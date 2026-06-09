Как подключить Яндекс Дропс и использовать все функции Алисы AI: полный обзор первых ИИ-наушников от Яндекса

9 июня Яндекс представил свои первые ИИ-наушники «Яндекс Дропс» стоимостью 8990 рублей. Через них можно общаться с Алисой AI, сохранять заметки и напоминания, управлять музыкой, звонками и устройствами умного дома. Рассказываем, как работает новинка и какие функции доступны на старте.

Что такое Яндекс Дропс

Яндекс Дропс — первое носимое устройство компании с интеграцией Алисы AI. В Яндексе позиционируют новинку не только как беспроводные наушники, но и как постоянную точку доступа к нейросети.

Главная особенность устройства — пользователь может обратиться к Алисе в любой момент, не доставая смартфон. Через наушники можно задавать вопросы, создавать заметки, ставить напоминания, включать музыку, звонить контактам и управлять устройствами умного дома. Яндекс представил первые наушники Дропс с ИИ-ассистентом Алиса AI: стоимость устройства — 8990 ₽ Читать

Основные характеристики Яндекс Дропс

Пресс-служба Яндекса

Шесть микрофонов

Используются для звонков, работы голосовых команд и системы шумоподавления. Стандартное количество микрофонов для многих флагманских моделей наушников, в том числе от Apple и Samsung.

Bluetooth 5.4

Современный стандарт беспроводного подключения с устойчивой связью и низким энергопотреблением.

Поддержка двух устройств одновременно

Наушники можно одновременно подключить, например, к смартфону и ноутбуку и быстро переключаться между ними.

Защита IP54 — от пыли и воды

Устройство защищено от пыли и брызг воды. Наушники подходят для тренировок и прогулок под дождём.

Гибридное шумоподавление

Система анализирует окружающий шум и снижает его уровень, чтобы пользователь лучше слышал музыку и голос собеседника. Такие же функции сегодня используются во многих моделях наушников среднего и премиального сегмента, включая устройства Apple.

До 30 часов работы с кейсом

В среднем наушники работают до 8 часов без подзарядки при отключённых дополнительных функциях

Зарядка через USB-C

Используется универсальный разъём, который подходит для большинства современных устройств.

Три цвета корпуса

Чёрный, белый и фирменный цвет Алисы — фиолетовый.

Как подключить Яндекс Дропс к телефону

В отличие от других умных устройств, наушники Дропс подключаются не через приложение «Дом с Алисой». Для работы устройства потребуется приложение «Алиса AI».

Для подключения Яндекс Дропс к смартфону необходимо выполнить несколько шагов:

Установите приложение «Алиса AI» и включите Bluetooth на смартфоне. Откройте зарядный кейс с наушниками. Если индикатор на кейсе не мигает белым, нажмите и удерживайте кнопку на нижней части кейса, пока не начнётся белое мигание. Откройте приложение «Алиса AI» и выберите подключение Яндекс Дропс. Дождитесь завершения настройки устройства.

Во время настройки Яндекс рекомендует предоставить приложению доступ к контактам, уведомлениям и геолокации, чтобы использовать все возможности устройства.

Во время использования наушников компания рекомендует держать приложение активным в фоновом режиме. Это необходимо для корректной работы Алисы AI через наушники. ИИ-ассистент сможет вести диалог только на смартфоне, подключённым к интернету.

Какие задачи можно решать через Алису AI в Яндекс Дропс

Пресс-служба Яндекса

Для вызова ассистента достаточно сказать слово «Алиса» и произнести команду или вопрос.

Например, можно попросить найти информацию в интернете, дать совет, объяснить незнакомый термин, помочь со списком покупок или поставить напоминание. Все диалоги автоматически сохраняются в отдельном «Чате с Дропс» внутри приложения «Алиса AI».

Одной из главных встроенных в наушники новинок стала функция «Моя память». Она позволяет сохранять информацию через голосовую диктовку. Пользователь может попросить Алису зафиксировать любые данные, например:

идею для проекта;

список покупок;

рабочую задачу;

напоминание о встрече;

номер домофона;

важные данные о знакомых;

список документов для поездки.

После этого Алиса автоматически распределит информацию по трём категориям:

заметки;

списки;

напоминания.

Как создавать заметки голосом через «Мою память»

Чтобы сохранить информацию, достаточно сказать: «Алиса, запиши» и продиктовать заметку. Например, номер парковочного места, список покупок, идею для проекта или напоминание о важной встрече.

Все записи автоматически сохраняются в разделе «Моя память» в приложении «Алиса AI». Сервис самостоятельно распределяет информацию по категориям: заметки, списки и напоминания. Просматривать, редактировать и удалять записи можно прямо в приложении.

Чтобы вспомнить нужную информацию, достаточно спросить Алису. Например: «Алиса, напомни номер парковки» или «Что я записывал про подарок маме?». Ассистент найдёт нужную запись по смыслу запроса без необходимости искать её вручную среди заметок.

Как создавать напоминания через «Мою память»

Через «Мою память» можно создавать разовые и регулярные напоминания.

Например:

напомнить покормить кота через час ;

заказать цветы в определённую дату;

забрать вещи из химчистки;

поливать цветы каждые три дня.

Напоминания могут приходить через push-уведомления в приложении «Алиса AI» или будут озвучены через наушники. Кроме того, они могут автоматически дублироваться в календарь смартфона, если пользователь предоставил доступ при настройке подключения наушников.

