментального товарооборота на 25%.

Инфраструктурный стандарт: переход к программно-аппаратным комплексам

Бизнес начал массово отказываться от закупки разрозненного оборудования в пользу программно-аппаратных комплексов (ПАК) — готовых решений, где софт и «железо» уже синхронизированы на заводе. Такие комплексы стали ответом на дефицит ИТ-компетенций: холдинг Т1 запустил производство доверенных ПАКов для облаков и промышленности (ПАК «Силарон»), экономящих время развёртывания в разы.

Финансовую сторону подтверждает Николай Шуткин, заместитель руководителя департамента развития инфраструктуры и вице-президент Банка ВТБ: использование ПАК сделало планирование ресурсов банка более ровным и предсказуемым, минимизировав ошибки ручной настройки в центрах обработки данных.

Синхронизация технологий и реальных результатов

Трансформация 2026 года в России — это история про растущую зрелость рынка и точный расчёт. Как резюмировал Максим Феопентов, директор по развитию искусственного интеллекта компании ЕВРАЗ: «На самом деле нет такой задачи — развивать искусственный интеллект. Есть задача снижения себестоимости и повышения производительности».

Технологии перестали быть вещью в себе и становятся двигателем экономики, где каждый вложенный рубль имеет цифровое подтверждение. По мнению участников Т1 Форума, победят те компании, которые сумеют вывести использование нейросетей из зоны экспериментов, превратив их в прозрачный и безопасный инструмент управления.