Как управлять музыкой через Яндекс Дропс

Через «Яндекс Дропс» пользователи могут попросить Алису поставить конкретную песню, альбом, плейлист, подкаст или аудиокнигу из Яндекс Музыки. Также ассистент умеет ставить лайки понравившимся трекам и рассказывать об исполнителях.

Одновременно с запуском «Яндекс Дропс» Яндекс обновил алгоритм «Моей волны». Теперь достаточно описать настроение или ситуацию своими словами: например, попросить музыку для вечерней прогулки, тренировки или поездки за город. Алиса сама подберёт подходящие композиции.

Наушники Яндекс Дропс поддерживают быстрые команды:

«Громче»;

«Тише»;

«Стоп»;

«Продолжи»;

«Дальше»;

«Назад»;

«Прими»;

«Заверши»;

«Включи шумоподавление».

Эти команды работают даже без подключения к интернету.

Как звонить через Яндекс Дропс

Наушники Яндекс Дропс позволяют звонить контактам из телефонной книги голосом. Для звонка достаточно назвать имя человека. Если в списке контактов есть несколько человек с одинаковым именем, Алиса попросит уточнить нужного абонента.

Через Яндекс Дропс можно управлять устройствами умного дома

Через «Яндекс Дропс» можно управлять устройствами, которые уже подключены к экосистеме «Дом с Алисой» и привязаны к аккаунту пользователя. Дополнительно настраивать связь между наушниками и устройствами умного дома не потребуется.

Например, по дороге домой можно попросить Алису включить кондиционер, выключить свет или открыть умный домофон. Все команды выполняются голосом через наушники, без необходимости доставать смартфон.

Пресс-служба Яндекса

Сколько Яндекс Дропс работают без подзарядки

Каждый наушник получил по три микрофона и отдельный процессор, который анализирует окружающие звуки и снижает уровень постороннего шума. Пользователям доступны три режима шумоподавления:

стандартный,

адаптивный,

режим прозрачности, который позволяет слышать происходящее вокруг.

Переключать режимы можно голосовыми командами или через приложение «Алиса AI». Время работы зависит от того, какие функции используются.

Режим Время работы Все функции отключены до 8 часов Включены шумоподавление, быстрые команды и вызов Алисы до 5 часов С учётом зарядного кейса до 30 часов

Как подключить Яндекс Дропс к двум устройствам одновременно

Яндекс Дропс можно одновременно подключить, например, к смартфону и ноутбуку. В этом случае наушники будут автоматически переключаться между устройствами в зависимости от того, где воспроизводится звук.

Чтобы настроить функцию:

Подключите наушники к первому устройству по Bluetooth (откройте кейс и зажмите кнопку на его нижней части, пока индикатор не начнёт мигать белым). Подключите Яндекс Дропс ко второму устройству. Откройте приложение «Алиса AI». Перейдите в раздел «Наушники Дропс». Включите функцию «Двойное подключение».

Как найти потерянный наушник Яндекс Дропс

Если один из наушников потерялся дома или в офисе, его можно найти через приложение «Алиса AI».

Для этого:

Откройте приложение «Алиса AI». Перейдите в раздел «Наушники Дропс». Нажмите на значок настроек в правом верхнем углу. Выберите пункт «Поиск наушников». Нажмите кнопку воспроизведения рядом с нужным наушником.

После этого наушник начнёт издавать звуковой сигнал, который поможет определить его местоположение.

Важно: Яндекс рекомендует не надевать наушники во время проверки этой функции, чтобы не повредить слух.

Что делать, если Яндекс Дропс не подключаются

Если устройство не подключается, Яндекс рекомендует:

Проверить, включён ли Bluetooth. Открыть кейс с наушниками внутри. Запустить подключение через приложение «Алиса AI». Подождать несколько минут, пока приложение завершит настройку наушников и установит необходимые обновления.

Если Алиса не отвечает на запросы, стоит убедиться, что смартфон подключён к интернету, а приложение работает в фоновом режиме.

Что ещё стоит знать о Яндекс Дропс

Помимо основных функций, в приложении «Алиса AI» доступны несколько полезных настроек и подсказок.

Информация о заряде Яндекс Дропс

Узнать, сколько заряда осталось у наушников, можно несколькими способами. Пользователь может спросить об этом Алису голосовой командой или открыть раздел «Наушники Дропс» в приложении «Алиса AI», где отображается текущий уровень заряда.

Кроме того, информацию о заряде показывает световой индикатор на кейсе: Зелёный — заряд выше 30%.

Оранжевый — заряд ниже 30%.

Если в кейсе находится хотя бы один наушник, индикатор показывает заряд наушников. Если открыть пустой кейс или нажать на кнопку на нём — отображается заряд самого кейса. Во время зарядки через USB-C индикатор горит оранжевым до полного заряда.

Музыка ставится на паузу автоматически

Если снять наушник, воспроизведение аудио остановится. После того как пользователь наденет наушник обратно, музыка продолжит играть. При желании эту функцию можно отключить в настройках приложения.

Сенсорное управление можно настроить под себя

В приложении «Алиса AI» доступны настройки сенсорного управления, которые позволяют выбрать действия для разных типов нажатий на кнопку, которая находится на ножке наушника. Например: